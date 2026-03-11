Colombia

La desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

Andrea Starling narró cómo estuvo
Andrea Starling narró cómo estuvo a punto de ser abusada por Epstein - crédito @ConductaDelictiva/YouTube

La desclasificación de documentos sobre el accionar criminal de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense que fue acusado de explotar sexualmente a menores de edad y de liderar una red de tráfico sexual en la que participaron celebridades y figuras políticas de todo el mundo, ha provocado que las víctimas tomen la decisión de hablar de sus experiencias.

Una de ellas está en Colombia y habló en el pódcast Conducta Delictiva, en el que mencionó que su caso se registró en 2005, en la Florida, Estados Unidos, en donde su padre denunció que ella, de 14 años en ese momento, había sido abusada por Jeffrey Epstein.

Durante la conversación, Andrea Starling, que vive junto a su familia colombiana en Norteamérica, indicó que tomó la decisión de exponer su caso para erradicar los rumores que afirman que Epstein y las demás figuras públicas están siendo relacionadas en historias de fantasía.

“Es importante dar un mensaje, mostrar la historia. Hay muchos que se preguntan si son conspiraciones, pero yo físicamente estuve allá”.

La latina afirmó que no
La latina afirmó que no tenía conocimiento de la importancia que tenía el empresario - crédito ConductaDelictiva/YouTube/ EFE

Debido a que personas de su familia le recomendaron no involucrarse en el caso, Starling se preparó para revelar su identidad y mostrar la oscuridad de todo lo que pasó en los lugares donde Epstein y otras personas abusaron de cientos de víctimas.

La colombiana recordó que todo comenzó con la amistad con otra mujer, que fue la que la acercó a planes que la terminaron llevando a la casa de Jeffrey Epstein.

“Eran fiestas normales, era todo superbién, fue nada más esa invitación en la que llevábamos un año saliendo, no era algo de lo que ella me invitaba, lo único raro fue esa de la casa de Epstein... El tipo la convenció a ella, no sé cómo se conocieron, pero él le pidió que le trajera más jóvenes”.

Starling recordó que la invitación de ir a la casa del empresario fue espontánea y natural, por lo que no desconfió de su “amiga”.

“Ella pensaba que le iba a ayudar; como el sueño era ser modelo, le decía que tenía todos los contactos y era muy fácil caer en esa dinámica... Fue casual y emocionada, que le estaba haciendo masajes, que si quería plata, que fuera con ella porque era un tipo que estaba bien conectado”.

En su relato, Andrea Starling indicó que antes de visitar la vivienda pensaba que sería un trabajo “normal” en el que ganaría un poco de dinero por hacer un masaje, que fue la promesa que recibió de su conocida.

“Yo no le vi el morbo, la cantidad no era algo que me cambiara la vida. Eran 100 o 200 dólares. Yo llevaba un año hablando con ella y nos ofrecieron como 200 dólares a cada una. En Estados Unidos el salario era de 10 dólares la hora, entonces no era algo del otro mundo”.

Andrea Starling aseguró que reconoció
Andrea Starling aseguró que reconoció a Epstein cuando lo vio en un informe de noticias - crédito Reuters

La colombiana narró lo que vivió al ingresar a la residencia de Epstein y algunas fotografías que observó en ese lugar.

“Cuando entramos, había unas empleadas de típico millonario, una energía de que era un tipo importante. Éramos mis amigas, las del servicio y ya. Cuando vi fotos con Clinton, con presidentes, pensé que el tipo estaba bien conectado, había celebridades, pero pensé que sería un tipo que le gustaba tomarse fotos”.

Starling describió cómo fue el momento en el que Epstein intentó abusar de ella y lo que pensó en ese momento, puesto que reconoció que por su juventud llegó a creer que se había equivocado.

“Entramos las tres; él entró y me regaló unos splash, era como calmado y después la vibra cambió completamente... Nos dijo que nos quitáramos la parte de arriba y yo no quise; les dice que se salgan y trató de calmarme. Se levantó y dijo lo que dice un depravado, que la íbamos a pasar bien. Ahí empezó la guerra de la ética y la moral; yo era una adolescente ingenua que en Colombia no me dejaban ni salir”.

La colombiana recordó que fue
La colombiana recordó que fue engañada por una "amiga" para ir a la casa del empresario - crédito @ConductaDelictiva/YouTube

Tras negarse a seguir las instrucciones del empresario que murió en 2019, la colombiana recibió el rechazo de las otras adolescentes.

Yo fui muy difícil para él; ya no estaba calmado, sino como guache, déspota. Otras niñas se dejaban pensando en el futuro. Yo salí y me quedé esperándolas; les dije que me habían engañado y la reacción de ellas es como que yo había sido complicada y no quería jugar a hacer cosas de grandes”.

Por último, Andrea, que con el paso de los años ha entendido el peligro al que estuvo expuesta, indicó que hoy ha comenzado a asimilar que se salvó de ser una más en la lista de menores que fueron violadas por Jeffrey Epstein.

“Ya hoy digo, ojalá hubiera tenido la fortaleza de denunciarlo. Me tocó seguir con mi vida y ponerlo debajo del tapete... En el 2019 vi las noticias y vi la cara de él, lo reconozco, y el año pasado vi a mi ”amiga" en televisión porque decidió hablar".

