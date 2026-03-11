Colombia

Fuerzas Militares confirmaron la muerte de ‘Richard’, enlace de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en Cauca, durante operación en Ituango, Antioquia

El general Hugo López informó que, entre el material incautado, las tropas recuperaron cinco armas largas, abundante munición, explosivos, material de intendencia y equipos de comunicaciones

Guardar
Operativo en Ituango, Antioquia, permitió
Operativo en Ituango, Antioquia, permitió neutralizar a varios cabecillas de las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Una reciente acción militar en la zona rural de Ituango, Antioquia, dejó como resultado la muerte de alias Ramiro, descrito como el principal cabecilla de la estructura 18, facción de alias Iván Mordisco.

Según el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, este hombre contaba con más de 22 años en la estructura criminal y era el responsable de crímenes de lesa humanidad, como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y diferentes acciones terroristas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la misma operación aérea, López precisó que se logró “neutralizar siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos seis muertos y una capturada herida”.

El operativo permitió también la muerte, en combate, de “Richard” o “el Mexicano”, que era señalado de ser “el enlace de las estructuras del Cauca de alias Iván Mordisco y la Estructura 18 en Antioquia”. Además, el general agregó que “también cayó en esta contundente operación alias Alejandra o La Baby, compañera sentimental del cabecilla Ramiro”.

El comandante remarcó la magnitud del golpe contra la facción armada: “Este resultado definitivamente debilita de manera significativa la Estructura 18, desintegrando en gran porcentaje su componente armado y el liderazgo en el norte del departamento de Antioquia”.

En Medio Del Bombardeo En Ituango, Antioquia, También Murió Alias Richar, Señalado De Ser Enlace Entre Estructuras Del Cauca De Alias Iván Mordisco - crédito Fuerzas Militares

Sobre el material incautado, detalló que las tropas se hicieron con “cinco armas largas, abundante munición, explosivos, material de intendencia y comunicaciones”.

La operación utilizó inteligencia militar avanzada aplicada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según López, “la inteligencia militar se sigue fortaleciendo y esto nos permitirá continuar golpeando las diferentes estructuras que afectan la población civil”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo: “A los colombianos, decirles que sigan confiando en nuestros soldados de tierra, mar, aire y río. Continuaremos desarrollando las operaciones ofensivas, sostenidas, contundentes, contra todos los grupos armados organizados que amenazan la tranquilidad del pueblo colombiano”.

Cayó ‘Ramiro’, cabecilla de las disidencias en operación en Ituango

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el resultado al detallar que la acción se centró en la ofensiva contra la estructura 18 de las disidencias conocidas como alias Mordisco.

Ministro de Defensa sobre muerte
Ministro de Defensa sobre muerte de alias Ramiro - crédito @PedroSanchezCol/X

Durante el procedimiento, según datos oficiales, siete personas murieron y una resultó herida. El despliegue militar continúa en la región, en busca de consolidar el control estatal y prevenir nuevas acciones de grupos armados ilegales.

En la mañana del 10 de febrero de 2026, el ministro Sánchez anunció en su cuenta de X la caída de “alias ‘Ramiro’, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas”.

La ofensiva militar responde a la presencia de grupos armados dedicados a actividades ilícitas y ha generado reacciones en la comunidad local, que espera una mejora en las condiciones de seguridad. Las autoridades han reiterado su llamado a la población para colaborar mediante la denuncia anónima de cualquier información relevante sobre movimientos o acciones de estas estructuras.

Sánchez, como jefe de cartera, presentó el balance preliminar: “Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido”.

La operación utilizó inteligencia militar
La operación utilizó inteligencia militar avanzada aplicada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Ejército Nacional

Al referirse al impacto de la operación, el ministro expresó su confianza en la capacidad estatal para restablecer el orden por parte de las Fuerzas Militares y la fuerza pública: “La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más”.

En el contexto de la ofensiva, el ministro insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad: “Denuncie cualquier información a las líneas 107 o 157”.

Temas Relacionados

Fuerzas MilitaresAlias RichardDisidencias de las FarcIván MordiscoItuangoAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño se lamentó por la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo en las elecciones del 8 de marzo: “La democracia funciona así”

El exconcejal también habló de la tarea que le encargó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuanto a la campaña de Paloma Valencia en la capital

Daniel Briceño se lamentó por

Gaula Militar frustró intento de secuestro en La Calera: detalles del operativo que se dio por cuenta de la modalidad de falso servicio

El caso terminó de buena forma gracias a que los familiares de la víctima denunciaron la situación irregular a través de la línea 147

Gaula Militar frustró intento de

Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia tras la designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El exsenador defendió la inclusión de Quilcué y recordó iniciativas que buscaban dividir el Cauca por razones étnicas

Gustavo Bolívar lanzó pulla a

Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

El director de la entidad nacional aseveró que la reelección de congresistas vinculados al entramado de corrupción representa una burla para los colombianos

Carlos Carrillo cuestionó la elección

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

París-Niza 2026, etapa 4 EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que le

Yaya Muñoz reveló que le hicieron una millonaria oferta para entrar en la política: “Cualquiera puede ser político”

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: este es el famoso conductor que se uniría al programa

Cantante del grupo Ventino reveló por qué rechaza las cirugías estéticas: “Están viendo mi inseguridad más grande”

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 EN

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Stefan Medina pasó de defensa a portero en el partido de Monterrey y su equipo, que ganaba, terminó perdiendo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Atlético Nacional a Junior: el Verdolaga es el nuevo líder