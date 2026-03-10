Violeta Bergonzi explicó por qué le pidió a Valentina Taguado que no la mencionara tras su paso por ‘Masterchef Celebrity’: “Amigas no, éramos compañeras”

“No hagas bromas conmigo”: Violeta Bergonzi explicó por qué le pidió a Valentina Taguado que no la mencionar - crédito @violetabergonzi/IG

La presentadora colombiana Violeta Bergonzi habló abiertamente sobre la polémica que surgió en redes sociales con la locutora Valentina Taguado, luego de su paso por MasterChef Celebrity Colombia.

Durante una entrevista en el pódcast De fiesta con Danny Marín, conducido por el cantante Danny Marín, Bergonzi explicó qué ocurrió realmente entre ambas, por qué decidió pedirle públicamente que no la mencionara y cómo era su relación desde que coincidieron en el reality de cocina.

La conversación comenzó cuando Marín le preguntó directamente por la controversia que circulaba en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Cuál fue el despelote que hay por ahí en redes con la Taguao? Yo no entendí qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué, cuál fue el rollo? Explícamelo bien tú”, le preguntó el entrevistador a Violeta.

Violeta Bergonzi cuenta la verdad tras la polémica con Valentina Taguado fuera de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @violetabergonzi/IG

Bergonzi explicó que ambas coincidieron como participantes en el programa, donde compartieron junto a otros concursantes durante la competencia culinaria.

“MasterChef Celebrity es un reality de cocina con casi siempre veintidós participantes. Uno de ellos fue Valentina Taguao, que es locutora”, empezó contando la presentadora.

Según contó, durante las grabaciones no percibió mayores conflictos entre ellas, pero cuando Danny Marín le preguntó si eran amigas, la presentadora aclaró que su relación nunca fue tan cercana.

“Nada, durante la competencia yo sentí que todo bajo control. No, pues amigas así, no, éramos compañeras y chévere”, explicó Bergonzi.

Las razones de Violeta Bergonzi para pedir a Valentina Taguado que deje de mencionarla en sus bromas - crédito canalrcn/IG

El cantante insistió en describir el tipo de relación que tenían dentro del programa: “O sea, eran de esas de: ‘Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?’”, comentó. A lo que Bergonzi respondió: “Sí, de que: ‘necesitas azúcar, toma azúcar’. La buena. Y ya, hasta ahí”.

Estas son las bromas de Valentina Taguado que comenzaron a incomodarle a Violeta Bergonzi

La presentadora explicó que el conflicto no surgió dentro del reality, sino después, cuando Taguado hacía comentarios y bromas en el formato digital que estaba conduciendo junto a Johanna Velandia para el Canal RCN.

“Ella tenía un programa. Un programa que se llama ¿Qué hay pa’ dañar?, y bueno, pero el hecho es que ella en este espacio, pues hacía bromas muy pesadas, que entiendo que es humor, pero yo en cierto momento pedí que por favor no hiciera bromas conmigo”, contó la ganadora de la temporada presentada en 2025, la cual celebró los 10 años de Masterchef Celebrity al aire.

El divertido encuentro de Violeta Bergonzi y Danny Marín donde revela su experiencia con el humor de Valentina Taguado - crédito @violetabergonzi/IG

Marín quiso saber qué tipo de comentarios se habían hecho sobre ella: “Pero ¿qué fue lo que dijo?”, preguntó, y Bergonzi explicó que muchas de esas situaciones le llegaban a través de videos y publicaciones que le enviaban sus seguidores.

“Es que me mandaban muchos clips, pero me acuerdo de una araña donde la tiraba al piso y decía: ‘Violeta, piroba’ y la pisaba. Pues ni soy una araña ni quiero que me pisen”, relató la presentadora.

Ante la insistencia del entrevistador sobre el origen de ese tipo de humor, Bergonzi señaló que simplemente forma parte del estilo de la locutora.

“Porque es su forma de ser, es su humor. Y ya como unos chistes como agresivos. Y ya me empezó a molestar”, afirmó Bergonzi, mientras explicaba que por esa razón, decidió hacerle una petición clara: “Mi solicitud precisa y exacta fue: ‘No hagas bromas conmigo porque no me interesa ser parte de tu chiste’”.

En medio de la conversación, Marín incluso bromeó con la idea de invitar a Taguado al pódcast para escuchar su versión de la historia.

“Voy a traer a Valentina aquí a que me dé su versión”, comentó.

El verdadero motivo de la petición pública de Violeta Bergonzi - crédito @violetabergonzi/IG

Finalmente, la presentadora defendió su decisión de poner límites frente a situaciones que le resultan incómodas, incluso cuando se presentan en un contexto de humor.

“Uno no tiene por qué ser permisivo si algo le incomoda”, concluyó.