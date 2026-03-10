Colombia

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: estas son las fechas clave del proceso electoral

Los colombianos en el exterior podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo, de acuerdo con la Registraduría

Jurados electorales cuentan las papeletas
Jurados electorales cuentan las papeletas marcadas tras el cierre de las elecciones legislativas y las consultas de los partidos para elegir sus candidatos presidenciales| REUTERS/Luisa González

Colombia se prepara para uno de los procesos políticos más importantes del país, ya que durante el primer semestre de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas y presidenciales que definirán el rumbo institucional para los próximos años, según información obtenida por El Tiempo. En este contexto, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya confirmó las fechas clave del calendario electoral.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, fecha en la que los ciudadanos elegirán al próximo jefe de Estado para el periodo constitucional siguiente.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida en esa jornada electoral, la segunda vuelta presidencial está prevista para el 21 de junio de 2026, según el calendario oficial del proceso, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Urna de elecciones en Colombia
Urna de elecciones en Colombia | REUTERS/Luisa González

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso electoral presidencial incluirá varias etapas previas relacionadas con la inscripción de candidaturas, la organización de las votaciones y la logística electoral en todo el país.

Las autoridades electorales informaron que el proceso de inscripción de candidatos presidenciales comenzó el 31 de enero de 2026, fecha desde la cual los aspirantes y los promotores del voto en blanco pueden registrar oficialmente sus candidaturas.

El plazo para realizar ese trámite se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026, momento en el que se cerrará el registro oficial de aspirantes a la Presidencia de la República.

Posteriormente, el calendario electoral contempla un periodo adicional para eventuales modificaciones en las candidaturas inscritas. Según la Registraduría, el 30 de abril será la fecha límite para realizar cambios en los candidatos que hayan sido revocados por razones constitucionales o legales, o en casos de inhabilidades detectadas después de la inscripción.

El proceso electoral también contempla mecanismos para garantizar la participación de los colombianos que se encuentran fuera del país.

Personas votan en las elecciones
Personas votan en las elecciones legislativas y las consultas internas de los partidos para elegir sus candidatos presidenciales en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2026. RUTERS/Luisa González

En ese sentido, los ciudadanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto durante un periodo ampliado que se desarrollará entre el 25 y el 31 de mayo, lo que permite facilitar la participación de la diáspora colombiana en las elecciones presidenciales.

Las autoridades electorales también confirmaron que se ampliará el número de mesas de votación para facilitar el proceso democrático y permitir que más ciudadanos participen en las jornadas electorales previstas para 2026.

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, el número de mesas de votación se incrementará tanto para las elecciones legislativas como para las presidenciales.

Personas votan durante las elecciones
Personas votan durante las elecciones al Congreso y las primarias de los partidos para elegir candidato presidencial, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

En el caso de las elecciones al Congreso de la República, el número de mesas pasará de 112.000 a 127.000, mientras que para las elecciones presidenciales se incrementará de 102.000 a cerca de 125.000 mesas en todo el país.

“En Congreso pasaremos de 112.000 a 127.000 mesas y en presidencia de 102.000 a cerca de 125.000. Con esto buscamos que muchos más colombianos participen”, indicó la Registraduría, citada por El Tiempo.

Hasta el momento, varios aspirantes han confirmado su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2026, representando a diferentes sectores políticos del país.

Entre los nombres mencionados se encuentran Iván Cepeda, del Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; Sergio Fajardo, del movimiento Dignidad y Compromiso; Clara López, de Esperanza Democrática; así como los aspirantes Maurice Armitage y Santiago Botero.

No obstante, el listado definitivo de candidatos podría ampliarse una vez se definan los resultados de la denominada Gran Consulta, proceso interno mediante el cual varias coaliciones políticas escogerán a sus representantes para la contienda presidencial.

Las elecciones presidenciales forman parte del calendario político que se desarrollará durante el primer semestre de 2026, año en el que también se celebrarán los comicios legislativos para elegir a los miembros del Congreso de la República.

De acuerdo con el cronograma institucional, el nuevo Congreso se posesionará el 20 de julio de 2026, fecha en la que comenzará oficialmente el nuevo periodo legislativo.

Posteriormente, el presidente que resulte elegido en las urnas asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, cuando se realizará la ceremonia de posesión presidencial.

