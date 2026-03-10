Colombia

Voceros de ‘Échele Cabeza’ desmienten rumores sobre nuevas drogas sintéticas en Medellín: “No existe evidencia de la ‘cocaína de sabores’”

En diálogos con Infobae Colombia, voceros del proyecto aclararon varios puntos sobre informe periodístico referente a la presencia más de 700 drogas sintéticas en Colombia

Guardar
La información acerca de supuestas
La información acerca de supuestas sustancias emergentes como la ‘cocaína de sabores’ ha provocado confusión social, según especialistas que enfatizan la importancia de diferenciar entre modificaciones de presentación y descubrimientos químicos recientes - crédito Aurea Del Rosario / Ap Foto

Las recientes alertas sobre la supuesta proliferación de drogas sintéticas como la llamada “cocaína de sabores” y las mezclas de tusi con ketamina en Colombia han generado inquietud en la opinión pública.

Desde el proyecto Échele Cabeza, especialistas insisten en la importancia de no confundir presentaciones novedosas con el surgimiento de sustancias realmente nuevas, advirtiendo sobre el uso incorrecto de términos técnicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, Estefanía Sánchez Patiño, Directora ATS, de Échele Cabeza, explicó a Infobae Colombia que en Colombia la evidencia científica y las cifras oficiales del Ministerio de Justicia indican que no existen más de 64 nuevas sustancias psicoactivas identificadas durante los últimos 18 años.

La percepción de que circulan más de 700 tipos de drogas es errónea y proviene de la confusión entre mezclas, adulteraciones o cambios de apariencia y la presencia de compuestos realmente nuevos, según destacó el equipo de Échele Cabeza en entrevista.

No existe evidencia de que haya surgido una nueva droga denominada ‘cocaína de sabores’”, afirmaó Sánchez patiño.

También el tusi ha dejado
También el tusi ha dejado de ser rosa para ser más atractivo a los consumidores - crédito US DEA

Detallaron que la inclusión de aromatizantes, saborizantes o edulcorantes en una muestra no implica la aparición de una nueva sustancia psicoactiva. “Lo más probable es que sean modificaciones en la presentación del producto, comunes en mercados ilegales para alterar olor, sabor o experiencia sensorial y diferenciar comercialmente”, explicó

Si se detectan fragancias o saborizantes, se consideran adulterantes o excipientes, pero no el origen de una nueva droga. Los especialistas agregaron que “los medios de comunicación han contribuido antes a confundir la terminología”, ejemplificando con el caso del tusi. Este producto ha sido denominado “cocaína rosa” en medios, una etiqueta incorrecta, pues la composición real suele contener ketamina y otros compuestos, mientras que la presencia de cocaína es baja o inexistente.

Precisión sobre la cantidad de drogas sintéticas en Colombia

Ante la cifra de “más de 700 sustancias psicoactivas” atribuida al SAT (Sistema de Alerta Temprana), los expertos fueron enfáticos: “No hay evidencia que pueda demostrar la presencia de más de 700 sustancias psicoactivas en el país; el propio Ministerio de Justicia solo reconoce 64 nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 18 años”. Recalcaron que las mezclas, combinaciones o adulteraciones no califican como sustancias diferentes sin un análisis químico que lo demuestre.

El equipo de Échele Cabeza llamó a exigir rigor y pruebas para quienes divulgan cifras elevadas sobre drogas: “A quienes hacen esas afirmaciones, se les solicita evidencia; de lo contrario, son declaraciones que promueven alarma y desinforman, sin aportar a la prevención ni a la reducción de daños”.

Tusi y ketamina veterinaria: prácticas recurrentes, no fenómenos recientes

Consultados sobre la mezcla de tusi con ketamina veterinaria, desde Échele Cabeza aclararon: “No es un fenómeno nuevo. Desde que comenzamos a analizar mezclas que imitan la experiencia del 2C-B y que en Colombia se consolidaron bajo el nombre de tusi, uno de sus componentes más consistentes ha sido la ketamina”.

La clasificación errónea de mezclas
La clasificación errónea de mezclas y el uso incorrecto de términos técnicos han generado interpretaciones inexactas respecto a la naturaleza y composición de las sustancias ilícitas en el país - crédito Visuales IA

El equipo confirmó que, desde 2021, los análisis han detectado ketamina, Mdma, cafeína y otros compuestos en diferentes muestras de tusi. Estas evidencias demuestran que el tusi “no es una droga específica, sino un cóctel variable de sustancias destinado a lograr distintos efectos psicoactivos”.

La ketamina es un medicamento anestésico y sedante utilizado tanto en medicina humana como veterinaria. Según la entrevista, “para quienes producen mezclas ilegales, suele ser más sencillo acceder a formulaciones veterinarias por menos controles en la distribución, incluyendo proveedores agropecuarios, clínicas veterinarias, y diferencias de volumen o costo”.

Pese a los circuitos de acceso, “la molécula de ketamina es la misma, sin importar si está formulada para humanos o animales”, precisó el equipo. El principal riesgo radica en el desconocimiento de dosis y combinaciones exactas para las personas usuarias, lo que incrementa la posibilidad de efectos adversos y daños a la salud.

Falacias comunes en la comunicación sobre drogas sintéticas

El equipo de Échele Cabeza señaló que el mercado ilegal de drogas es dinámico, pero “gran parte de la confusión surge cuando cambios en la composición, presentación o genética de sustancias ya conocidas se presentan como si fueran necesariamente drogas nuevas”.

Un caso comparable es el del cannabis, donde la alusión a “más de 100 tipos de marihuana” corresponde realmente a variaciones genéticas y diferentes proporciones de compuestos como el THC o el CBD, no al surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas.

El conocimiento claro sobre las
El conocimiento claro sobre las distinciones entre mezclas, adulteraciones y compuestos nuevos ayuda a evitar falsas alarmas e informa de manera correcta las estrategias de reducción de riesgos - crédito Armada Colombia

Además, advirtieron sobre los errores al comparar sustancias. “Llamar GHB ‘nuevo éxtasis’ es incorreto”, enfatizaron, ya que el Mmda y el GHB pertenecen a familias químicas distintas y tienen efectos diferentes sobre el sistema nervioso.

También recordaron que categorías como cannabinoides sintéticos, catinonas, feniletilaminas o triptaminas son en realidad familias químicas: cada una agrupa varios compuestos parecidos. En el mercado ilegal, muchas veces se modifican moléculas o se mezclan sustancias para evadir regulaciones o responder a la demanda.

Temas Relacionados

Échele CabezaColombiaMinisterio de JusticiaSAT Sistema de Alerta TempranaFalsa Proliferación de SustanciasSalud PúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño ratificó a su fórmula vicepresidencial para la primera vuelta: será mujer

El veterano político, padre del asesinado senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, confirmó en sus redes sociales el nombre de la persona que lo acompañará en su camino a la Casa de Nariño, cuya jornada decisiva será el domingo 31 de mayo

Miguel Uribe Londoño ratificó a

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

El guerrillero llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados y en 2017 se alejó del proceso de paz

En video: así fue la

Petro no habría sido objetivo de supuesto atentado en vuelo a Córdoba: FAC aseguró que “no se detectó amenaza”

El 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro relató que él y su familia debieron tomar precauciones ante un posible complot en su contra. La Fuerza Aeroespacial colombiana emitió su versión oficial

Petro no habría sido objetivo

Galatasaray pegó primero en la Champions League y derrotó al Liverpool en Estambul: Dávinson Sánchez se perderá la vuelta en Anfield

Un gol tempranero de Mario Lemina fue determinante para romper el cero en el juego de ida por los octavos de final, donde los contraataques del equipo turco y la imprecisión de los Reds marcaron el desarrollo del partido

Galatasaray pegó primero en la

Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del profesor y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata

En la sentencia emitida por la Cidh se determinó el incumplimiento de las obligaciones de protección frente a amenazas, hostigamientos y persecución judicial que precedieron al homicidio ocurrido en 2000 en Antioquia

Estado colombiano reconoció su responsabilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denunció amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números