Este sería el mensaje que Karen, la mujer que habría sido asesinada por el padre de su bebé en Bogotá, envió antes de morir

La investigación de la Fiscalía incluye pruebas forenses y testimonios que, según el ente acusador, demuestran que las muertes de Karen López y su hijo no fueron consecuencia de un accidente vial como sostuvo el procesado

Las autoridades mantienen bajo análisis
Las autoridades mantienen bajo análisis las circunstancias de un hecho ocurrido frente al Jardín Botánico, donde un vehículo fue hallado con dos personas fallecidas y un hombre inconsciente en su interior - crédito Redes Sociales / X

Cargos de feminicidio agravado y homicidio pesan sobre Hugo Fernando Silva Soto, quien fue capturado en Bogotá luego de la muerte de su expareja, Karen López, y el bebé de ambos, de diez meses.

Aunque Silva Soto sostiene que todo ocurrió por un accidente de tránsito, la Fiscalía asegura que existen pruebas científicas y forenses que contradicen ese relato y apuntan a una alteración deliberada de la escena, según las autoridades.

La madre de la víctima relató que se mantuvo alerta a los movimientos de su hija durante la madrugada de ese día. Envió un mensaje a Karen cerca de medianoche y recibió dos respuestas inmediatas: una, asegurando que iban en camino, y otra, alrededor de la 1:00 a. m., preguntando cómo se sentía. No hubo más contacto desde entonces, según conoció El Tiempo.

Aproximadamente a las 6:00 a. m. del 12 de diciembre, la nueva pareja de Silva Soto acudió alterada a la casa de la abuela del niño.

Al descubierto hombre que habría
Al descubierto hombre que habría simulado accidente de tránsito para intentar evadir la responsabilidad en la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Informó que habría sucedido un accidente de tránsito cerca del Jardín Botánico de Bogotá, donde Karen López murió tras impactar el auto contra un árbol. Silva Soto afirmó que estaba enseñando a conducir a Karen, que ella subió el vehículo al andén y perdió el control, mientras él llevaba al bebé en brazos.

Hallazgos científicos y pruebas clave

Las pruebas científicas contradicen esa versión. Medicina Legal estableció que la muerte de Karen López y el niño ocurrió entre la medianoche y las 2:00 a.m.

Por la posición del asiento del conductor, resultaba imposible que ella manejara el vehículo. La madre de López también aseguró que su hija no sabía conducir.

El examen forense determinó que el menor murió antes del impacto, debido a agitación violenta de su cuerpo. Además, Karen López presentaba una herida con arma blanca en el cuello, afectando la arteria carótida; el análisis médico descartó la hipótesis de una esquirla propuesta inicialmente por Silva Soto.

La prueba de luminol reveló rastros de sangre en el piso del copiloto, descansabrazos, barra de cambios, asiento trasero, techo y baúl del vehículo, lo que evidencia una limpieza posterior de la escena.

Pasadas las 5:00 a.m. del
Pasadas las 5:00 a.m. del viernes 12 de diciembre de 2025 se reportó el siniestro a través de los canales de la Secretaría de Movilidad - crédito @elpatrulleroefra/X

Medicina Legal concluyó que se trató de un homicidio y descartó la teoría del accidente. Este dictamen fue presentado durante las audiencias y respalda la acusación formal, según El Tiempo.

El 5 de marzo del 2026, las autoridades capturaron a Hugo Fernando Silva Soto tras el análisis del material probatorio. Actualmente enfrenta cargos por feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas, y permanecerá bajo prisión preventiva a la espera de la decisión judicial, de acuerdo con El Tiempo.

Silva Soto insiste en su inocencia y mantiene que todo fue producto de un accidente vial. Hasta el cierre de la edición, la defensa del acusado no había emitido declaraciones públicas, pese a las pruebas científicas y testimonios presentados ante el juzgado.

La solidez de los hallazgos científicos y el respaldo testimonial han sido decisivos para desmontar la coartada de Silva Soto, según la Fiscalía, y exponen una secuencia de hechos incompatibles con la versión del acusado.

La Fiscalía acusa a Hugo Fernando Silva Soto de feminicidio y homicidio agravado debido a que, tras investigar las circunstancias en las que murieron Karen López y su hijo, determinó que no fue un accidente sino un hecho violento.

La madrugada de este jueves
La madrugada de este jueves se registró un siniestro vial en el occidente de la ciudad, donde una mujer y un menor perdieron la vida y un hombre resultó herido, según informaron los equipos de emergencia - crédito Efraín Arce

El dictamen de Medicina Legal, junto a análisis técnicos y testimoniales, revela que hubo manipulación de la escena del crimen para simular un accidente, y respalda la acusación formal planteada ante un juez en Bogotá.

Según la reconstrucción de los hechos, el 11 de diciembre del 2025 en la noche, Silva Soto llegó a casa de la madre de Karen López con el coche y la silla del niño.

Cuando ella preguntó dónde estaba el bebé, él respondió que el niño dormía en la casa de su padre. Transcurrieron unos minutos en la vivienda, y luego él y Karen López salieron juntos, presuntamente a buscar al menor.

