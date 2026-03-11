Karola confiesa su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora responde: “Cosita preciosa”

Declaración inesperada en 'La casa de los famosos': Karola revela su gusto por Carla Giraldo - crédito Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue generando momentos inesperados y conversaciones que no pasan desapercibidas para la audiencia.

En una reciente conversación dentro de la casa, la creadora de contenido Karola decidió abrirse con Alexa Torrex y confesó su atracción por la presentadora del reality, Carla Giraldo. En palabras sinceras, Karola expresó: “Carla me encanta, te lo juro, como mujer, wow”.

La influenciadora barranquillera no solo elogió la apariencia de la presentadora, sino que admitió que su atracción era única y distinta a la que podría sentir por otras mujeres dentro del programa. “A mí no me gustan todas las mujeres, ustedes son lindas, pero yo a ustedes no las veo con ojos de maldad, pero a Carla sí. Con ganas de parchar con ella”, explicó Karola, dejando claro que su interés por Giraldo era especial y difícil de comparar.

Durante la charla, Karola detalló que todas las versiones de Carla Giraldo le resultaban encantadoras, ya fuera en momentos de alegría, seriedad o simplemente por su presencia. “Es que es hermosa, es que me la sueño, se ve muy top, flaca, cuando se para así, los ojos, se ríe o se pone seria”, confesó, dejando en evidencia la intensidad de su gusto.

Karola frente a Alexa Torrex en la habitación Tormenta - crédito cortesía RCN

Sin embargo, la influenciadora también fue consciente de la situación personal de la presentadora y reconoció que las posibilidades de ser correspondida eran mínimas, ya que Giraldo tiene pareja e hijos. “Pero Carla tiene su marido y sus hijos, lo último que haría ella es pararme bolas a mí”, reflexionó Karola ante Alexa.

La confesión de Karola no tardó en llegar a oídos de la propia Carla Giraldo, quien respondió a través de los comentarios en la cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia. Sorprendida y halagada, la presentadora dejó un mensaje breve pero significativo: “Ay cosita preciosa”. Esta reacción generó revuelo entre los seguidores del reality, que no tardaron en comentar sobre la posibilidad de un “shippeo” entre ambas y bromearon con la idea de que la respuesta de Carla fuera aún más directa en una gala en vivo.

Carla Giraldo se dejó ver con su pareja, Roberto Asis, en Marruecos - crédito @carlagiraldo/Instagram

El episodio suma un nuevo matiz a la convivencia en la casa, alimentando el debate y el interés de los seguidores, quienes cada día están atentos a los giros y confesiones de los participantes.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo explican por qué no intervienen en las peleas de La casa de los famosos Colombia

En medio del desarrollo de La casa de los famosos Colombia, las discusiones y los enfrentamientos verbales entre celebridades han sido una constante que capta la atención de la audiencia.

Sin embargo, muchos televidentes se han preguntado por qué los presentadores, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, no intervienen de manera directa cuando las confrontaciones entre los participantes cruzan ciertos límites. En una reciente entrevista para el programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, ambos conductores abordaron el tema y explicaron los motivos detrás de su aparente pasividad en estos momentos de tensión.

Durante la charla, el entrevistador Roberto Velásquez les consultó sobre el manejo de situaciones especialmente incómodas, como las nominaciones o los posicionamientos, que suelen desencadenar enfrentamientos intensos. Carla Giraldo no dudó en calificar esas instancias como “horrible”, mostrando el reto que representa conducir en medio de discusiones acaloradas. Velásquez insistió sobre el rol de la producción en estos episodios y preguntó si reciben indicaciones para detener las discusiones cuando se prolongan demasiado.

Marcelo Cezán compartió una experiencia que marcó su postura actual. “Esperamos eso, porque la otra vez, en la primera temporada mía, en la segunda de la casa, yo intervine y paré una pelea y casi me matan. ‘Eso es lo que necesitábamos, que se agarren’. Y yo: ‘Eh, por favor, niñas, con más respeto’ me dijeron: ‘¡Nooo!’”, relató el presentador, evidenciando que la intervención espontánea no siempre es bien recibida ni por la producción ni por la audiencia.

Carla Giraldo recordó que, en ese tipo de situaciones, desde el apuntador reciben instrucciones claras. “Síii... [risas] Y acá (señala el apuntador que les pones para que escuchen las indicaciones de la producción en vivo) ‘nooo’ Y yo…”, agregó, dejando claro que su accionar depende en gran medida de las órdenes que reciben en tiempo real.

A raíz de esa experiencia, Cezán decidió no intervenir a menos que producción lo solicite expresamente. “A partir de ese momento yo dije: ‘Si no me hablan, y eso quiero que lo sepa, si la jefa, si la jefa, si mi mamá no me dice: ‘Páralos, pídele respeto’, mira, yo hago como decía mi abuelo, el italiano’ Mario Menicagli (hace señal de silencio)”, sostuvo. Luego citó la frase que resume su postura: “‘Boca, quisa’”.

Por su parte, Carla Giraldo explicó que, cuando intervienen, suele ser por indicación de producción o porque es necesario organizar el momento para que el público pueda entender lo que ocurre. “Entonces, sí, cuando nosotros intervenimos, pedimos silencio, respeto, es también porque viene de atrás y a veces también tomamos un poquito como de: ‘Ey, chicos, también necesitamos poder escuchar’. Es que a veces es como: ‘¡Bra, ba, ba!’ Y uno es como: ‘No entiendo nada, ¿qué están diciendo? Vamos uno a uno, por favor’”, detalló.

Así, los presentadores revelaron que su papel en medio de los conflictos es producto de un equilibrio entre el ritmo televisivo y las instrucciones que reciben, en un reality donde el conflicto se vuelve uno de los mayores atractivos para la audiencia.