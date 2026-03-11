Hombre entró con dos mujeres a una habitación de hotel en Medellín y al otro día fue encontrado sin vida

Locales hablaron con Infobae Colombia sobre la realidad que se vive en las calles de Medellín - crédito Colprensa

El hallazgo de Jorge Alirio Zuluaga Ramírez sin vida en una habitación de hotel del barrio Estación Villa del Centro, en Medellín, generó alerta entre residentes y autoridades.

El hombre, de entre 50 y 55 años, fue encontrado por una empleada del lugar, quien llamó a la línea de emergencia 123 al notar que no tenía signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones por parte de la Policía Metropolitana, Zuluaga Ramírez ingresó al hotel Osber, habitación 302, en compañía de dos mujeres. El personal del establecimiento indicó que ambas salieron del lugar durante la madrugada, horas antes de que se realizara el hallazgo del cuerpo.

Al revisar la habitación, los agentes hallaron varias bolsas vacías que habrían contenido estupefacientes, así como botellas vacías de licor.

Las autoridades encontraron bolsas vacías de estupefacientes y botellas de licor junto al cadáver en el hotel - crédito News Nation

Esta escena reforzó la hipótesis de que la víctima pudo haber consumido sustancias psicoactivas y alcohol poco antes de fallecer.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Zuluaga Ramírez no ha sido determinada. Las autoridades han etiquetado el caso como una muerte por establecer, ya que el cuerpo no presentaba señales externas de violencia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal será el encargado de definir si el fallecimiento se debió a una sobredosis, causas naturales o algún otro motivo.

Lo sucedido responde a un patrón que se ha repetido en la ciudad: reuniones en hoteles o residencias privadas, consumo de alcohol y drogas, y desenlaces fatales sin indicios claros de agresión física.

Una empleada del hotel encontró al hombre, de entre 50 y 55 años, sin vida en la habitación 302- crédito CTI de la Fiscalía

Encontraron muerto a ciudadano estadounidense en vivienda de El Poblado en Medellín: el cuerpo estaba en estado de descomposición

El hallazgo de un ciudadano estadounidense sin vida en un apartamento del exclusivo sector El Poblado, en Medellín, ha generado inquietud entre los habitantes del edificio, quienes fueron los primeros en advertir la situación.

El cuerpo de Christopher Ryan Galusha, de 32 años, fue encontrado en su dormitorio, ya en estado avanzado de descomposición, tras varios días sin que se tuviera noticia de él.

Vecinos alertaron a las autoridades al percibir un olor inusual proveniente del séptimo piso, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y el equipo de criminalística.

Las autoridades forzaron el acceso al inmueble luego de recibir la notificación de los residentes. Galusha había alquilado el apartamento mediante una plataforma digital hacía cerca de un mes, pero según los registros, no había tenido contacto con nadie durante al menos cinco días antes de que se realizara el hallazgo.

La Policía halló al hombre de 32 años en avanzado estado de descomposición y recolectó indicios, entre ellos narcóticos, para esclarecer lo ocurrido, mientras la investigación sobre el caso continúa - crédito Colprensa

Durante la inspección del lugar, los investigadores detectaron la presencia de varias sustancias estupefacientes en el apartamento. Estos elementos fueron incautados por los equipos de criminalística y se integraron a la investigación con el objetivo de determinar si guardan relación con las causas de la muerte del extranjero.

El personal especializado se enfocó en recolectar pruebas materiales y biológicas, considerando que la escena podría ofrecer pistas determinantes sobre los últimos días de vida de Galusha. La presencia de drogas en el sitio constituye una de las principales líneas investigativas.

Hasta el momento, las causas exactas de la muerte de Galusha no han sido establecidas. Los análisis forenses continúan en curso y se espera que los resultados permitan esclarecer si existieron factores externos o si las sustancias halladas tuvieron alguna influencia directa en el fallecimiento.

En respuesta a la pregunta sobre qué ha sucedido con el caso, las autoridades mantienen la investigación abierta y bajo reserva, recopilando información clave para determinar con precisión las circunstancias que rodearon la muerte del ciudadano estadounidense en Medellín.

Por ahora, la información permanece bajo estricta reserva, a la espera de que los exámenes técnicos arrojen luz sobre el episodio.