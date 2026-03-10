Paloma Valencia le envió mensaje a Juan Daniel Oviedo: “No hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, se reunió el martes 9 de marzo de 2026 con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo el segundo lugar en los resultados de la consulta, para analizar la posibilidad de que sea su fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Una vez finalizó el encuentro, Paloma Valencia entregó detalles del encuentro a medios de comunicación.

En sus declaraciones, Valencia aseguró que no está dispuesta a modificar sus principios para alcanzar acuerdos políticos.

Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a modificar sus principios para alcanzar acuerdos políticos - crédito Colprensa-@jdoviedoar / Instagram/Montaje Infobae

Señaló que su postura se mantiene firme, incluso ante las condiciones planteadas por Juan Daniel Oviedo respecto a la posibilidad de integrar una fórmula vicepresidencial.

“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (…) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”,

En respuesta a las líneas rojas establecidas por Oviedo, Valencia reiteró que su participación en la contienda electoral no está condicionada por exigencias ajenas a sus valores.

En conversación con Semana, Paloma Valencia entregó detalles de la reunión que sostuvo con Juan Daniel Oviedo

Valencia aseguró que estaban “sondeando si a Juan Manuel Oviedo le interesaría ser fórmula”.

Señaló que quedó claro que mantienen una buen amistad con el exdirector del Dane. Relató a Semana que no le ofreció a Oviedo en la reunión ser fórmula vicepresidencial.

“Aquí lo que se habló es que se puede construir entre distintos, Lo que nos mueve hoy es buscar un coequipero para proponer algo sobresaliente a los colombianos.

Paloma Valencia aseguró en sus declaraciones que su campaña presidencial está estudiando otros nombres para ser su fórmula vicepresidencial.

“Tenemos cinco o seis nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era para saber si a él le interesaría que nosotros consideráramos su nombre”, aseveró.

En la entrevista con Semana, Paloma Valencia aseguró que quiere un vicepresidente diferente a ella.

Paloma Valencia aseguró que quiere un vicepresidente diferente a ella - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

“Quiero un vicepresidente que sea distinto a mí, que demuestre a los colombianos el propósito de la consulta, que es que entre distintos podemos superar diferencias. Estamos oyendo a varias personas con nuevas ideas, porque el problema hoy en Colombia no es de derecha ni de izquierda, sino la salud e inseguridad”, aseveró.

En conversación con Semana. Paloma Valencia reveló lo que le ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En sus declaraciones, Valencia aseguró que “solo ha recibido consejos del expresidente Uribe. Que la fórmula vicepresidencial debe ser alguien que te quiera y sueñe lo que quieres para Colombia”.

Respecto al anuncio de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, la candidata aseguró que los votos del Centro Democrático están con ella para las próximas elecciones presidenciales. “Los votos del Centro Democrático están con Paloma Valencia”, aseguró.

¿Qué dijo Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo informó que no ha recibido una invitación formal para integrar la fórmula vicepresidencial junto a Paloma Valencia. Explicó que, hasta el momento, solo se han analizado diferentes escenarios y que la decisión de extender o no la invitación aún está pendiente.

Oviedo precisó que la definición sobre quién será la persona que acompañe a Valencia en la vicepresidencia se conocerá a más tardar el miércoles 11 de marzo.

El exalcalde descartó la posibilidad de aceptar o buscar la vicepresidencia en otras campañas. Reiteró que su interés se centra en tomar una decisión adecuada, sin transferirse a otros movimientos políticos. Durante las reuniones, uno de los temas principales fue la postura frente a los acuerdos de paz, donde existen desacuerdos entre las partes.

Juan Daniel Oviedo informó que no ha recibido una invitación formal para integrar la fórmula vicepresidencial junto a Paloma Valencia - crédito Colprensa - @PalomaValenciaL/X / Montaje Infobae

Oviedo planteó que, si logran consensos y recibe una invitación formal, aceptaría acompañar a Valencia en la contienda presidencial. Consideró que, de alcanzarse esos acuerdos, la decisión podría tomarse con rapidez, evitando mayores dilaciones en el proceso de definición de la fórmula vicepresidencial.