Colombia

Gustavo Petro se reunió con Alexander Van der Bellen, presidente de Austria: dio detalles del encuentro

El mandatario colombiano dio detalles sobre su encuentro con el jefe de Estado, realizado este martes 10 de marzo de 2026

Guardar
El presidente reveló en su cuenta oficial de X los temas que habló con su homólogo en Austria - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, este martes 10 de marzo de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano compartió detalles del encuentro con Van der Bellen y aseguró que hablaron acerca de la compra de productos a los campesinos, quienes, según el presidente Petro, están sustituyendo los cultivos de hoja de coca en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Petro aseguró que se
Gustavo Petro aseguró que se trató con Van der Bellen el tema de la compra de productos a los campesinos, quienes, según el presidente Petro, están sustituyendo los cultivos de hoja de coca en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Asimismo, el presidente colombiano aseguró que en el encuentro con el Presidente Federal de Austria, Alexander Van der Bellen, se habló de la necesidad de un alto al fuego en Oriente Medio.

“Hablamos en Austria de la compra de productos de los campesinos que en decenas de miles están sustituyendo voluntariamente los cultivos de hoja de coca y hablamos de la necesidad de un alto al fuego en el medio oriente (sic)“, expresó Gustavo Petro en su publicación.

Gustavo Petro aseguró que en
Gustavo Petro aseguró que en el encuentro con el Presidente Federal de Austria, Alexander Van der Bellen, se habló de la necesidad de un alto al fuego en Oriente Medio - crédito @petrogustavo/X

Agenda del presidente Petro en Viena

El presidente Gustavo Petro Urrego cumplió este martes 10 de marzo de 2026 una agenda oficial en Viena, Austria. La jornada inició a las 6:30 a.m. (hora de Colombia) con una entrevista en la residencia de la Embajada de Colombia en Viena.

Posteriormente, a las 7:00 a.m. (hora de Colombia), el mandatario compartió un almuerzo con miembros de la Comisión Global de Drogas, también en la residencia diplomática.

La agenda continuó a las 9:00 a.m. (hora de Colombia) con un encuentro con el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, en el Palacio Imperial de Hofburg.

La agenda continuó a las
La agenda continuó a las 9:00 a.m. (hora de Colombia) con un encuentro con el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, en el Palacio Imperial de Hofburg - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Intervención de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro participó en Viena, Suiza, en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU del lunes 9 de marzo. Ante este organismo, expuso la situación actual relacionada con el incremento de la producción mundial de cocaína, que según cifras oficiales alcanzó un récord de 3.700 toneladas en 2023.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, presentado el 26 de febrero en Viena, reportó un aumento del 34% en la producción de esta droga en solo un año.

Durante su intervención, Petro propuso a la Organización de las Naciones Unidas una revisión profunda de la estrategia internacional sobre drogas. Argumentó que la prohibición del cannabis y la cocaína ha generado consecuencias negativas en la sociedad colombiana. El mandatario afirmó que, desde el siglo XX, las políticas públicas para controlar el consumo de sustancias han mostrado resultados mixtos y es momento de evaluarlas de manera crítica.

Petro llamó la atención de la comunidad internacional sobre los daños derivados de la llamada guerra contra las drogas. Solicitó que se reconozcan estos efectos y se adopten medidas de reparación para las víctimas, en vista de la violencia y las muertes asociadas a esta política global. El mandatario insistió en la necesidad de modificar el modelo actual, centrándose en la reparación y en el abordaje de factores estructurales que alimentan el narcotráfico.

En su discurso ante la Comisión, Petro señaló que la política antidrogas ha dejado en Colombia consecuencias graves, como el fortalecimiento de mafias, desplazamientos forzados y una crisis social. El presidente comparó las organizaciones criminales del pasado, como la de Pablo Escobar, con las actuales, que han adquirido dimensión transnacional y operan con integrantes de diferentes nacionalidades, incluidos albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses y colombianos.

Petro reclamó ante la ONU una reforma del enfoque global sobre drogas y exige reparación para Colombia por los daños sufridos - crédito Presidencia de la República

Petro también explicó que la prohibición del cannabis no fue una decisión extendida a nivel mundial, sino que surgió de contextos particulares, como las protestas juveniles en Estados Unidos y la guerra de Vietnam. Finalmente, destacó la contradicción entre la reciente legalización del cannabis en ciudades como Nueva York y el costo humano que la penalización tuvo para Colombia, cuestionando cuántas vidas se perdieron en el país a raíz de esas políticas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPresidente de AustriaAlexander Van der BellenPetro en AustriaReunión diplomáticaReunión PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño ratificó a su fórmula vicepresidencial para la primera vuelta: será mujer

El veterano político, padre del asesinado senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, confirmó en sus redes sociales el nombre de la persona que lo acompañará en su camino a la Casa de Nariño, cuya jornada decisiva será el domingo 31 de mayo

Miguel Uribe Londoño ratificó a

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

El guerrillero llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados y en 2017 se alejó del proceso de paz

En video: así fue la

Petro no habría sido objetivo de supuesto atentado en vuelo a Córdoba: FAC aseguró que “no se detectó amenaza”

El 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro relató que él y su familia debieron tomar precauciones ante un posible complot en su contra. La Fuerza Aeroespacial colombiana emitió su versión oficial

Petro no habría sido objetivo

Galatasaray pegó primero en la Champions League y derrotó al Liverpool en Estambul: Dávinson Sánchez se perderá la vuelta en Anfield

Un gol tempranero de Mario Lemina fue determinante para romper el cero en el juego de ida por los octavos de final, donde los contraataques del equipo turco y la imprecisión de los Reds marcaron el desarrollo del partido

Galatasaray pegó primero en la

Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del profesor y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata

En la sentencia emitida por la Cidh se determinó el incumplimiento de las obligaciones de protección frente a amenazas, hostigamientos y persecución judicial que precedieron al homicidio ocurrido en 2000 en Antioquia

Estado colombiano reconoció su responsabilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denunció amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números