Cuál es el delito de tráfico internacional que tiene al Clan del Golfo recogiendo billetes de $2.000: mafias en Europa y Estados Unidos ya replican este mecanismo

La investigación reveló que los líderes de la organización criminal coordinaban cargamentos y pagos empleando métodos de identificación sofisticados y tecnología en comunicaciones

Las indagaciones muestran el uso
Las indagaciones muestran el uso regular de mensajes cifrados y billetes marcados, con la finalidad de validar transacciones ilícitas, coordinar la distribución y mantener la estructura financiera dentro de la organización - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

La revelación de códigos en billetes de 2.000 pesos como mecanismo central en operaciones del narcotráfico ha llamado la atención de las autoridades colombianas tras la captura de Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, en Medellín el 17 de febrero, del 2026.

El método identificado por la Fiscalía consistía en que líderes del Clan del Golfo usaban billetes de baja denominación bpara crear códigos únicos que facilitaban la coordinación de grandes cargamentos de cocaína y pagos relacionados al tráfico internacional, según conoció El Tiempo.

Mediante imágenes de los billetes, montos y nombres clave, la red identificaba la entrega y el reparto de droga hacia destinos como Europa y África, integrando así la logística y distribución financiera en la estructura criminal.

Las conversaciones encriptadas obtenidas por la Fiscalía, con apoyo de autoridades francesas, muestran cómo la organización intercambiaba mensajes con imágenes de billetes, en ocasiones firmados o con números de serie, que funcionaban como clave de identificación para los envíos ilícitos.

Este sistema permitía confirmar la llegada de la mercancía a su destino y detallaba los porcentajes y pagos correspondientes a cada participante, destacaron los investigadores citados por el medio mencionado.

Las autoridades financieras aseguraron que
Las autoridades financieras aseguraron que la circulación de billetes de dos mil pesos se mantiene estable, pese a su utilización en esquemas de narcotráfico que han trascendido las fronteras colombianas - crédito Defensoría del Pueblo

En los chats, también se evidencia que la red coordinaba cargamentos de hasta 1.459 kilos de cocaína, algunos de ellos consignados a Holanda. La operativa incluía la distribución precisa de los alijos, usando billetes firmados como prueba de recepción de los cargamentos, lo que fortalecía la comunicación y el control sobre los movimientos dentro de la red.

En otro apartado, los registros digitales revelan la regularidad del procedimiento: interlocutores solicitaban a ‘Medio Labio’ la entrega de nuevos códigos, mostrando la periodicidad y la sofisticación en la operativa.

Además, según El Tiempo, este método no era exclusivo: se identificó en otras investigaciones, como el caso de alias ‘Jesús Santrich’. Entre los implicados figuran narcos como ‘Juventud’ y ‘Messi’, este último nombre atribuido a Jhon Freddy Zapata Garzón, propietario de haciendas, hoteles y constructoras, señalado como integrante relevante del clan del Golfo.

Estructura del clan del Golfo y aliados

La operación comandada por González Herrera contaba con la participación de otros miembros, como ‘Messi’ —es decir, Zapata Garzón o también ‘Candado’—, y ‘Juventud’.

Las comunicaciones muestran que existía una estructura delictiva cohesionada, capaz de manejar envíos a gran escala y coordinar distribuciones fuera de Colombia.

De acuerdo con registros de diciembre de 2019 a marzo de 2020, los chats detallan la llegada exitosa de cargamentos, como uno de 1.000 kilos de cocaína, y la asignación explícita de cuotas a distintos involucrados. Este modelo incluía también a colaboradores identificados por fotos o recibos, además de conexiones con socios internacionales.

La decisión estatal de reconocer
La decisión estatal de reconocer formalmente al Clan del Golfo plantea interrogantes sobre la continuidad de la política de seguridad y las posibles repercusiones en el marco legal y humanitario vigente en Colombia - crédito Colprensa

El uso de billetes de baja denominación como clave de identificación ha trascendido las fronteras colombianas. Investigadores consultados por El Tiempo señalaron que mafias en Europa y Estados Unidos ya replican este mecanismo, empleando billetes de sus respectivas monedas y comunicando solo los números finales de serie para identificar los envíos.

El posible aumento en la demanda de billetes de dos mil pesos en zonas asociadas al narcotráfico llevó a la consulta al Banco de la República, que aseguró al medio mencionado, que “la demanda se está atendiendo sin ninguna dificultad”.

La entidad negó la existencia de escasez o acaparamiento de esta denominación y explicó que, aunque no hace un seguimiento individual de cada billete, mantiene el control sobre el flujo general de efectivo y su distribución por regiones.

Según cifras oficiales, al cierre de 2025 el valor de los billetes de dos mil pesos en circulación fue de 1,37 billones de pesos, representando una disminución del 1,73% frente al año anterior, conforme indicó el Banco de la República.

Las estructuras ilegales emplearon imágenes
Las estructuras ilegales emplearon imágenes y números de billetes para garantizar la confirmación de entregas, distribución de pagos y el sostenimiento del esquema delictivo, según los hallazgos expuestos por los investigadores - crédito Europa Press

El proceso judicial contra González Herrera se fundamenta en los chats encriptados, calificados como pruebas clave por la Fiscalía para atribuirle delitos de lavado de activos y narcotráfico. No obstante, la defensa de ‘Medio Labio’ argumentó ante el juez que estos mensajes carecen de validez formal y corresponden únicamente a informes policiales, anunciando la apelación a la medida de aseguramiento decretada.

El caso evidencia la innovación y el poder de adaptación del crimen organizado, que incorpora métodos que utilizan elementos simples pero altamente funcionales para burlar los controles estatales. Dentro de este esquema, los billetes de baja denominación adquieren un fuerte valor operativo para controlar y coordinar las redes delictivas, como subrayó El Tiempo.

