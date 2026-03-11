Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó conversaciones de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo: “Uno no puede renunciar a principios y valores por votos”

El jueves 12 de marzo de 2026 se confirmará si el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo es o no fórmula vicepresidencial de Valencia

En principio, se esperaba que la decisión se conociera pasado el mediodía del miércoles 10 de marzo, pero desde ambas colectividades se anunció la novedad

Luego de confirmarse que solo hasta el jueves 12 de marzo de 2026 se conocerá si Juan Daniel Oviedo es o no la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia para las elecciones del domingo 31 de mayo, la senadora María Fernanda Cabal salió a respaldar a su colega del Centro Democrático.

“Uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable”, señaló en un mensaje que dejó la mañana del miércoles 11 de marzo en su cuenta de X.

Y es que el exdirector del Dane (Oviedo) se consolidó como uno de los protagonistas inesperados de la política colombiana al obtener 1.253.271 votos en La Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo de 2026, un resultado que lo posiciona como una de las figuras emergentes de cara a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026.

Este desempeño electoral le permitió superar a candidatos de reconocido peso nacional y motivó a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, a destacar públicamente la “dedicación y entrega” de Oviedo, según comunicó en su cuenta oficial en X.

Cabal sigue firme en su apoyo a Paloma Valencia, luego del mensaje que compartió la mañana del miércoles 11 de marzo de 2026

A pesar de haber alcanzado el segundo lugar, Oviedo fue superado por Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, quien obtuvo más de tres millones de votos y logró la nominación para la siguiente fase electoral.

El exdirector del Dane no solo rebasó la barrera del millón de sufragios, sino que obtuvo más votos que figuras como Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas, todos reconocidos en el ámbito nacional.

Qué más dijo María Fernanda Cabal sobre la posible fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

En entrevista con Caracol Radio - W, María Fernanda Cabal declaró que “fue muy pensado del equipo de Abelardo (de la Espriella)” la designación del exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo.

Sobre el economista, Cabal afirmó que “no propiamente es una persona que traiga emociones o sentimientos para que la gente vote o se abstenga”.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella

“Pienso que es una figura más neutral en el sentido político, pero la carta que sí jugaron bien es que devuelve la confianza en todo el sector empresarial y en todas las inversiones locales y extranjeras. Entonces, él es una carta que veo que Abelardo se juega para decir: aquí tengo a alguien que conoce un país que económicamente está destruido, que logró manejar la pandemia en la época del presidente Duque, y ese voto de confianza lo que hace es sumarle a su campaña. O sea, estratégicamente lo ha hecho bien”, expuso la senadora del Centro Democrático.

Ya sobre la posible relación de Juan Daniel Oviedo con el uribismo, y si en realidad comparte su pensamiento político, Cabal agregó que "él (Oviedo) está en este momento como estrella de rock y eso es chévere y uno disfruta el triunfo, pero me, me preocupa su confusión ideológica".

Además, la congresista explicó: “Uno tiene que tener un poquito más... así como él es de genio con sus números, aquí hay que conocer más la realidad de lo que ha sido el Acuerdo de La Habana y lo que ha sido la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), porque eso toca la fibra interna de los que hemos sufrido y padecido eso que se hizo en el gobierno de Santos y que no se desmontó en el gobierno de (Iván) Duque”.

Para cerrar, y sobre cómo ve a la derecha de cara a los comicios presidenciales, ella aseveró: “Cuando uno se sienta a describir qué es cada cosa, es donde uno encuentra sus puntos de afinidad. Yo me describo de derecha, pero siento que se entiende la derecha como si fuera una dictadura derecha”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo aún no confirman si serán o no formula para las elecciones presidenciales

“La derecha es la que le permite la oportunidad a la gente pobre de acceder, no la izquierda. La izquierda te deja esclavo y dependiente. Pero nos ganaron en el discurso y nos ganaron contando historias, historias falsas y sentimentales. El reto nuestro es mostrar la transformación de países que hoy son ricos, que eran pobres”, siguió con su respuesta final Cabal.

Para ella, “el defecto nuestro (de la derecha) es ser muy aburridos cada vez que hablamos y contamos de números y de una cantidad de conceptos que el público no entiende”.

Para concluir, ella invitó a su colectividad: “Aprendamos que comunicar como ellos (desde la izquierda) lo hacen es efectivo, sin decir mentiras como ellos las dicen, que les resulta efectivo. Aprendámosle a la comunicación para que la gente entienda que las posibilidades de ser un país rico están en el sentido común, en el Estado pequeño y en el acceso. Punto”.

