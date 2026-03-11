Fuerzas Militares neutralizaron 1.590 miembros de grupos armados: este es el balance oficial de seguridad en Colombia

Un balance presentado por el comandante Hugo Alejandro López Barreto informó sobre acciones coordinadas con distintas instituciones para combatir el crimen, con operativos registrados entre febrero y marzo en varias regiones del país - crédito prensa Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia lograron la neutralización de 1.590 integrantes de grupos armados al margen de la ley, así como una afectación considerable a las economías ilícitas, durante operaciones desarrolladas entre febrero y lo transcurrido de marzo de 2026.

Este balance fue presentado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, que destacó la coordinación entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con la Policía Nacional, en la lucha contra el crimen organizado.

Según reportó el general López en rueda de prensa encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en compañía de toda la cúpula militar, las acciones comprendieron tres bombardeos y múltiples operaciones terrestres, aéreas y fluviales.

El comandante subrayó que, en lo que va del año, se registraron 1.439 capturas, 64 sometimientos a la justicia, 33 muertos en desarrollo de operaciones militares y cuatro presentaciones voluntarias. “Quiero resaltar la neutralización de más de 1.590 integrantes de las diferentes estructuras”, detalló el oficial.

Recuperación de menores víctimas de reclutamiento ilegal

Uno de los resultados más sensibles para las autoridades corresponde a la recuperación de 50 menores de edad que se encontraban en poder de estos grupos armados. El comandante López Barreto indicó que “son menores combatientes que están siendo reclutados ilegalmente, lo que configura un delito de guerra y de lesa humanidad”.

Las operaciones permitieron restituir los derechos de estos niños, que eran instrumentalizados por organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Golpe a la minería ilegal y al narcotráfico

En el ámbito de la lucha contra la explotación ilícita de minerales, las Fuerzas Militares informaron la captura de 138 personas vinculadas a actividades de minería ilegal, lo que contribuyó a la protección de los recursos naturales y a la reducción de flujos financieros para las estructuras criminales.

Además, la ofensiva contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de estos grupos, incluyó la incautación de más de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios para procesar estupefacientes.

La magnitud de este golpe fue resaltada por el general López Barreto, que afirmó que “las Fuerzas Militares han contribuido con la incautación de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios, entre pasta base y clorhidrato”. La destrucción de estas infraestructuras representa un impacto directo sobre las finanzas de los grupos armados organizados, según las autoridades.

Incautación de armamento y explosivos

Las operaciones militares permitieron también la incautación de 2.668 artefactos explosivos, 499 armas, 63.384 municiones y 6.796 kilogramos de explosivos, material que iba a ser empleado para atentar contra la población civil y la fuerza pública.

El comandante de las Fuerzas Militares calificó como “alarmante” la cantidad de artefactos explosivos decomisados, en un contexto donde el país enfrenta procesos humanitarios y operacionales para limpiar zonas minadas.

Entre las operaciones destacadas figura la intervención en San José del Guaviare contra la Estructura Martín Villa, de “Mordisco”, en la que se logró la neutralización de ocho integrantes y el decomiso de 33 fusiles, seis ametralladoras y cerca de 30.000 cartuchos.

Otra acción relevante se desarrolló en el Bajo Calima, donde la Armada Nacional neutralizó a cuatro miembros de la Estructura Jaime Martínez y recuperó cinco fusiles.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de mantener operaciones ofensivas de manera sostenida en todo el territorio nacional, con el propósito de debilitar las estructuras criminales y proteger a la población.

“Nuestros soldados de tierra, mar, aire y río continúan desplegados en todo el territorio nacional, protegiendo la vida y trabajando sin descanso por la seguridad y la tranquilidad de las familias colombianas”, concluyó el general López Barreto en declaraciones públicas.