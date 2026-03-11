Fuerzas Militares confirmaron la muerte de ‘Richard’, enlace de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en Cauca, durante operación en Ituango, Antioquia

Operativo en Ituango, Antioquia, permitió neutralizar a varios cabecillas de las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Una reciente acción militar en la zona rural de Ituango, Antioquia, dejó como resultado la muerte de alias Ramiro, descrito como el principal cabecilla de la estructura 18, facción de alias Iván Mordisco.

Según el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, este hombre contaba con más de 22 años en la estructura criminal y era el responsable de crímenes de lesa humanidad, como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y diferentes acciones terroristas.

Durante la misma operación aérea, López precisó que se logró “neutralizar siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos seis muertos y una capturada herida”.

El operativo permitió también la muerte, en combate, de “Richard” o “el Mexicano”, que era señalado de ser “el enlace de las estructuras del Cauca de alias Iván Mordisco y la Estructura 18 en Antioquia”. Además, el general agregó que “también cayó en esta contundente operación alias Alejandra o La Baby, compañera sentimental del cabecilla Ramiro”.

El comandante remarcó la magnitud del golpe contra la facción armada: “Este resultado definitivamente debilita de manera significativa la Estructura 18, desintegrando en gran porcentaje su componente armado y el liderazgo en el norte del departamento de Antioquia”.

En Medio Del Bombardeo En Ituango, Antioquia, También Murió Alias Richar, Señalado De Ser Enlace Entre Estructuras Del Cauca De Alias Iván Mordisco - crédito Fuerzas Militares

Sobre el material incautado, detalló que las tropas se hicieron con “cinco armas largas, abundante munición, explosivos, material de intendencia y comunicaciones”.

La operación utilizó inteligencia militar avanzada aplicada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según López, “la inteligencia militar se sigue fortaleciendo y esto nos permitirá continuar golpeando las diferentes estructuras que afectan la población civil”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo: “A los colombianos, decirles que sigan confiando en nuestros soldados de tierra, mar, aire y río. Continuaremos desarrollando las operaciones ofensivas, sostenidas, contundentes, contra todos los grupos armados organizados que amenazan la tranquilidad del pueblo colombiano”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el resultado al detallar que la acción se centró en la ofensiva contra la estructura 18 de las disidencias conocidas como alias Mordisco.

Ministro de Defensa sobre muerte de alias Ramiro - crédito @PedroSanchezCol/X

Durante el procedimiento, según datos oficiales, siete personas murieron y una resultó herida. El despliegue militar continúa en la región, en busca de consolidar el control estatal y prevenir nuevas acciones de grupos armados ilegales.

En la mañana del 10 de febrero de 2026, el ministro Sánchez anunció en su cuenta de X la caída de “alias ‘Ramiro’, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas”.

La ofensiva militar responde a la presencia de grupos armados dedicados a actividades ilícitas y ha generado reacciones en la comunidad local, que espera una mejora en las condiciones de seguridad. Las autoridades han reiterado su llamado a la población para colaborar mediante la denuncia anónima de cualquier información relevante sobre movimientos o acciones de estas estructuras.

Sánchez, como jefe de cartera, presentó el balance preliminar: “Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido”.

La operación utilizó inteligencia militar avanzada aplicada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Ejército Nacional

Al referirse al impacto de la operación, el ministro expresó su confianza en la capacidad estatal para restablecer el orden por parte de las Fuerzas Militares y la fuerza pública: “La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más”.

En el contexto de la ofensiva, el ministro insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad: “Denuncie cualquier información a las líneas 107 o 157”.