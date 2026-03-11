Lina María Garrido lanzó explosiva hipótesis sobre Aida Quilcué, tras ser escogida por Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial

La representante Lina María Garrido arremetió contra la senadora Aída Quilcué, con un comentario que causó molestia en las redes sociales - crédito @LinaMariaGarri1/X - Senado

La controversia en torno a la designación de la senadora Aida Quilcué como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Iván Cepeda para la vicepresidencia sigue causando toda clase de comentarios. Uno de ellos fue emitido en la jornada del martes 10 de marzo de 2026 por la representante a la Cámara Lina María Garrido, que sugirió vínculos entre un episodio reciente de retención y la postulación de Quilcué como la compañera de Cepeda en la primera vuelta.

Garrido, que fracasó en su intención de llegar al Senado, expresó su escepticismo. “Dejo esto aquí y me retiro lentamente… ¿No les parece raro que la senadora que hace un mes fue retenida por grupos criminales, Aida Quilcué, ahora termine siendo la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda? Uno se pregunta si en esa ‘retención’ le dejaron algunas instrucciones claras, que luego transmitió a Cepeda y que ahora están siendo cumplidas”, expresó Garrido en X.

Ya en otra intervención, Garrido había comparado la candidatura de Quilcué con la experiencia de la vicepresidenta Francia Márquez, considerada por ella un “fracaso” para el sector progresista. Insistió que se trata de un perfil “netamente ideológico”, pues según ella, Quilcué “no suma nada, pues representa los votos de la izquierda indígena que Cepeda ya tiene desde hace rato”, lo que causó una fuerte crítica de sus contradictores en las plataformas digitales.

Y es que, en contraste, la parlamentaria de oposición calificó a la fórmula de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, como “muy acertada”. “Es gran economista y muy técnico (confírmenlo viendo sus opiniones en X), conciliador, suma votos del centro y consolida la derecha”, afirmó la araucana, que si bien adquirió notoriedad tras su discurso del 20 de julio de 2025, en la instalación del Congreso, no la pudo capitalizar en las urnas.

Es válido recordar que la senadora indígena Quilcué, del partido Mais, fue secuestrada el 10 de febrero de 2026 mientras transitaba por la vía que conecta los municipios de Inzá y Totoró, en las inmediaciones del páramo de Río Sucio, sobre la ruta Transversal del Libertador, en el departamento del Cauca. Aproximadamente tres horas después, la legisladora recuperó la libertad tras una búsqueda en la que participaron la Guardia Indígena y la fuerza pública.

La postulación de Quilcué y la apuesta del Pacto Histórico por la representación indígena

Cepeda Castro oficializó el 9 de marzo la postulación de Quilcué como candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico. “He tomado la decisión, junto a la dirección del Pacto Histórico, de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, senadora de la República, Aida Quilcué. El Cric y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia y la lucha social”, declaró.

El anuncio de Cepeda se sumó a una estrategia electoral dirigida a consolidar una alianza amplia con pueblos indígenas y movimientos sociales, con el objetivo de captar los votos de sectores democráticos y comunidades étnicas. Quilcué es reconocida como lideresa del pueblo Nasa y actual senadora de la República; pero antes fue consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca y, en 2021, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por sus luchas.

En ese orden de ideas, el nombramiento de una lideresa indígena como fórmula vicepresidencial representa, para la campaña de Cepeda, un mensaje político de continuidad con la bandera de la “justicia social, paz y democracia”, tal como lo resaltó el candidato en sus declaraciones. El proceso de selección de la fórmula se dio en paralelo a un cambio relevante en la composición del legislativo, en la que el Pacto Histórico llegó a los 25 escaños en el Senado.

“Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarle al Pacto Histórico. Así que juntos vamos a recorrer este camino y para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, que tienen toda esa sabiduría y que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad. Un país que requiere de justicia, no solamente de justicia social, sino también del reconocimiento de nuestra diversidad", agregó Cepeda en defensa de su nombramiento.