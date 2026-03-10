Colombia

Hallan muerto al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave tras su secuestro en Alto Tarena: esto se sabe

La Asociación Orewa confirmó el fallecimiento del líder, que había sido reportado como desaparecido

La comunidad de Alto Tarena
La comunidad de Alto Tarena lamenta la muerte del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, hallado tras su secuestro - crédito Colprensa

Hay luto en la comunidad indígena de Alto Tarena tras conocerse que Eutimio Valencia Duave, gobernador y autoridad local, fue encontrado muerto el martes 10 de marzo, después de haber sido reportado como desaparecido.

La información fue confirmada por la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del departamento (Orewa), que representa a varias comunidades indígenas de la región.

Según reportes de Orewa, Valencia Duave había sido raptado por hombres armados, situación que generó alarma entre los habitantes y las organizaciones indígenas. La desaparición del gobernador puso en estado de alerta a la población, que exigió respuestas y medidas de protección para sus líderes.

En desarrollo...

