‘Matador’ recordó video en el que Paloma Valencia asegura que repetiría las acciones de Uribe: “Gracias por esas buenas intenciones hacia nosotros los mamertos”

El caricaturista criticó a la candidata presidencial por defender el legado de Álvaro Uribe Vélez, recordando los casos de falsos positivos y cuestionando la intención de repetir las políticas del exmandatario

Matador lanzó pullas contra la
Matador lanzó pullas contra la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia - crédito Pedraza Producciones - @Matador000/X / Montaje Infobae

El caricaturista Matador desempolvó un video donde la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, reiteró su respaldo a las políticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y defendió la idea de replicar su modelo de gobierno en Colombia.

En una declaración citada por el caricaturista, la congresista afirmó: “Uribe es mi papá. Yo no me equivoco. Todo lo que funcionó del gobierno del presidente Uribe y volverlo a hacer”.

Valencia destacó su preferencia por el legado uribista sobre propuestas inspiradas en líderes internacionales. “Me dijeron: ‘Paloma, ¿y usted qué va a hacer si quieren copiar a Bukele, que le ha ido tan bien en El Salvador?’ Y yo le dije: ‘Yo voy a copiar a Uribe, que fue el que sacó a Colombia adelante’”, expresó la senadora.

El pronunciamiento de Valencia generó reacciones en redes sociales, donde figuras públicas y ciudadanos manifestaron sus opiniones. El caricaturista Matador, conocido por sus posturas críticas, respondió a través de su cuenta en X aludiendo a las implicancias del periodo uribista.

Paloma Valencia afirmó que seguirá
Paloma Valencia afirmó que seguirá el legado del expresidente Uribe desatando la furia del caricaturista Matador - crédito Paloma Valencia

“Doctora Paloma, muchas gracias por esas buenas intenciones hacia nosotros los mamertos, pero tengo 6.402 razones para dudar de sus ‘bondadosos’ corazones de derecha”, escribió el humorista gráfico.

La cifra mencionada por Matador hace referencia a los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, tema que marcó una controversia durante la administración de Álvaro Uribe Vélez y que ha sido motivo de debate político y judicial en Colombia.

La frase de Valencia se difundió ampliamente, reavivando el debate sobre el papel de las políticas uribistas en la historia reciente del país. Para la senadora, retomar medidas implementadas por el expresidente representa una hoja de ruta eficaz para enfrentar los desafíos actuales. “Yo voy a copiar a Uribe, que fue el que sacó a Colombia adelante”, insistió Valencia, según lo recogido por el medio radial.

La reacción del caricaturista recibió numerosas interacciones, con mensajes de apoyo y también críticas a su postura. “Un abrazo, pero de lejitos”, concluyó Matador en su publicación, marcando distancia frente a las propuestas defendidas por la congresista.

Matador respondió a Paloma Valencia
Matador respondió a Paloma Valencia y recordó los “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @Matador000/X

Matador cuestionó el perfil político de Juan Daniel Oviedo

El caricaturista Matador volvió a captar la atención del público tras publicar en la red social X una crítica dirigida a la participación de Juan Daniel Oviedo en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio.

El hecho más destacado fue su mensaje en el que señaló: “Nos venden la idea que Oviedo es de centro”, abriendo un debate sobre la autenticidad del perfil político del exdirector del Dane y excandidato presidencial.

La intervención de Oviedo en el espacio radial agitó la discusión sobre su posición dentro del espectro político nacional. El paso del exfuncionario por ese escenario mediático generó preguntas entre oyentes y analistas, quienes pusieron bajo la lupa su supuesta independencia respecto a otros sectores.

Matador cuestionó abiertamente la presentación de Oviedo como representante de una tendencia centrista, al preguntarse: “¿Qué hacía una persona de ‘centro’ en una consulta extrema derecha?”. Poco después, el caricaturista intensificó la crítica con una frase aún más directa: “Lo digo un poco más brusco. ¿Qué hacía una persona de ‘centro’ en la consulta del paraco?”.

Matador puso en entredicho la
Matador puso en entredicho la neutralidad política de Juan Daniel Oviedo - crédito @Matador000/X

La polémica alcanzó a otras figuras políticas, como el exsenador Iván Marulanda, a quien el caricaturista dirigió un mensaje enérgico: “¡Periodicazo en el hocico a @ivanmarulanda por creernos pendejos!”.

Tras el episodio, múltiples voces en plataformas digitales pusieron en tela de juicio la autonomía de Oviedo. Un usuario calificó al exdirector del Dane como “el nuevo caballito de Troya”, mientras otro afirmó: “La manipulación de masas y pensamientos pobres de políticos y gente del común. Controla, amenaza, confunde, miedo. Para que elijan”.

Además, surgieron críticas hacia los medios de comunicación, con comentarios como “Que no nos crea idiotas, ignorantes, y los medios de comunicación le están ayudando” y señalamientos sobre la supuesta cercanía de Oviedo con el expresidente Uribe.

