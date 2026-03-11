Colombia

Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

El director de la entidad nacional aseveró que la reelección de congresistas vinculados al entramado de corrupción representa una burla para los colombianos

El director de la Ungrd
El director de la Ungrd cuestionó la reelección de Marta Peralta en el Senado - crédito Colprensa

Tras las elecciones legislativas que se realizaron el 8 de marzo de 2026, se van conociendo las personas que integraran las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, varios dirigentes han manifestado su desacuerdo con la presencia de políticos que estarían involucrados en escándalos judiciales o que aún mantienen cuentas pendientes con los tribunales.

Ese fue el caso de Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que, a través de su cuenta de X, lanzó fuertes cuestionamientos contra varios congresistas que lograron mantener su curul en el legislativo, aún cuando están siendo investigados por el escándalo de corrupción de la entidad.

Entre las parlamentarias cuestionadas por Carrillo se destaca Marta Peralta, que logró obtener una de las curules dispuestas para las comunidades indígenas, que obtuvo 61.098 votos, según los datos registrados en el preconteo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Peralta habría estado vinculada en el direccionamiento de contratos y cargos a cambio de respaldos políticos para el Gobierno Petro, algo que ha negado constantemente la actual senadora del Pacto Histórico.

Ante esta situación, Carlos Carrillo reiteró su llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se avancen en las investigaciones contra Peralta y los demás congresistas vinculados en el entramado, aunque sostiene que cada uno mantiene su presunción de inocencia.

Además, recordó que, por este caso, solo han sido capturados dos congresistas, los cuales son Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.

Respeto la presunción de inocencia, pero es imperativo que la Corte Suprema tome decisiones, sólo dos de los muchos congresistas vinculados a las investigaciones de la UNGRD han recibido orden de captura, la indefinición le hace un gran daño al país”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Incluso, señaló que la reelección de algunos congresistas vinculados al entramado representa una burla para los colombianos. “O los eximen o los meten presos, pero este limbo es un insulto al país. ¡Casi todos se reeligieron ellos o en cuerpo ajeno!”, manifestó.

