Inscripción de cédulas para votar en las presidenciales de 2026 tiene fecha límite y no todos deben hacer el trámite

Los ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para inscribir su cédula ante la Registraduría- crédito VisualesIA

A medida que se acerca la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, una de las preguntas más frecuentes entre los votantes es si todavía pueden cambiar o registrar su cédula para votar en un lugar distinto al que tienen asignado actualmente.

Según lo establecido en la legislación electoral colombiana, existe un plazo específico para hacer este trámite. La norma indica que el censo electoral —es decir, la base de datos con las personas habilitadas para votar y el lugar donde lo harán— debe cerrarse dos meses antes del día de la elección. En este caso, la fecha límite es el 31 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Eso significa que hasta ese día los ciudadanos pueden acercarse a la Registraduría para registrar su documento o modificar el sitio donde votan. Después de esa fecha el sistema se bloquea y ya no se permiten cambios.

Desde el 1 de abril, la base de votantes queda definida para la primera vuelta presidencial. En la práctica, esto implica que quien no realice el trámite antes del cierre tendrá que votar en el mismo puesto que tenía asignado anteriormente, por ejemplo en las elecciones legislativas realizadas en marzo.

El trámite de inscripción de cédula permite modificar el lugar donde una persona votará en las elecciones presidenciales de 2026- crédito VisualesIA

No todos deben inscribir la cédula

Una confusión común es pensar que todos los ciudadanos deben volver a registrar su documento antes de cada elección. En realidad, la inscripción solo aplica para ciertos casos.

El trámite es necesario principalmente cuando una persona cambió de lugar de residencia y quiere votar cerca de su nuevo domicilio. Esto puede ocurrir si alguien se mudó de barrio, de ciudad o incluso si regresó al país después de vivir en el exterior.

También deben hacerlo quienes consideran que su puesto de votación actual queda demasiado lejos o es difícil de llegar, y desean elegir uno diferente.

Otro caso ocurre con algunos ciudadanos que tienen cédulas expedidas antes de 1988 y que nunca han participado en votaciones ni han registrado el documento en un puesto electoral.

En cambio, quienes votaron sin inconvenientes en la jornada electoral del 8 de marzo y están conformes con ese lugar no necesitan hacer ningún trámite adicional. Esas personas ya aparecen en el censo electoral con el mismo puesto de votación.

Cómo se hace el cambio de puesto

La Registraduría habilitó sedes y puntos móviles para que los ciudadanos puedan registrar o cambiar su puesto de votación antes del cierre del censo electoral- crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional

El proceso para registrar o modificar el lugar de votación no tiene costo y debe hacerse personalmente.

Antes de acudir a un punto de atención, la Registraduría recomienda consultar en su página web cuál es el puesto de votación actual. Esa verificación permite confirmar si realmente es necesario realizar el trámite.

Si el ciudadano decide hacer el cambio, puede acudir a cualquier sede de la Registraduría en el país de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También hay puntos temporales instalados en espacios concurridos como centros comerciales, universidades o plazas.

En el lugar se debe presentar la cédula original. Son válidas tanto la versión amarilla con hologramas como la cédula digital. Otros documentos, como pasaporte, licencia de conducción o contraseñas, no sirven para este procedimiento dentro de Colombia.

Durante el trámite, un funcionario toma la huella dactilar del ciudadano en un dispositivo biométrico. El sistema compara esa huella con el Archivo Nacional de Identificación para confirmar la identidad de la persona y evitar irregularidades.

Una vez completada la verificación, se registra el nuevo puesto de votación en un formulario oficial conocido como E-3. Al finalizar, el ciudadano puede solicitar un comprobante de la inscripción realizada.

Advertencias de la Registraduría

Quienes no realicen el trámite antes del 31 de marzo deberán votar en el mismo puesto que tenían asignado en elecciones anteriores- crédito @Registraduria /

La Registraduría ha reiterado que el 31 de marzo es un plazo definitivo y que no habrá ampliaciones. La entidad también ha recomendado no esperar hasta los últimos días, cuando suelen presentarse filas más largas y mayor congestión en los sistemas.

El uso de la identificación biométrica forma parte de los controles implementados para detectar posibles casos de “trashumancia electoral”, práctica que consiste en inscribir votantes en municipios donde no residen.

Además, la entidad aclaró que si una persona registra su cédula varias veces durante el periodo de inscripción, el sistema solo considerará válida la última inscripción realizada antes del cierre.