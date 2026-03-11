Colombia

Jimena Rugeles, actual pareja de Simón Brand, confirmó que está enamorada del ex de Claudia Bahamón y explicó cómo se conocieron

La modelo y diseñadora reveló detalles sobre el primer encuentro con el director de cine y fue clara sobre el lazo sentimental que mantienen, dejando ver su felicidad actual

Jimena Rugeles cuenta cómo nació
Jimena Rugeles cuenta cómo nació su historia de amor con Simón Brand y enciende las redes - crédito @jimenarugeles/IG

La vida sentimental del director de cine Simón Brand ha vuelto a llamar la atención en redes sociales, luego de que su actual pareja, la diseñadora y modelo Jimena Rugeles respondiera varias preguntas de sus seguidores sobre el origen de su relación y los sentimientos que tiene por el exesposo de la presentadora Claudia Bahamón.

Las declaraciones surgieron durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que Rugeles decidió interactuar con sus seguidores y hablar abiertamente de algunos aspectos de su vida personal.

Entre las inquietudes que más curiosidad despertaron estuvo precisamente la historia de cómo conoció al reconocido director.

Durante la dinámica, uno de los seguidores quiso saber cómo había comenzado la historia entre la pareja, preguntándole directamente: “¿Cómo conociste a tu pareja?”.

Jimena Rugeles, pareja de Simón
Jimena Rugeles, pareja de Simón Brand, habló de su relación con el exesposo de Claudia Bahamón y reveló cómo se conocieron - crédito @jimenarugeles/IG

Ante el cuestionamiento, la diseñadora respondió de forma breve, revelando que el primer encuentro ocurrió mientras ambos desarrollaban actividades profesionales.

Trabajando, nos cruzamos en Medellín”, contestó Rugeles, dejando entrever que el vínculo surgió de manera natural mientras coincidían en la capital antioqueña, lo que permitió también aclarar que no habría sido una situación planeada, pues muchos internautas han especulado y comentado que ella habría sido la razón por la que Claudia Bahamón y Simón Brand terminaron su matrimonio de más de 10 años y ella nunca había dado mayor información al respecto, solo comentó en su momento que no todo lo que aparecía en redes sociales era la verdad absoluta.

Aunque no ofreció más detalles sobre ese encuentro y de cómo surgió la unión en sí, la respuesta confirmó que su relación con Brand se habría originado en el ámbito laboral, algo que también coincide con el perfil profesional de Rugeles, quien además de ser modelo ha tenido acercamientos con el mundo creativo y artístico.

La historia entre Simón Brand y Jimena Rugeles se conoce meses después de que trascendiera la separación entre el director y Claudia Bahamón, con quien mantuvo una relación de más de 15 años.

La respuesta de Jimena Rugeles
La respuesta de Jimena Rugeles que confirma sus sentimientos hacia Simón Brand tras pregunta de un fan - crédito @jimenarugeles/ Instagram

Bahamón, quien se consolidó como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana gracias a su trabajo en la sección de noticias del entretenimiento y en MasterChef Celebrity Colombia, ha construido también una fuerte imagen pública como activista ambiental.

A través de su proyecto BeClá y su trabajo como embajadora del WWF, la huilense se ha enfocado en promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Aunque la presentadora ha sido reservada respecto a su vida personal, con el paso de los meses se conoció que tanto ella como Brand habrían tomado caminos sentimentales distintos.

¿Jimena Rugeles está enamorada de Simón Brand?

En la misma dinámica con sus seguidores, Jimena Rugeles volvió a referirse a su relación sentimental, esta vez para responder sobre cómo se siente frente al vínculo que mantiene con el director.

La pregunta surgió de manera directa, buscando saber si realmente estaba enamorada del cineasta y la modelo respondió sin rodeos con una foto en la que se le ve muy apegada a él, fue así, con imágenes y sin palabras, como Rugeles quiso confirmar sus sentimientos hacia él.

La historia detrás del romance
La historia detrás del romance de Simón Brand y Jimena Rugeles - crédito @jimenarugeles/IG

Jimena Rugeles dejó claro que atraviesa un momento emocional positivo dentro de su relación, algo que también suele reflejar en el contenido que comparte en sus redes sociales, donde muestra su gusto por la fotografía, los viajes, el contacto que tiene con la naturaleza y los momentos agradables que hay entre ella y el director de cine.

Actualmente, la diseñadora cuenta con más de 37 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que se mantiene activa publicando momentos de su vida cotidiana y generando cercanía con su comunidad digital.

Mientras tanto, la relación con Simón Brand continúa despertando curiosidad entre los seguidores de ambos, especialmente por el pasado sentimental del director con Claudia Bahamón. Sin embargo, las recientes respuestas de Rugeles dejaron claro que la historia entre ellos surgió de manera espontánea y que, al menos por ahora, atraviesa un momento de estabilidad emocional.

