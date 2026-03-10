Policía Nacional desmanteló laboratorio y decomisó más de 1,3 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador

La operación ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos evitó la circulación de millones de dosis de droga y representó una pérdida económica relevante para las organizaciones implicadas, según el balance entregado por las autoridades - crédito @petrogustavo / X

La Policía Nacional de Colombia logró inhabilitar un laboratorio clandestino y decomisar más de 1,3 toneladas de cocaína en Barbacoas, Nariño, en una acción que representa uno de los mayores golpes recientes contra la cadena de producción de estupefacientes en el suroccidente del país.

El procedimiento, desarrollado por la Dirección de Antinarcóticos en la zona rural de este municipio fronterizo con Ecuador, permitió además el aseguramiento de 4.255 galones de insumos líquidos y 1.900 kilogramos de insumos sólidos empleados en el procesamiento del alcaloide.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, la operación se desarrolló en la Estrategia Esmeralda Plus, un plan integral dirigido a combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas en regiones críticas del territorio colombiano.

La Policía Nacional de Colombia desmanteló un laboratorio clandestino en Barbacoas, Nariño, e incautó más de 1,3 toneladas de cocaína en una de las mayores operaciones antidrogas recientes - crédito prensa Ponal

Las autoridades establecieron que la infraestructura desmantelada era utilizada por una organización criminal que pagaba el denominado “impuesto por gramaje” a la estructura Iván Ríos, lo que garantizaba la operación del laboratorio y la salida de cargamentos hacia rutas internacionales.

Capacidad de producción y rutas del narcotráfico

Con base en los análisis de inteligencia, el complejo tenía la capacidad de producir hasta tres toneladas de cocaína al mes, cifra que lo situaba como uno de los principales centros de manufactura de droga en la región. Los cargamentos eran enviados hacia zonas limítrofes con Ecuador, donde se proyectaban hacia mercados ilícitos en Centroamérica y Norteamérica.

El decomiso de 1.317 kilogramos de cocaína y la destrucción de la infraestructura impactan directamente las finanzas de las redes narcotraficantes, con una afectación estimada en $5.000 millones, según datos de la Policía Antinarcóticos. Las autoridades calcularon que el operativo evitó la comercialización de cerca de tres millones de dosis de cocaína en los mercados internacionales.

En la intervención en Barbacoas también fueron confiscados 4.255 galones de insumos líquidos y 1.900 kilogramos de insumos sólidos utilizados para el procesamiento de cocaína - crédito prensa Ponal

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, subrayó en el comunicado: “Este resultado ratifica el compromiso de la Dirección de Antinarcóticos con una ofensiva permanente contra el narcotráfico, debilitando las economías criminales que financian estructuras ilegales y afectan la seguridad y la convivencia de los colombianos”.

Intervención sin capturas y uso de tecnología

El operativo, ejecutado con apoyo de helicópteros y equipos especializados, permitió la localización del laboratorio desde el aire. Durante la inspección, los agentes encontraron computadoras y dispositivos utilizados para medir y controlar el procesamiento de la droga. Los insumos y el material intervenido se hallaban almacenados en contenedores metálicos dentro del campamento.

De acuerdo con la información difundida por la institución policial, no se reportaron detenciones durante la intervención, aunque confirmaron la destrucción completa del laboratorio y la incautación de la droga lista para distribución.

El laboratorio desmantelado abastecía rutas del narcotráfico internacional hacia Centroamérica y Norteamérica, generando impactos millonarios en las redes criminales - crédito prensa Ponal

La Policía Nacional reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167, con garantía de absoluta reserva.

Pronunciamiento de Gustavo Petro y cooperación internacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el resultado de la operación a través de la red social X, en la que publicó imágenes del procedimiento y destacó el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y sus pares en la región.

“Cerca a la frontera con Ecuador, en Barbacoas, la policía de Colombia acaba de incautar 1,3 toneladas de cocaína en un laboratorio que destruimos. Así es como se hace. La policía nacional traslada su experiencia a la policía ecuatoriana desde hace años (sic)”, expresó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro destacó en redes sociales la cooperación entre Colombia y Ecuador en la lucha contra el narcotráfico en zonas de frontera - crédito @petrogustavo / X

Vale recordar que en su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, Petro reiteró la relevancia de la coordinación internacional para enfrentar las redes de tráfico de drogas.

“Combatir las organizaciones multinacionales del narcotráfico implica unir las inteligencias policiales del mundo”, aseguró. Según el presidente, Colombia mantiene articulación con más de 75 agencias de inteligencia de Europa, África, Medio Oriente, Asia y América.

Contexto regional y respuesta de Ecuador

La operación antidrogas colombiana ocurre en un contexto de tensión diplomática con Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa alertó acerca del origen de la droga que circula en su país.

La operación antidrogas evitó la comercialización de cerca de tres millones de dosis de cocaína y afectó las finanzas del narcotráfico en más de $5.000 millones - crédito prensa Ponal

En entrevista con la cadena Univisión, Noboa afirmó: “La gran mayoría de la droga que entra al Ecuador viene desde Colombia, más del 70%”. El mandatario ecuatoriano señaló que esta situación obliga al Estado a reforzar la seguridad en las provincias fronterizas y a destinar recursos adicionales para contener la violencia asociada al narcotráfico.

Noboa destacó una disminución del 38% en los homicidios en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, atribuyéndolo a las recientes medidas de seguridad implementadas por su administración. “Ecuador es el país que ha tomado decisiones duras a tiempo”, sostuvo.