Doble homicidio en Malambo: piden claridad sobre el rol del testigo que habría participado del crimen

La defensa de los imputados reclama que la fiscalía revele por qué no ha sido procesado el joven que reconoció haber participado de la “fiesta” en la que se registraron los hechos

El jurista pidió claridad en el proceso investigativo que adelanta la fiscalía - crédito Jesús Áviles / Infobae

Sigue el proceso judicial por el asesinato de dos adolescentes en Malambo, Atlántico, en el que se ha imputado a Juan David Taboada Olivera y a un menor de edad por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

En la reconstrucción de los hechos, los fiscales han indicado que las adolescentes, de 14 y 17 años, salieron de su casa en la madrugada del 18 de febrero; posterior a ello, la madre de las jóvenes comenzó a recibir mensajes extorsivos solicitando dinero a cambio de la liberación de sus hijas. Las exigencias pasaron de 50 millones a 10 millones de pesos, pero la investigación determinó que para ese momento las adolescentes ya habían sido asesinadas.

También se ha mencionado que el testimonio del menor capturado y de un tercero ha sido clave, ya que relataron cómo se registraron los hechos y señalaron los lugares donde enterraron los cuerpos.

El móvil del crimen estaría relacionado con sospechas de traición al grupo delincuencial Los Costeños, motivo por el que, durante una “fiesta”, uno de los cuatro hombres que estaban en el lugar le disparó a una de las menores y luego asesinó a la otra con un arma blanca.

El juez de Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, alias Tata, implicado en el asesinato y secuestro extorsivo de dos adolescentes en Malambo - crédito Policía Nacional

Piden que se defina la situación de todos los involucrados en la “fiesta”

El 10 de marzo se llevó a cabo la audiencia en la que se iba a definir si Juan David Taboada Olivera tendrá que seguir vinculado al caso en un centro de reclusión, pero por tercera vez la audiencia fue aplazada.

Sin embargo, durante la diligencia, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan José Roldán, mencionó algunas irregularidades que se estarían registrando.

En primer lugar, el jurista mencionó que la fiscalía mantiene los cargos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas contra su cliente, a pesar de que no cuenta con material probatorio.

El asesinato de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega sacude a la comunidad de Malambo y todo el Atlántico - crédito @ActualidaViral / X

El jurista contrastó lo registrado en la audiencia contra el menor de edad para recordar que la fiscalía indicó que el menor reconoció haber sido el responsable de los asesinatos, y también que los mensajes que recibió la madre de las adolescentes se registraron después de que este terminó con la vida de las jóvenes.

Para el jurista, estos factores, además del testimonio de un tercero que afirmó haber contactado a un policía que lo había capturado antes, y que sería el encargado de adelantar la investigación del caso, abren interrogantes que piden ser respondidos por parte de la fiscalía.

“El tema del homicidio no fue premeditado, sino que se registró luego de que una de las menores le mostrara una presunta conversación a alias “el Mono”. Miguel Kaleth Velandia Mejía (estuvo en el lugar de los hechos, pero no fue imputado, ni está ligado al proceso en estos momentos) entregó el testimonio al policía que lidera la investigación, pero él no aparece investigado, aunque estuvo en el sitio y no se tiene claridad de lo que pasó“.

El abogado defensor pide que se tengan garantías para la reclusión de su cliente ante posible ataque de Los Costeños - crédito Fiscalía General de la Nación

La defensa pidió que la fiscalía exponga toda la información que existe sobre el caso, puesto que en la reunión en la que, presuntamente, los cuatro hombres presentes observaron un chat en el que se mencionaba la traición que uno de ellos iba a recibir para ser entregado a Los Costeños, había en total ocho personas (sumando a las dos víctimas), pero solo dos han sido procesadas.

De la misma forma, piden que se investigue si se trata de un caso ligado al crimen organizado, ya que los dos imputados han pedido que se refuerce su seguridad en los sitios de reclusión momentánea en los que se encuentran y afirman estar en peligro de ser víctimas de ataques por parte de la banda delincuencial mencionada.

“Quien no sabe de litigación repite teorías sin entenderlas. Tienen peces, pero no saben pescar. Están repitiendo fórmulas de casos parecidos y el problema es que se desnaturalizó el proceso”, indicó la defensa de Taboada.

