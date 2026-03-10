Fredy Guarín reapareció en redes sociales con fotografía junto a Andreina Fiallo: compartió una reflexión sobre el perdón

El mensaje con el que Fredy Guarín se pronunció sobre el perdón en su vida, en una fotografía con Andreina Fiallo - crédito Andreína Fiallo/IG

La reaparición de Fredy Guarín en redes sociales generó conversación entre sus seguidores, sobre todo porque lo hizo al compartir una fotografía acompañado de Andreina Fiallo, su expareja, y reflexionar sobre el perdón.

El exfutbolista compartió un emotivo mensaje, pues en la instantánea, el exfutbolista aparece junto a los dos hijos que tuvo con la creadora de contenido: Daniel y Danna Guarín.

Guarín llamó la atención al escribir: “Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas. Aunque no convivimos juntos siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad. Espero les sirva como testimonio”.

La imagen muestra a Guarín durante la celebración de los 15 años de su hija Danna, sosteniendo un brindis familiar, rodeado de sus seres cercanos.

La presencia de Fiallo en la fotografía no pasó inadvertida, ya que tras la separación oficial ocurrida en 2017 —cuando Guarín inició una relación con la presentadora Sara Uribe y tuvieron a su hijo Jacobo— la expareja había seguido caminos diferentes.

El mensaje publicado por el exfutbolista y la etiqueta a Andreina Fiallo provocaron múltiples reacciones entre los internautas, quienes han seguido de cerca la vida personal del deportista y su exesposa.

“Tremendo mensaje nos acaba de dar Fredy, al mostrar que a pesar de las diferencias o los errores del pasado, el perdón siempre será dar un paso a la madurez emocional”; “él lo reconoció y eso es nada más que de una persona valiente”; “él está teniendo una transformación bárbara”, entre otros.

Tras la ruptura, Fiallo formó una nueva familia con Javier Reina y tuvo un niño. Ambos mantienen una relación estable desde hace varios años, consolidada con el nacimiento de su hijo, Ían, en 2021.

El jugador se derrumbó y lloró durante una conferencia

El exjugador de la selección Colombia, Fredy Guarín, se ha convertido en un referente de superación personal tras dejar atrás una etapa marcada por el consumo de alcohol.

Durante una reciente conferencia, Guarín relató entre lágrimas cómo su adicción lo llevó a perder su hogar y proyectos familiares, especialmente su relación con Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo.

“El licor me quitó todos los sueños, esos por los que luché tanto toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar porque le di fuerza y prioridad a una adicción”, confesó frente al público.

En 2021, Guarín enfrentó un episodio que acaparó la atención mediática tras verse envuelto en un altercado en Medellín a causa de la bebida, lo que derivó en lesiones y la intervención de las autoridades. El impacto negativo de este suceso opacó sus logros deportivos en clubes internacionales como Porto, Inter de Milán y Shanghai Shenhua, así como su paso por la selección nacional.

La transformación de Guarín comenzó al retirarse del fútbol profesional vistiendo la camiseta de Millonarios.

Desde entonces, se dedica a brindar charlas motivacionales donde propone su experiencia como ejemplo de advertencia sobre los riesgos que afrontan los deportistas ante la presión y la fama. Su mensaje se centra en la importancia de la fe, la disciplina y el trabajo constante para salir adelante.

Quienes se preguntan qué ocurrió con Fredy Guarín, deben saber que el exfutbolista decidió abandonar las canchas para enfocarse en su bienestar y compartir su testimonio con quienes enfrentan adicciones. Hoy, Guarín participa en campañas de prevención y promueve estilos de vida saludables, convencido de que es posible reconstruir los sueños perdidos y ayudar a otros a no rendirse.