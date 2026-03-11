Gesto de Juanda Caribe con Campanita durante prueba en ‘La casa de los famosos’ recibió elogios en redes sociales: “Hazlo a tu modo”

El apoyo incondicional de Juanda Caribe a Campanita conmueve en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Un momento cargado de emociones se vivió recientemente en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, luego de que el participante conocido como Campanita se quebrara en llanto durante la prueba de presupuesto del martes 10 de marzo.

En medio de la tensión que generó un reto actoral que les puso el jefe, el cual estaba inspirado en la recordada telenovela Yo soy Betty, la fea, el gesto solidario de su compañero Juanda Caribe terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por los televidentes y usuarios de redes sociales.

Durante los últimos días, la dinámica del reality del Canal RCN ha generado una ola de comentarios en plataformas digitales debido a los retos y conflictos que enfrentan las celebridades dentro de la casa. Sin embargo, en esta ocasión la conversación se centró en un episodio que dejó ver el lado más humano de los participantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La prueba para obtener los puntos que los lleva a la despensa y comprar la comida de la semana consistía en recrear algunas escenas de la icónica producción del Canal RCN, y para ello fueron asignados diferentes personajes a cada uno de los participantes.

El gesto de Juanda Caribe con Campanita que conmovió a los televidentes en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

En el caso de Campanita debía interpretar a Mariana, un rol que implicaba memorizar diálogos y ejecutar una escena frente a sus compañeros.

Aunque el participante se mostró entusiasmado por el reto, la presión de aprender el libreto terminó afectándolo emocionalmente y en varios videos que se hicieron virales en las redes sociales, incluido el que compartió la producción en las cuentas oficiales del programa se observa cómo, en medio de la preparación para la escena, Campanita no pudo contener el llanto al sentir que no estaba logrando memorizar correctamente su parlamento y se retiró a las escaleras para llorar.

En ese momento, el comediante Juanda Caribe decidió acercarse para apoyar a su compañero y este, visiblemente afectado, le expresó lo que estaba sintiendo.

“No, no me siento seguro”, dijo Campanita entre lágrimas, dejando ver que no sabía cómo sacar adelante la prueba y que tenía preocupación de no poder apoyar a su equipo.

Así ayudó Juanda Caribe a Campanita en un momento difícil - crédito @juandacaribe__/tiktok

El momento conmovió tanto a sus compañeros como a los espectadores del programa, quienes han destacado en repetidas ocasiones la sensibilidad y espontaneidad del participante, rasgos que le han permitido ganarse el cariño de una parte del público.

Al notar el estado emocional de su compañero, Juanda Caribe decidió acercarse de inmediato para ayudarlo a entender mejor el guion y recuperar la confianza antes de salir a escena.

Primero trató de tranquilizarlo y animarlo a continuar con la preparación: “Sí se puede. Ven, te voy a traer el guión. Espérame ahí”, le dijo mientras buscaba la manera de explicarle el libreto de forma más sencilla.

Posteriormente, se sentó junto a él y comenzó a desglosar el texto para facilitarle la interpretación del personaje, proponiéndole una estrategia distinta para memorizar la escena.

“Dale. Vamos a hacer aquí fácil, mira. Vamos a hacerlo al revés. O sea, no te aprendas el texto, sino la idea. ¿La idea cuál es? Que ella no va a redactar la carta. ¿Por qué? Porque no nos vamos a permitir que usted la eche. Si se va Sofía, nos vamos todas. Todas están de acuerdo. Sí, señor. Sí, señor. Mira que ella nada más dice: “Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor”. Ya, no es más. Este pedacito es lo único que te tienes que grabar, el resto está claro. Y la haces así como haces tú. Hazlo a tu modo, ¿sí me entiendes? Eso no tiene que ser papel. El que se lo tiene que aprender es él, no tú. Así que dale”, le explicó Juanda Caribe mientras incluso le mostraba algunos movimientos para ayudarle con la interpretación.

Finalmente, le dio unas palabras con las que lo alentó a mostrar su talento y sacar a adelante su actitud para que el público viera todo el potencial que tiene.

Empatía de Juanda Caribe brilla en La casa de los famosos tras la crisis de Campanita - crédito cortesía RCN

“Aquí viniste a esto, a mostrar talento, a mostrar risa, a mostrarte, a sacar todo lo que tienes ahí. Vamos a hacerlo. No tienes nada. Dale. Vamos a practicarlo de nuevo. Yo voy a ser el doctor Gutiérrez y tu haz tu línea", le dijo Juanda a Campanita.

El gesto no pasó desapercibido para los seguidores del reality. Después de que el video se difundiera en redes sociales, muchos usuarios comenzaron a destacar la actitud de Juanda Caribe, celebrando su disposición para apoyar a su compañero en un momento de vulnerabilidad.

Para varios espectadores, la escena reflejó un lado diferente del programa, en el que más allá de las estrategias y conflictos que suelen dominar la convivencia, también aparecen momentos de compañerismo y empatía entre los participantes.