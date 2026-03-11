Más de 100 animales de compañía se reencontraron con sus familias gracias a la plataforma Perros y Gatos Buscan su Hogar en Bogotá

La plataforma Perros y Gatos Buscan su Hogar del Idpyba permitió el reencuentro del 17% de animales de compañía extraviados en Bogotá entre agosto de 2025 y marzo de 2026 - crédito prensa Idpyba

Desde el lanzamiento de Perros y Gatos Buscan su Hogar, la plataforma digital del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), 114 animales de compañía han logrado volver con sus familias en Bogotá.

El dato, confirmado por la entidad, corresponde al periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2025 y el 10 de marzo de 2026, lo que representa el 17% de los 671 casos reportados durante ese lapso.

Con base en el balance oficial, el servicio gratuito de la Alcaldía Mayor de Bogotá permitió el regreso de 78 perros y 36 gatos, tras ser identificados por sus tenedores o responsables a través de la página web y las redes sociales del instituto.

El Idpyba resaltó que el seguimiento de los casos se realizó mediante los canales oficiales y que la cifra de reencuentros refleja la efectividad de una iniciativa que nació de la demanda social.

El servicio gratuito de la Alcaldía Mayor de Bogotá facilitó que 78 perros y 36 gatos volvieran con sus familias gracias al reporte digital de extravíos - crédito prensa Idpyba

“Bogotá es una ciudad profundamente animalista, cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares. Por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, explicó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba.

Una herramienta digital para una necesidad creciente

El portal Perros y Gatos Buscan su Hogar funciona como un centro de acopio digital de avisos sobre animales extraviados. Desde su lanzamiento, la plataforma ha registrado más de 69.000 visualizaciones, lo que confirma su alcance y relevancia en la ciudad.

La herramienta permite a cualquier ciudadano reportar la desaparición de su animal de compañía enviando al correo oficial una fotografía en buena resolución, datos como nombre, raza, edad y una breve descripción, información sobre el lugar y fecha de pérdida y los datos de contacto del propietario.

La iniciativa responde a un reclamo recurrente de organizaciones defensoras de animales y de la ciudadanía, ante la ausencia de un canal oficial y unificado para la búsqueda de mascotas perdidas.

Perros y Gatos Buscan su Hogar nació tras la demanda de ciudadanos y organizaciones animalistas que solicitaban un canal oficial para la búsqueda de mascotas perdidas - crédito Visuales IA

De acuerdo con el Idpyba, el incremento en la tenencia de animales de compañía en la capital, sumado al desconocimiento sobre rutas de atención, provocó un aumento en el número de reportes de extravíos en los últimos años.

Así funciona la plataforma

El Idpyba informó que la participación en la plataforma es voluntaria y bajo consentimiento informado, cumpliendo con los parámetros de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

La información suministrada por los usuarios es publicada con su autorización expresa y bajo su responsabilidad. La entidad aclaró que no verifica los datos recibidos ni actúa como intermediaria en el proceso de contacto, limitándose a ofrecer el espacio para la publicación de los avisos.

El procedimiento es sencillo: una vez recibida la información del animal extraviado o encontrado, esta se publica en línea para consulta abierta. Cualquier persona que reconozca al animal puede establecer contacto con el responsable a través de los datos proporcionados en el aviso.

El proceso de reporte exige foto de buena resolución, descripción detallada y datos de contacto, garantizando información útil para la recuperación de animales extraviados - crédito Visuales IA

El Idpyba recomendó a los ciudadanos mantener a sus animales bajo supervisión, utilizar collares con placas de identificación visibles y, en la medida de lo posible, complementar con la implantación de microchips para facilitar su localización en caso de extravío.

De acuerdo con los datos del instituto, la plataforma ha sido clave para visibilizar la problemática de los animales extraviados y para promover la solidaridad ciudadana. El 17% de reencuentros exitosos sobre el total de casos reportados marca un avance en la respuesta institucional ante una situación que afecta a miles de familias en la ciudad.

“Las personas interesadas en reportar su animal de compañía perdido pueden hacerlo enviando la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co”, reiteró la entidad, recordando que el servicio es completamente gratuito y forma parte de las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá para proteger el bienestar animal.