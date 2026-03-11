Golpear a un hijo: el video que reavivó el debate sobre disciplina y violencia en Colombia

La reacción del padre, quien se negó a trasladar a su hijo al hospital y lo reprendió en público, generó discusión entre testigos - crédito El Jhofer/Facebook

En Colombia fue tendencia un video en el que un hombre golpeó con una correa a su hijo en repetidas ocasiones luego de que este protagonizara un accidente de tránsito tras tomar sin permiso la motocicleta de su progenitor y utilizarla en piques ilegales.

Tras el siniestro, el padre del joven llegó al lugar y, en vez de trasladarlo a un hospital, lo reprendió con correazos en plena vía pública. “Yo no le voy a alcahuetear”, fueron las palabras que repitió el sujeto durante los segundos que se prolongó el ataque contra el joven.

La grabación hizo que en redes sociales se debatiera sobre el comportamiento del joven y la reacción que tuvo su padre, puesto que algunos usuarios manifestaron que el castigo había sido excesivo y no ayudaría en nada. Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el psicólogo de la Universidad Politécnico Grancolombiano César Sierra hizo un análisis sobre lo registrado en el Huila.

Desde su conocimiento, el experto indicó que el padre que protagonizó el altercado público perdió una oportunidad de encontrar una solución mediante el diálogo con el joven.

“Este caso es un ejemplo claro de cómo la falta de comunicación y la reacción impulsiva pueden empeorar una situación ya difícil. El padre, en su intento por corregir el comportamiento de su hijo, recurrió a la violencia física, lo que probablemente genere más resentimiento y distancia en la relación. Es fundamental que los padres entiendan que la comunicación efectiva y la empatía son clave para abordar situaciones como esta. En lugar de castigar con violencia, el padre podría haber aprovechado el momento para hablar con su hijo sobre los riesgos y las consecuencias de sus acciones, y trabajar juntos para encontrar soluciones”.

Para Sierra, un castigo físico no genera procesos de arrepentimiento por parte de los jóvenes, sino que termina alejándolos de sus padres, resaltando que es importante que se entienda que hay consecuencias por los actos, pero no todas deben ir asociadas a algún tipo de agresión.

“En lugar de castigos, es más efectivo enfocarse en consecuencias lógicas y naturales que se relacionen con el comportamiento del hijo. Por ejemplo, el padre podría haberle quitado el privilegio de usar la motocicleta por un tiempo, o asignarle tareas adicionales para que entienda la gravedad de sus acciones. También es importante que el hijo se haga responsable de sus errores, como pagar por los daños o ayudar a reparar lo que dañó. Lo más importante es que el padre aproveche la situación para enseñar y guiar, en lugar de simplemente castigar”.

Para el psicólogo, los términos confianza y límites son claves en estos tipos de casos, puesto que, desde su postura, una relación sana entre padres e hijos incluye que los jóvenes puedan contar con sus progenitores para los momentos en los que necesitan ayuda.

“Reconocer que se pasó el límite es el primer paso para reparar la relación. El padre debe disculparse sinceramente con su hijo y explicar que su reacción no fue la adecuada. Lo mismo por parte del menor. Luego, es importante trabajar en restablecer la comunicación y la confianza, lo que lleva tiempo y esfuerzo. El padre debe mostrar disposición para escuchar a su hijo, entender su perspectiva y trabajar juntos para mejorar la relación. Es fundamental que ambos se comprometan a cambiar y a trabajar en la comunicación y el respeto mutuo”.

El docente explicó que entiende que hay generaciones que crecieron pensando que golpear a los hijos es una solución viable, pero estas mismas personas son las que habitualmente tienen más complejos por lo que vivieron durante su infancia.

