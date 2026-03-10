Migración Colombia ‘devolvió’ a estadounidense que pretendía entrar a Medellín: lo inadmitieron por llegar con un arsenal de juguetes sexuales

El Aeropuerto José María Córdova de Rionegro negó la entrada a un ciudadano estadounidense por portar juguetes sexuales en su equipaje - crédito Migración Colombia

El Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro y principal puerta de entrada aérea a Medellín, sumó un nuevo episodio en su lista de inadmisiones de viajeros internacionales.

Las autoridades migratorias impidieron el ingreso a un ciudadano estadounidense tras encontrar en su equipaje una considerable cantidad de juguetes sexuales, lo que activó los protocolos de alerta por posibles casos de turismo con fines de explotación sexual.

Durante la inspección secundaria, los funcionarios detectaron irregularidades en las respuestas del viajero durante la entrevista migratoria. Este comportamiento motivó una revisión exhaustiva de sus pertenencias, donde se halló una variedad de objetos relacionados con la industria del entretenimiento para adultos.

Al extranjero le fue encontrado al menos una decena de juguetes sexuales que, según las respuestas del visitante inadmitido, serían usados en la capital de Antioquia con propósitos lucrativos.

Los funcionarios intensifican entrevistas y revisiones siguiendo el hallazgo de objetos asociados al entretenimiento adulto, buscando prevenir el ingreso de personas con intenciones contrarias a la normativa colombiana sobre visitantes internacionales - crédito Migración Colombia

Según el propio extranjero, su viaje tenía como meta grabar contenido para adultos en Colombia. Al analizar sus declaraciones y la evidencia hallada, los agentes concluyeron que la verdadera razón de su visita no se ajustaba a las condiciones autorizadas para el ingreso de turistas en el país.

La inadmisión de este ciudadano estadounidense eleva a 15 el número de extranjeros a quienes se les ha negado la entrada en 2026 en esa terminal aérea, todos bajo sospecha de intentar realizar actividades vinculadas al turismo sexual o explotación. La mayoría de estos casos involucran a viajeros provenientes de Estados Unidos, de acuerdo con los datos oficiales.

En respuesta al incremento de alertas, las autoridades migratorias han reforzado los controles en los accesos internacionales de Medellín. Los filtros incluyen entrevistas detalladas y revisiones de equipaje orientadas a identificar posibles riesgos de explotación o actividades no permitidas por la normativa local.

Este tipo de procedimientos busca limitar la llegada de personas que, bajo la apariencia de turismo convencional, buscan desarrollar actividades que atenten contra la integridad de la población y el marco legal colombiano. La vigilancia se mantiene especialmente activa en terminales aéreas que reciben altos flujos de visitantes extranjeros.

Autoridades migratorias activaron protocolos de alerta ante el hallazgo de objetos relacionados con la industria del entretenimiento para adultos - crédito Migración Colombia

Las autoridades reiteraron su postura de tolerancia cero ante cualquier sospecha de explotación o turismo sexual. Enfatizaron que los controles seguirán siendo estrictos, con el objetivo de proteger a quienes residen o visitan las ciudades colombianas, y de garantizar que el ingreso de viajeros internacionales se ajuste a los fines permitidos por la ley.

El otro estadounidense inadmitido en Medellín

Las autoridades migratorias en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro adoptaron medidas reforzadas luego de inadmitir a otro ciudadano estadounidense, tras hallarse que presentaba antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores.

La decisión responde al aumento de intentos de ingreso de personas vinculadas al turismo sexual en la región y a la determinación de prevenir la exposición de la población infantil y adolescente a estas conductas criminales.

En 2025, Migración Colombia registró 110 inadmisiones por motivos asociados al turismo sexual, de las cuales 45 correspondieron a ofensores sexuales identificados y 65 a personas con antecedentes por delitos contra menores de edad, según la plataforma Angel Watch y acuerdos de cooperación internacional.

El ciudadano norteamericano cuenta con un historial delictivo de agresión sexual, en los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

El 25 de febrero de 2026, se inadmitió a un ciudadano estadounidense proveniente de Miami luego de que expresara abiertamente que su único propósito en Colombia era “tener sexo con colombianas porque son las mejores”, según el reporte oficial de Migración Colombia.

En su equipaje llevaba numerosos preservativos, potenciadores y juguetes sexuales, y mostró una actitud hostil ante el personal, que ordenó su retorno inmediato en el mismo vuelo. Durante el procedimiento, afirmó: “Eso es lo único que lo trae a Colombia” y realizó un gesto de “v de victoria” ante las cámaras de las autoridades.

De acuerdo con la directora de Migración, Medellín y su área metropolitana se han consolidado como escenario central de acciones para combatir el turismo sexual y proteger a los colectivos vulnerables.

La ciudad se mantiene bajo la observación de autoridades y opinión internacional, en un entorno donde la prevención y el control migratorio constituyen herramientas fundamentales para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.