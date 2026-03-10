Gustavo Petro se reunió con Alexander Van der Bellen, presidente de Austria: dio detalles del encuentro

El presidente reveló en su cuenta oficial de X los temas que habló con su homólogo en Austria - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, este martes 10 de marzo de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano compartió detalles del encuentro con Van der Bellen y aseguró que hablaron acerca de la compra de productos a los campesinos, quienes, según el presidente Petro, están sustituyendo los cultivos de hoja de coca en Colombia.

Asimismo, el presidente colombiano aseguró que en el encuentro con el Presidente Federal de Austria, Alexander Van der Bellen, se habló de la necesidad de un alto al fuego en Oriente Medio.

“Hablamos en Austria de la compra de productos de los campesinos que en decenas de miles están sustituyendo voluntariamente los cultivos de hoja de coca y hablamos de la necesidad de un alto al fuego en el medio oriente (sic)“, expresó Gustavo Petro en su publicación.

Agenda del presidente Petro en Viena

El presidente Gustavo Petro Urrego cumplió este martes 10 de marzo de 2026 una agenda oficial en Viena, Austria. La jornada inició a las 6:30 a.m. (hora de Colombia) con una entrevista en la residencia de la Embajada de Colombia en Viena.

Posteriormente, a las 7:00 a.m. (hora de Colombia), el mandatario compartió un almuerzo con miembros de la Comisión Global de Drogas, también en la residencia diplomática.

La agenda continuó a las 9:00 a.m. (hora de Colombia) con un encuentro con el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, en el Palacio Imperial de Hofburg.

Intervención de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro participó en Viena, Suiza, en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU del lunes 9 de marzo. Ante este organismo, expuso la situación actual relacionada con el incremento de la producción mundial de cocaína, que según cifras oficiales alcanzó un récord de 3.700 toneladas en 2023.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, presentado el 26 de febrero en Viena, reportó un aumento del 34% en la producción de esta droga en solo un año.

Durante su intervención, Petro propuso a la Organización de las Naciones Unidas una revisión profunda de la estrategia internacional sobre drogas. Argumentó que la prohibición del cannabis y la cocaína ha generado consecuencias negativas en la sociedad colombiana. El mandatario afirmó que, desde el siglo XX, las políticas públicas para controlar el consumo de sustancias han mostrado resultados mixtos y es momento de evaluarlas de manera crítica.

Petro llamó la atención de la comunidad internacional sobre los daños derivados de la llamada guerra contra las drogas. Solicitó que se reconozcan estos efectos y se adopten medidas de reparación para las víctimas, en vista de la violencia y las muertes asociadas a esta política global. El mandatario insistió en la necesidad de modificar el modelo actual, centrándose en la reparación y en el abordaje de factores estructurales que alimentan el narcotráfico.

En su discurso ante la Comisión, Petro señaló que la política antidrogas ha dejado en Colombia consecuencias graves, como el fortalecimiento de mafias, desplazamientos forzados y una crisis social. El presidente comparó las organizaciones criminales del pasado, como la de Pablo Escobar, con las actuales, que han adquirido dimensión transnacional y operan con integrantes de diferentes nacionalidades, incluidos albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses y colombianos.

Petro también explicó que la prohibición del cannabis no fue una decisión extendida a nivel mundial, sino que surgió de contextos particulares, como las protestas juveniles en Estados Unidos y la guerra de Vietnam. Finalmente, destacó la contradicción entre la reciente legalización del cannabis en ciudades como Nueva York y el costo humano que la penalización tuvo para Colombia, cuestionando cuántas vidas se perdieron en el país a raíz de esas políticas.