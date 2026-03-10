Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

Maluma y Susana Gómez celebraron el segundo cumpleaños de su hija Paris Londoño Gómez con una fiesta temática marina privada en familia - crédito maluma / Instagram

El 9 de marzo se cumplió el segundo aniversario del nacimiento de Paris Londoño Gómez, la hija de Maluma y Susana Gómez. El cantante colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, y su pareja, han compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más importantes en la vida de la niña, aunque han mantenido su discreción evitando mostrar su rostro en público.

La familia organizó una celebración especial para conmemorar la fecha. Aunque el cumpleaños de Paris es el 9 de marzo, el paisa decidió adelantar el festejo principal al fin de semana previo, permitiendo así que familiares y amigos pudieran acompañar a la pequeña en su día.

Decoración marina y detalles personalizados

La fiesta de Paris se caracterizó por una decoración inspirada en el océano. El espacio estuvo adornado con globos en tonos pastel, predominando el azul, rosado, lila y verde menta. Uno de los elementos centrales fue un gran panel con forma de concha marina, en el que se leía el nombre ‘Paris’ y detalles con escamas que simulaban una sirena.

El pastel de cumpleaños de Paris llamó la atención por su diseño de varios niveles repleto de figuras de ballenas, tortugas y caballitos de mar - crédito maluma / Instagram

El pastel de cumpleaños también destacó por su diseño. Elaborado en varios niveles, presentaba figuras de animales marinos como ballenas, caballitos de mar, estrellas, corales, una tortuga y un pulpo en la parte superior. En el centro del pastel, el nombre de Paris aparecía en letras doradas, acompañado del número dos como referencia a la edad de la niña.

Entre los detalles que más llamaron la atención en la decoración se encontraba una letra iluminada con la inicial de Paris, rodeada de globos en los mismos tonos suaves, lo que complementó la temática elegida por los padres.

El evento incluyó juegos, momentos compartidos con amigos cercanos y familiares, y una atmósfera pensada para la pequeña y sus gustos. El artista antioqueño señaló en sus redes sociales que vistió de amarillo, color que identificó como el favorito de su hija, y destacó la importancia de disfrutar el tiempo en familia: “El tiempo pasa volando y lo más importante es estar juntos”, compartió con sus seguidores.

La fiesta de Paris incluyó una decoración inspirada en el océano, con globos en tonos pastel y detalles personalizados basados en sirenas y animales marinos - crédito maluma / Instagram

Un mensaje emotivo y la reacción de sus seguidores

A través de varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Maluma compartió momentos de la celebración en familia. En una de las imágenes, el cantante aparece junto a su pareja y su hija, que porta un vestido azul claro y un peinado adornado con pequeños moños, en sintonía con la estética marina del evento.

En la publicación, el artista escribió: “HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA… Estos papás te aman y dan la vida por ti! (sic)”, mensaje con el que reiteró el cariño y la dedicación hacia su hija. Este gesto destacó la forma en que la pareja ha manejado la exposición pública de la menor y cómo ambos buscan resguardar su privacidad.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Amigos y colegas del medio artístico, como Dim de Piso 21 y el futbolista Juan Fernando Quintero, dejaron mensajes de felicitación para la niña, refiriéndose a ella como “sobrina” en un tono afectuoso. Las publicaciones sumaron miles de interacciones y comentarios celebrando el crecimiento de la familia.

Maluma compartió imágenes del evento en Instagram y celebró el crecimiento de la familia, destacando la importancia de pasar tiempo juntos - crédito maluma / Instagram

La vida familiar de Maluma tras el nacimiento de Paris

Desde el nacimiento de Paris, la rutina de Maluma experimentó cambios relevantes. El cantante dedica más tiempo a su familia y decidió pausar varios compromisos musicales para enfocarse en la crianza de su hija. La llegada de la niña, ocurrida el 9 de marzo de 2024 en una clínica de Medellín, marcó una etapa nueva en la vida del artista y su pareja, que iniciaron su relación formal a finales de 2020.

A pesar de la fama internacional, Juan Luis y Susana optan por mantener aspectos de su vida privada alejados del foco mediático, compartiendo solo algunos momentos significativos a través de redes sociales. El cantante ha explicado en entrevistas que el nombre de Paris fue elegido como homenaje a la ciudad francesa donde, según relató, se enteraron de la llegada de su hija durante un viaje romántico.