Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

La cantante compartió el relato con sus seguidores, aludiendo a la situación judicial de su padre, Luis Alberto Rendón - crédito @greeicy/Instagram

A casi un mes de que un juez de Antioquia condenara a 12 años de prisión a cinco escoltas de los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía por torturar a dos trabajadores en una finca de Rionegro, Antioquia, tras el robo de una caja fuerte con joyas y objetos personales valorados en más de mil millones de pesos; la cantante rompió su silencio y se refirió al tema por primera vez en meses.

La caleña atravesó un momento complejo en las redes sociales, debido a que su padre, Luis Alberto Rendón, también fue procesado por este hecho, al determinarse que los escoltas aplicaron técnicas de intimidación a los dos trabajadores por órdenes suyas, generando ataques y cuestionamientos en redes sociales frente a lo sucedido, justamente por no abordar el tema públicamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Finalmente, la artista abordó públicamente lo sucedido, aunque de una manera indirecta, pues mencionó esta situación como el motor que inspiró la creación de una nueva canción que, aseguró se convirtió en una fuente de fuerza personal justo en medio del complejo momento familiar.

“Muchachos, los planes cambian, la vida cambia y eso sucede constantemente. Y en los planes no estaba lanzar esta canción, pero llegó de una manera tan mágica, tan especial, tan poderosa”, comentó inicialmente.

Luego, Greeicy relató que un momento aparentemente casual fue el punto de partida para el nuevo tema. “Hace como seis meses yo estaba en mi casa y de repente tengo una sensación de algo que estaba en el pelito. Me sacudo así rapidísimo porque dije: ‘Tengo un bicho’. Lo veo en el piso y me dice Mike: ‘Amor, eso es una mantis religiosa’. Y yo: ‘Ay, qué pesar, la lastimé’. La pusimos en un lugar y ya empezó a limpiarse su carita. Nosotros de místicos empezamos a investigar qué será lo que significa tener un encuentro con una mantis y decían cosas muy bonitas”, expresó, remarcando que no era muy habitual tener un encuentro con dicha especie.

Una mantis religiosa que se encontró Greeicy Rendón inspiró el que podría ser uno de sus próximos lanzamientos musicales - crédito cortesía Mahmud Kolnegari, Antonio Fasano, Khalil Zareie y Connor T Panter

Greeicy relató que pese a no ser una compositora muy prolífica, completó la composición que inspiró este momento muy rápido. Posteriormente, tuvo lugar el problema penal que afectó a su padre, y fue allí donde la cantante aseguró que encontró tranquilidad alrededor de ese tema que compuso.

“Pasó el tiempo, como a los tres, cuatro meses, sucede algo muy fuerte para la familia, una vaina muy extraña y obviamente, pues la energía se baja, el ánimo cambia. Levantarse todos los días con una energía muy positiva, como yo me considero que lo hago siempre, pues se complicó un poquito y un día como que me levanté y dije: ‘Bueno, ya, lo que está sucediendo está sucediendo, todo fluirá como tenga que fluir, yo necesito pararme a trabajar, yo necesito continuar con mis cosas, con mis sueños, y más si lo que está pasando no me pertenece, si no hace parte de mi realidad, si no hace parte de mi verdad’“, relató.

Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, fue señalado de ordenar actos intimidatorios contra dos trabajadores, acusándolos del robo de objetos de valor de la propiedad de Greeicy y Mike Bahía - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

En ese contexto, volvió a escuchar esa canción que escribió meses atrás y aseguró que la conmovió por completo. “Tenía un montón de cosas pendientes y lo primero que hice fue escuchar esa canción, porque era la primera que tenía ahí, que se llama Una mantis. (...) Cuando yo le di play a esta canción y empiezo yo a escuchar la letra de la canción, cosas que me dan ganas de llorar. Lo que yo sentí en ese momento (...) Ahí entendí que definitivamente no la escribí yo, que definitivamente a través de la mantis o a través de lo que pasó mágicamente ese día, llegó ese mensaje y encontró un significado y entendí por qué había salido esa letra“, dijo.

La composición adquirió un valor adicional después de que Willi Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, colaboró escribiendo un verso que, según palabras de la propia Greeicy, se alineó con precisión con los sentimientos que atravesaba.

“Por favor, explíquenme la vida por qué puso en él esas palabras. Y por eso les digo que los planes cambian, que la vida cambia constantemente (...) Y esta canción para mí representa eso. Quiero que la escuchen, que conecten con ella”, puntualizó.

En el video se escuchan fragmentos de la canción cantados por la propia Greeicy. Sin embargo, el lanzamiento oficial no fue anunciado. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles.