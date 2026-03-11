Colombia

Estos son los congresistas más ricos y algunos de los que tienen menos patrimonio, según las declaraciones de renta

En los recientes comicios para la Cámara de Representantes, las cifras oficiales evidencian diferencias marcadas en las declaraciones financieras de quienes aspiran a ocupar una curul, con reportes variados de activos, deudas y aportes de campaña

Guardar
Las principales figuras que buscarán
Las principales figuras que buscarán ocupar escaños en la Cámara presentan desde patrimonios líquidos de cero hasta cifras superiores a los 800 millones de pesos, además de antecedentes y trayectorias variadas en el sector público - crédito Luisa González / Reuters

Las recientes elecciones legislativas en Colombia han puesto en el centro del debate la declaración de renta y el perfil patrimonial de las figuras que se perfilan para ocupar curules en la Cámara de Representantes en 2026.

De acuerdo con El Tiempo, los resultados preliminares destacan a candidatos de diversas colectividades, cuyos patrimonios y deudas presentan contrastes notables, resaltando los casos de Daniel Briceño, del Centro Democrático, con patrimonio líquido de cero pesos, y Catherine Juvinao Clavijo, de la Alianza Verde, quien reportó más de 170 millones de pesos en patrimonio líquido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestroWhatsApp Channel.

Los principales candidatos electos a la Cámara de Representantes de Colombia para 2026, según las últimas cifras oficiales, exhiben perfiles financieros diversos y trayectorias políticas relevantes.

Entre ellos figuran, además de los ya mencionado Daniel Briceño y Catherine Juvinao Clavijo:

  • María Fernanda Carrascal Rojas
  • Bleidy del Carmen Pérez Ballestas
  • Carol Stefanny Borda Acevedo

Estas cinco personas, según los datos recopilados por el medio mencioando, presentan patrimonios líquidos que oscilan entre cero y más de 800 millones de pesos, así como distintos niveles de endeudamiento y experiencia pública.

Daniel Briceño

  • El Centro Democrático consolidó su presencia con la candidatura de Daniel Briceño, quien alcanzó 262.104 votos en las elecciones, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por la Registraduría Nacional. Este resultado representa el 9,21% de la votación interna del partido.
Daniel Briceño, representante electo a
Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por el Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia
  • Hasta hace unos meses, Briceño ejerció como cabildante en el Concejo de Bogotá. Su declaración de renta presentada en 2024, correspondiente al año gravable 2023 y alojada en el aplicativo para la Integridad Pública, muestra que reportó patrimonio líquido igual a cero, como resultado de deudas por $170.399.000 que superaban su patrimonio bruto de $130.142.000.
  • También declaró ingresos laborales de $99.354.000 y la existencia de un crédito por $101.961.000. Los aportes a su campaña para el cabildo sumaron $65.449.612, distribuidos en 15 pagos: ocho clasificados como donaciones y siete como donaciones en especie, según la información recopilada por El Tiempo.

Catherine Juvinao

  • Dentro de la Alianza Verde, la mayor votación recayó en Catherine Juvinao Clavijo, quien logró 47.059 votos, equivalente al 8,56% de los sufragios para su partido, de acuerdo con los registros de la Registraduría citados, obtenido por el medio mencionado. Juvinao inició su labor legislativa en 2022 como representante a la Cámara por Bogotá.
Catherine Juvinao, representante electo a
Catherine Juvinao, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por la Alianza Verde - crédito @CathyJuvinao/X
  • Su declaración de renta más reciente, publicada el 26 de noviembre de 2025 sobre el año gravable 2024, indica un patrimonio líquido de $170.102.000, después de descontar deudas por $4.703.000. Además, reportó un saldo pendiente por pagar en impuestos de $13.340.000.
  • En cuanto a ingresos, consignó salarios y demás derivados laborales por $401.109.000, cesantías e intereses de cesantías por $54.160.000 y gastos de representación por $248.329.000. Entre sus bienes aparece uno catalogado como muebles y enseres por $60.000.000, ubicado en Bogotá.
  • Durante su campaña electoral de 2022, los aportes alcanzaron $473.109.347. De ese monto, quedaron pendientes por pagar $293.361.619, lo cual representa el 62% del total ejecutado en la campaña.

María Fernanda Carrascal

  • Por el Pacto Histórico, la lista cerrada alcanzó 915.473 votos (32,20% del total y nueve curules según el reporte preliminar). La cabeza de lista es María Fernanda Carrascal Rojas, quien ejerció como representante a la Cámara en el periodo 2022-2026 por Colombia Humana.
María Fernanda Carrascal, representante electo
María Fernanda Carrascal, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por el Pacto Historico - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
  • Su declaración publicada el 12 de diciembre de 2025, correspondiente al año gravable 2024, reporta un patrimonio líquido de $1.119.000 y deudas por $224.335.000, con patrimonio bruto de $172.117.000. El saldo a pagar en impuestos ascendía a $10.825.000.
  • En ingresos detalló $402.507.000 por concepto de salarios y otros trabajos, cesantías e intereses por $54.155.000, gastos de representación por $242.121.000 y rentas adicionales por $71.464. Entre sus bienes figuran cesantías por $83.907.076 y participaciones en un fondo de ahorro del Congreso por $27.942.805. Asimismo, registró un préstamo por $71.411.714.

Bleidy Pérez

  • Dentro del Partido Liberal, Bleidy del Carmen Pérez Ballestas se posicionó como la candidata más votada, con 26.109 sufragios (3,94% del total recolectado por la colectividad), según datos de la jornada del 8 de marzo. Pérez, asesora de despacho en la Contraloría General de la República, presentó su declaración patrimonial más reciente el 4 de abril de 2024, sobre el año gravable 2022.
Bleidy Pérez, representante electo a
Bleidy Pérez, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por el Partido Liberal - crédito Bleidy Pérez
  • El informe divulgado por El Tiempo indica que Pérez Ballestas registró un patrimonio líquido de $828.236.000 pesos, patrimonio bruto de $998.444.000 pesos y deudas por $170.208.000 pesos. En ese periodo, el saldo a pagar por impuestos fue $3.080.000.
  • La candidata reportó cinco bienes en Bogotá: un bien mueble valorado en $124.840.000 y cuatro inmuebles, uno por $986.570.000, otro por $9.080.000 y dos de $30.780.000 pesos cada uno. En cuanto a ingresos, Pérez reflejó salarios y otros conceptos por $22.000.930 pesos y rentas de arriendo por $97.104.660.

Carol Borda

  • Por el Movimiento Salvación Nacional, Carol Stefanny Borda Acevedo obtuvo 58.972 votos (2,07% en su partido). Si bien Borda tuvo un contrato con el Ministerio del Interior en 2020, la información sobre su declaración de renta no es accesible actualmente debido a problemas técnicos en la plataforma oficial que centraliza estos datos.

Temas Relacionados

Cámara de RepresentantesBogotáDeclaración de RentaFinanzas PersonalesElecciones 2026Elecciones Colombia 2026Daniel BriceñoCatherine JuvinaoMaría Fernanda CarrascalBleidy del Carmen PérezCarol Stefanny BordaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño se lamentó por la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo en las elecciones del 8 de marzo: “La democracia funciona así”

El exconcejal también habló de la tarea que le encargó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuanto a la campaña de Paloma Valencia en la capital

Daniel Briceño se lamentó por

Gaula Militar frustró intento de secuestro en La Calera: detalles del operativo que se dio por cuenta de la modalidad de falso servicio

El caso terminó de buena forma gracias a que los familiares de la víctima denunciaron la situación irregular a través de la línea 147

Gaula Militar frustró intento de

Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia tras la designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El exsenador defendió la inclusión de Quilcué y recordó iniciativas que buscaban dividir el Cauca por razones étnicas

Gustavo Bolívar lanzó pulla a

Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

El director de la entidad nacional aseveró que la reelección de congresistas vinculados al entramado de corrupción representa una burla para los colombianos

Carlos Carrillo cuestionó la elección

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

París-Niza 2026, etapa 4 EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que le

Yaya Muñoz reveló que le hicieron una millonaria oferta para entrar en la política: “Cualquiera puede ser político”

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: este es el famoso conductor que se uniría al programa

Cantante del grupo Ventino reveló por qué rechaza las cirugías estéticas: “Están viendo mi inseguridad más grande”

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 EN

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Stefan Medina pasó de defensa a portero en el partido de Monterrey y su equipo, que ganaba, terminó perdiendo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Atlético Nacional a Junior: el Verdolaga es el nuevo líder