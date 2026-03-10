Colombia

La generación de empleo se vio afectada por la millonaria reducción de la inversión en Colombia desde pandemia: así están las cifras

Varias entidades advirtieron sobre el riesgo para la recuperación a futuro, luego de un repliegue de capitales sin precedentes en el país

En la actualidad, la inversión
es el aspecto que más inquietud genera respecto a la actividad económica, ya que permite incrementar la capacidad productiva - crédito Dado Ruvic/Reuters

La inversión en Colombia registró en 2025 su nivel más bajo en dos décadas al disminuir hasta el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB). La inversión extranjera directa (IED) también tuvo una notable caída anual al alcanzar los USD11.469 millones y generar alertas.

Dicha reducción de la inversión en 2025 respondió a una combinación de factores. Entre ellos destacan la disminución en la formación bruta de capital fijo, un clima de incertidumbre para los inversionistas y la pérdida de atractivo frente a otras economías latinoamericanas. Según expertos, el retroceso impactó la generación de empleo, la productividad y la estabilidad fiscal de Colombia.

Credicorp Capital señaló que “la inversión constituye hoy la principal preocupación en cuanto a la actividad económica se refiere, pues solo a través de ella es posible aumentar la capacidad productiva, fomentar la innovación tecnológica, acumular capital y generar empleo de forma sostenida”. Hace seis años, la inversión representaba el 22% del PIB; en 2025 descendió hasta el 16% del PIB, el registro más bajo desde 2005.

El sector petrolero fue uno
El sector petrolero fue uno de los más afectados en 2025 por la reducción de la inversión - crédito Europa Press

Por su parte, Grupo Cibest (Bancolombia) indicó que “la inversión fija registró un avance débil”, reflejado en un crecimiento anual consolidado de la formación bruta de capital fijo de apenas 1,3%. Entretanto, Corficolombiana destacó que “la inversión apenas está aportando al crecimiento económico, que responde principalmente al consumo y el gasto público”.

De acuerdo con estos, el contexto colombiano contrasta con países como México, Perú y Brasil, donde la proporción de inversión respecto al tamaño de la economía mostró avances luego de la pandemia de covid-19. El punto más alto en Colombia se registró en 2007, cuando la inversión representó el 24,1% del PIB.

Inversión extranjera directa y su caída en 2025

De acuerdo con datos del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) contabilizó USD11.469 millones en 2025, lo que representó una disminución de 16,1% respecto a los USD13.684 millones de 2024. Si se compara con 2022, la caída asciende a 33,2%, siendo este el nivel más bajo del período 2022-2026.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, manifestó que la estabilidad del país se puede romper por la reducción de la inversión - crédito @mclacouture/X

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió que “la IED en 2025 cayó a USD11.469 millones (-16,2%) y la no minero-energética a USD8.812 millones (-16%)”. Lacouture resaltó que una menor inversión de largo plazo debilita la confianza y limita la base de crecimiento económico y de empleo.

Por sectores, los servicios financieros y empresariales encabezaron la captación de IED con USD3.613 millones, seguidos por:

  • Sector petrolero: USD2.498 millones
  • Industrias manufactureras: USD1.697 millones.
  • Comercio: USD1.104 millones.
  • Servicios de electricidad, gas y agua: USD774 millones.

Principales sectores afectados y causas del descenso

El Banco de la República detalló que el impacto negativo fue desigual entre sectores:

  • Explotación de minas y canteras, incluido el carbón: los flujos pasaron de USD3.442 millones en 2023 a solo USD159 millones en 2024, lo que equivalió a una reducción del 95,4%.
  • Industrias manufactureras: pasó de USD2.967 millones en 2023 a USD1.697 millones en 2024, una caída de 42,8 %.
  • Sector petrolero: experimentó una baja de USD3.058 millones en 2023 a USD2.498 millones en 2024, una contracción de 18,3 %.
Hace seis años, la inversión
Hace seis años, la inversión en Colombia representaba el 22 % del PIB. En 2025 descendió al 16 %, el registro más bajo en 20 años - crédito Credicorp Capital

Corficolombiana reafirmó que el motor principal sigue siendo la inversión privada. La inversión pública, en cambio, apenas superó el 20% del total durante el año. El Grupo Cibest (Bancolombia) enfatizó en que el débil avance de la inversión fija frenó la reactivación y modernización de la estructura productiva nacional.

Advertencias y repercusiones para la economía colombiana

Credicorp Capital recalcó que el menor flujo de capital repercute de manera directa en la generación de empleo y el crecimiento económico.

Por su parte, María Claudia Lacouture enfatizó que, ante menos inversión de largo plazo, disminuyen los proyectos, el empleo formal, la productividad y la capacidad recaudatoria. El Grupo Cibest (Bancolombia) advirtió que una inversión fija estancada “limita el potencial de recuperación y crecimiento”. En forma similar, Corficolombiana resaltó que el consumo y el gasto público se mantienen como los principales impulsores del ritmo económico actual.

