Colombia

Gobierno puso en marcha el Código Dorado para prevenir suicidios en Colombia: así funcionará

Las entidades territoriales y las prestadoras del servicio de salud tendrán cinco meses para ajustar la respuesta institucional a la nueva herramienta

Guardar
En el Ministerio de Salud
En el Ministerio de Salud confirmaron la implementación del Código Dorado para prevenir los suicidios en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la adopción de una nueva estrategia nacional para prevenir y atender la conducta suicida en Colombia, con la entrada en vigor de la Resolución 347 de 2026.

Esta normativa establece protocolos y acciones concretas para optimizar los esfuerzos institucionales en la detección, atención y seguimiento de personas en riesgo de suicidio en el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El eje central sobre el cual gira la medida es la implementación del Código Dorado, un protocolo de atención inmediata que permitirá activar de forma prioritaria la respuesta del sistema de salud ante cualquier caso de ideación o intento de suicidio.

El objetivo de esta herramienta es garantizar una “intervención rápida, humanizada y sin barreras”, así como un acompañamiento continuo para los colombianos que se encuentren en situación de riesgo.

En la práctica, la estrategia implica que todos los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa deberán ofrecer atención prioritaria e integral a personas previamente identificadas con riesgo suicida.

“Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”, dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para este efecto, desde la cartera informaron que en las entidades sanitarias se deberá establecer un “tamizaje obligatorio” con instrumentos especializados, así como la ejecución de sesiones de teleorientación en salud mental a través de canales digitales y el registro nominal y seguimiento de cada caso en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Voceros de la cartera indicaron que por orden gubernamental todas las entidades territoriales y los actores del sistema de salud disponen de cinco meses para adaptar completamente sus protocolos y cumplir con las nuevas directrices establecidas en la mencionada resolución.

Qué otros actores serán parte de la medida

De acuerdo con la comunicación oficial, la nueva estrategia tendrá un enfoque comunitario y territorial, de manera que involucrará el apoyo de líderes comunitarios, organizaciones sociales y religiosas, así como redes de apoyo, para fortalecer el sistema de alerta temprana y garantizar el acompañamiento a ciudadanos vulnerables que requieran ayuda profesional.

Los jóvenes son más propensos
Los jóvenes son más propensos a sufrir alteraciones en su salud mental, en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, a través del Ministerio de Salud, se van a contemplar acciones específicas en instituciones educativas, entornos laborales, escuelas deportivas, artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros escenarios comunitarios, informaron desde el ministerio.

En ese sentido, el plan significará una intensificación en la vigilancia sobre las EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la estrategia y la adecuada prestación de los servicios de salud mental.

Incluso, otros actores como las Administradoras de Riesgos Laborales deberán articularse con la iniciativa, por su acceso a sectores educativos y laborales.

El Gobierno nacional busca, con esta iniciativa, responder a los desafíos de la salud mental en Colombia y avanzar hacia un modelo de atención más coordinado, oportuno y centrado en las personas.

Suicidio en Colombia

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Salud (INS) en 2025, entre el 1 de enero y el 27 de septiembre, se notificaron 28.290 intentos de suicidio en Colombia.

De estos casos, el 63% correspondió a mujeres (17.839), mientras que los hombres representaron el 37% (10.451). Este registro, aunque inferior a los 29.730 intentos contabilizados en el mismo periodo de 2024, dejó en evidencia la persistencia del problema.

Un Colombia, se presentaron más
Un Colombia, se presentaron más suicidios en medio de las mujeres en 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis del INS geográfico reveló que Bogotá y Antioquia concentraron el 30% de los casos nacionales. Bogotá encabezó la lista con 4.187 intentos, equivalentes al 14,8% del total, seguida por Antioquia (14,6%), Cundinamarca (7,2%), Cali (5,5%) y Santander (4,7%), según el informe publicado por el INS.

Aunque los intentos de suicidio han registrado un descenso del 4,8% en comparación con el año anterior, los datos de 2025 mantienen al tema en el centro de la agenda sanitaria por la magnitud del fenómeno y la vulnerabilidad de segmentos específicos de la población.

El estudio elaborado por el (Sivigila) indicó que el 36,7% de los intentos de suicidio tiene como causa principal los conflictos familiares, por encima de factores como el conflicto con la pareja o expareja (26,4%), los problemas económicos (10,8%) y los conflictos escolares o educativos (8%).

Otros detonantes identificados incluyeron el maltrato físico, psicológico o sexual (6,3%), la muerte de un familiar o amigo (5,6%), los problemas laborales (5,2%), la presencia de enfermedades crónicas o discapacitantes (3,9%), los problemas jurídicos (2,1%) y el suicidio de un familiar o amigo (1%).

Temas Relacionados

Código DoradoSuicidiosSalud mentalSuicidios Colombia123Ayuda psciológicaColombia-Noticias

Más Noticias

Fuchi asumió la derrota, admitió errores y culpó al Señor Biter tras la ‘quemada’ de su partido en las elecciones: “La campaña de desprestigio”

La evaluación de los resultados legislativos para el cabildante incluyó la identificación de alianzas partidistas, falta de pedagogía electoral y difusión de información falsa

Fuchi asumió la derrota, admitió

El recibo de la luz en Bogotá tendrá un cambio en el cobro del servicio de aseo a partir de 2026: ¿a quiénes afectará?

El ajuste, que comenzará a aplicarse en marzo, forma parte de una estrategia de simplificación administrativa que permitirá unificar el pago de varios servicios públicos para los usuarios

El recibo de la luz

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Flamengo se llevó la edición 129 del estadual de Río de Janeiro luego de una tensa definición en la tanda de penaltis. El colombiano fue el único delantero del “Tricolor” mencionado en la selección

Kevin Serna fue elegido como

Lina María Garrido lanzó explosiva hipótesis sobre Aida Quilcué, tras ser escogida por Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial

La representante a la Cámara, que fracasó en su intención de llegar al Senado, lanzó en sus redes sociales un comentario que causó revuelo por la manera en que se refirió a la lideresa indígena y congresista, que recientemente vivió un episodio de secuestro en Cauca

Lina María Garrido lanzó explosiva

Joven de 19 años que golpeó brutalmente a su madre fue capturado por la Policía

Los vecinos y la rápida actuación de las autoridades fueron fundamentales para que el agresor no escapara y fuera puesto a disposición de la Fiscalía

Joven de 19 años que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Ejército Nacional confirmó la

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón se refirió al

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Deportes

Kevin Serna fue elegido como

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

Atlético Nacional estaría dividido por culpa de Diego Arias: conflicto de los dueños con presidente y director deportivo