Fuerte declaración del fiscal en el caso del hombre acusado de hacer pasar como accidente de tránsito la muerte de su pareja y su bebé: “Los muertos no conducen”

Además se estableció que Karen, la mujer que habría muerto tras el exidente víal según el acusado, no tenía licencia de conducción ni conocimientos de esta habilidad

Al descubierto hombre que habría
Al descubierto hombre que habría simulado accidente de tránsito para intentar evadir la responsabilidad en la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

En la madrugada del 12 de diciembre de 2025, un presunto feminicidio con homicidio infantil conmocionó el occidente de Bogotá, en las inmediaciones del Jardín Botánico.

La tragedia, que inicialmente fue tratada como un siniestro vial, terminó con la vida de Karen Cecilia López y su hijo de diez meses. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación desvirtuó la versión del accidente y señaló a Hugo Fernando Silva Soto, pareja de la víctima, como presunto responsable, informó El Tiempo.

La Fiscalía concluyó que la muerte no resultó de un accidente de tráfico, sino de un feminicidio y el asesinato del menor, ambos premeditados.

El giro en la investigación se basó en pruebas forenses, la reconstrucción de los hechos y la constatación de lesiones letales en las víctimas antes de la supuesta colisión.

“Los muertos no conducen”, fue la frase con la que el fiscal del caso, Javier Ricardo Rey refutó ante el tribunal la versión de un accidente simulado argumentada por Hugo Fernando Silva Soto.

Declaraciones De La Delegada Para La Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera Sobre Un Accidente De Tránsito Terminó Siendo Un Homicidio - crédito Fiscalía General de la Nación

“Recordemos, su señoría, que para ese escenario, para ese momento y justo en ese instante ya había perdido la vida. Quiere decir esto, su señoría, que los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto”, dijo Rey, según cita El Tiempo.

Reconstrucción judicial del feminicidio en el Jardín Botánico

En las primeras horas, la policía y los organismos de socorro atribuyeron lo sucedido a la pérdida de control del vehículo, posiblemente por un fallo de salud de la conductora. La hipótesis inicial suponía que el impacto causó la muerte de Karen Cecilia López y el niño.

No obstante, sobre la base del expediente presentado durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que Hugo Fernando Silva Soto cuidaba al menor en su residencia y causó su muerte por zarandeo. Luego, condujo el automóvil para recoger a la madre en la avenida Rojas.

Ambos permanecieron cerca de dos horas estacionados en una bahía de Engativá. Según la hipótesis del órgano investigador, fue entonces cuando la mujer advirtió la falta de signos vitales del niño y reclamó a Silva Soto.

Ante los reclamos, el acusado —de acuerdo con la investigación— habría atacado a la mujer con un arma blanca, causándole una herida mortal en la arteria carótida.

Pruebas forenses y hallazgos determinantes del caso

Las pruebas técnicas y los peritajes de Medicina Legal resultaron determinantes para refutar la teoría del accidente. Durante la audiencia, el fiscal Javier Ricardo Rey explicó: “La madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante, mientras que el bebé tenía lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo, que habrían ocurrido antes del supuesto accidente”, citó el medio mencionado.

Las autoridades mantienen bajo análisis
Las autoridades mantienen bajo análisis las circunstancias de un hecho ocurrido frente al Jardín Botánico, donde un vehículo fue hallado con dos personas fallecidas y un hombre inconsciente en su interior - crédito Redes Sociales @bogotaTransito / X

El análisis de daños en el vehículo reveló que no eran compatibles con la gravedad de las muertes. Además, la víctima no tenía licencia de conducción ni conocimiento técnico para manejar, lo que restó verosimilitud a la hipótesis inicial.

Se estableció que la muerte ocurrió entre las 12:41 a.m.y las 3:20 a.m. de la madrugada. Los forenses descartaron que las heridas en la mujer provinieran de un accidente vial, y los rastros de sangre en el parabrisas fueron clave para la reconstrucción de los hechos.

El fiscal relató que, tras cometer el feminicidio, Silva Soto limpió el interior del automóvil utilizando fuentes de luz, desechó implementos empleados y luego simuló el choque, trasladando el cuerpo al asiento del conductor para aparentar que la mujer manejaba.

El caso fue fortalecido con videos de cámaras de seguridad, testimonios periciales y registros fotográficos, destacó El Tiempo.

Motivos atribuidos al acusado y avance del proceso judicial

La investigación estableció que Silva Soto percibía a López como un “obstáculo” en la crianza del hijo. Según la Fiscalía, el acusado pretendía eliminar la posibilidad de que la madre siguiera ejerciendo su rol.

El caso ha generado conmoción
El caso ha generado conmoción y dudas entre los habitantes. La falta de daños graves en el vehículo y la ausencia de testigos alimentan el misterio. Las autoridades aún no logran esclarecer los hechos - crédito captura de pantalla / X

La reconstrucción judicial recogida en audiencia señaló que, después del crimen, el acusado intentó simular un accidente para evitar responsabilidad penal. El móvil del doble homicidio estaría ligado a disputas por la custodia y diferencias en la crianza.

Situación judicial actual de Hugo Fernando Silva Soto

En audiencia formal, la Fiscalía imputó cargos a Silva Soto: feminicidio agravado, homicidio y alteración de pruebas. El acusado no aceptó los cargos.

El juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario, y la investigación sigue abierta mientras el caso permanece bajo seguimiento social en Bogotá.

Aunque la defensa sostuvo la hipótesis de un siniestro vial, la Fiscalía enfatizó que las pruebas demostraron la imposibilidad material de que la víctima hubiera conducido tras fallecer.

