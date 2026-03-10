Imputan cargos a excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez por presunta red de contrabando ligada a ‘Papá Pitufo’

Según la Fiscalía, Freddy Camilo Gómez habría actuado como enlace para coordinar contactos y pagos que facilitarían el tránsito de contrabando. - crédito Prensa Camilo Gómez Castro y Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado por las autoridades como el “zar del contrabando”.

La diligencia judicial se realizó de manera reservada este lunes 9 de marzo ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Durante la audiencia, el ente acusador presentó los elementos de investigación que vincularían a los implicados con una estructura dedicada a facilitar el ingreso y circulación de mercancía ilegal en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto con Gómez también fueron imputados José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, todos exintegrantes de la Policía Nacional.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El ente acusador imputó cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias contra cinco personas vinculadas al caso. - crédito Europa Press/Cristian Bayona

Los delitos imputados por la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, los cinco investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.

Según la investigación, estas personas habrían integrado una red de corrupción que favorecía las operaciones de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido también como ‘El Viejo’.

“La investigación da cuenta de que estas personas harían parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’”, indicó la Fiscalía en su informe según Caracol Radio.

Las autoridades sostienen que la organización habría operado principalmente entre los años 2023 y 2024, período durante el cual presuntamente se realizaron pagos ilícitos a funcionarios para permitir el ingreso y la comercialización de mercancía ilegal en el país.

La captura del excandidato al Senado

Según la Fiscalía, el excandidato al Senado fue notificado de un requerimiento judicial vigente en su contra luego de ejercer su derecho al voto en un puesto de votación ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y posteriormente fue presentada ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento.

Las autoridades señalan que Gómez Castro habría tenido un papel clave dentro de la estructura criminal, actuando como uno de los presuntos articuladores de la red.

El rol que habría tenido Freddy Camilo Gómez

De acuerdo con la investigación, el excandidato al Senado habría sido el encargado de establecer contactos con funcionarios públicos y entidades del Estado para facilitar las operaciones de contrabando.

La Fiscalía sostiene que Gómez Castro mantenía comunicación con representantes de entidades del orden nacional y regional, así como con integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y miembros de la Rama Judicial.

El objetivo de estos contactos, según el ente investigador, era garantizar que mercancía ilegal pudiera ingresar al país, circular y ser comercializada sin controles.

“Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, señaló el ente acusador de acuerdo con Caracol Radio.

El excandidato al Senado es señalado por la Fiscalía de presuntamente tener vínculos con la red de contrabando atribuida a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’. - crédito Ipes

El papel de los expolicías en la red

La investigación también apunta a que los cuatro exintegrantes de la Policía Nacional habrían desempeñado funciones específicas dentro de la estructura de corrupción.

Según la Fiscalía, José Luis Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar con la red.

Además, presuntamente recolectaba dinero entre comerciantes de Cartagena para entregar sobornos a miembros de la fuerza pública.

Por su parte, Édgar Humberto Bacca Suárez habría tenido un rol directamente relacionado con el ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. La investigación señala que contactaba agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser inspeccionados.

En cuanto a Faudel Luis Salazar Piñeros, quien se desempeñó como jefe de la POLFA en Cartagena, la Fiscalía sostiene que habría bloqueado operativos de incautación de mercancía ilegal para beneficiar a la organización.

Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora es señalado de recibir y distribuir los pagos ilícitos entre los uniformados involucrados en la estructura.

Contrabando en puertos del Caribe

Las pesquisas de la Fiscalía indican que la red operaba principalmente en puertos estratégicos del Caribe colombiano, especialmente en Barranquilla y Cartagena.

Según el ente acusador, la organización habría logrado infiltrar funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para evitar controles sobre contenedores con mercancía ilegal.

De esta forma, los cargamentos de contrabando podían ingresar al territorio nacional sin ser detectados ni incautados, lo que habría generado importantes beneficios económicos para la estructura criminal.

Diego Marín Buitrago es señalado por las autoridades como el presunto líder de una red dedicada al ingreso de mercancía ilegal al país.- crédito Policía

Proceso judicial en curso

Tras la imputación de cargos, el proceso judicial contra los cinco investigados continuará en las próximas etapas procesales, en las que se definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará recopilando pruebas para esclarecer el alcance de la presunta red de corrupción y determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en las actividades de contrabando vinculadas a alias ‘Papá Pitufo’.