Silvia Corzo se casó y así fue la emotiva ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”

Silvia Corzo, reconocida abogada y exconductora de espacios informativos como Noticias Caracol y Séptimo Día, fue noticia el fin de semana del 8 de marzo tras compartir imágenes de una ceremonia privada que generó confusión en redes sociales.

A diferencia de lo que muchos seguidores imaginaron, no se trató de una boda tradicional, sino de un acto de sologamia, en el que la periodista originaria de Bucaramanga formalizó un compromiso simbólico consigo misma. El evento reunió a un círculo muy cercano en un espacio campestre, donde Corzo reafirmó su decisión de priorizar su bienestar emocional y mental.

La ceremonia, que fue documentada en publicaciones y videos que rápidamente se viralizaron, representó para la comunicadora un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, expresó Corzo durante el rito.

De la televisión a la búsqueda del bienestar interior

La noticia sobre el acto de sologamia de Corzo fue abordada por distintos medios, recordando la trayectoria de la abogada en la televisión colombiana. Durante años, Silvia lideró programas de alta sintonía, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del periodismo en Colombia.

Sin embargo, luego de experimentar episodios de ansiedad vinculados a la presión mediática, decidió alejarse de las cámaras para dedicarse a la formación como coach espiritual y conferencista, centrándose en la promoción de la salud mental.

Corzo explicó que su retiro obedeció a la necesidad de priorizar su salud emocional, un tema que antes evitaba abordar públicamente por temor al juicio profesional. Ahora, desde su rol de terapeuta certificada y maestra de desarrollo personal, comparte herramientas para el autocuidado y la gestión de las emociones.

“Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era. Quiero estar en este lugar donde no tengo que pedir perdón por quien soy. Hoy soy capaz de verme, de abrazarme”, puntualizó la exconductora en sus votos, según lo difundido en redes.

La ceremonia: detalles y protagonistas

El evento tuvo lugar en un entorno natural y contó con la presencia de familiares, colegas y amigos de larga data, como Margarita Ortega e Iván Lalinde. Corzo eligió un vestido largo en tonos claros y llevó un ramo de flores, elementos que evocan las bodas convencionales, aunque con un sentido diferente.

Durante la celebración, la abogada siguió tradiciones como lanzar el ramo entre las mujeres presentes, gesto que generó comentarios y reacciones en plataformas digitales.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando Pablo Toro, hijo de Corzo, la acompañó hasta la mesa que hizo las veces de altar y le dedicó unas palabras: “Escogerse uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es y esto que estás haciendo es muy valiente y te admiro mucho. Podría decir que he tenido muchas mamás en mi vida. Gracias por ser una maestra y por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo”.

Qué es la sologamia y por qué genera interés

La sologamia es una tendencia que se ha difundido en distintos países durante los últimos años. Consiste en la realización de una ceremonia simbólica en la que una persona se compromete consigo misma, sin que ello implique renunciar a las relaciones interpersonales o de pareja.

El propósito es fortalecer la autonomía, la autoaceptación y el amor propio. La práctica no tiene efectos legales, pero sí un significativo impacto emocional para quienes la celebran.

Tras la difusión de las imágenes de la ceremonia de Silvia Corzo, usuarios en redes sociales manifestaron su apoyo y destacaron el mensaje sobre autocuidado. Algunas figuras públicas, como la presentadora Claudia Bahamón, reaccionaron positivamente a las publicaciones sobre el evento, calificándolo como “lo más bonito que he visto en mucho tiempo”.

Para Silvia, este acto representa el cierre de una etapa marcada por la autocrítica y la apertura de un ciclo de honestidad radical. En sus palabras, no se trata de un rechazo a las relaciones afectivas, sino de un compromiso con su propia paz interior y la libertad de ser quien es sin pedir disculpas.

La periodista mencionó: “si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”.