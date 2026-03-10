A pesar de la preocupación de Petro por supuesto fraude, la MOE de la Unión Europea calificó las elecciones en Colombia como transparentes

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó la transparencia y buena organización de las elecciones legislativas en Colombia - crédito Europa Press y MOE UE/X

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en un comunicado oficial, calificó como transparente, bien organizada y precisa la jornada de elecciones legislativas celebrada el pasado domingo en Colombia, que registró la participación más alta de votantes en los últimos 30 años.

Así lo señaló Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la misión, durante la difusión del comunicado desde Bogotá.

Según el comunicado, “la jornada electoral del pasado domingo ha puesto de relieve las garantías del sistema electoral colombiano, su compromiso con la transparencia y la determinación del país de llevar las urnas a todo el territorio a pesar de los desafíos de seguridad”, afirmó González Pons.

Además, el documento destaca que la participación récord refleja el interés de la ciudadanía en el proceso democrático, incluso frente a amenazas de violencia y polarización política.

La MOE UE indicó en el comunicado que desplegó a 145 observadores internacionales procedentes de países de la Unión Europea, así como de Noruega, Suiza y Canadá, quienes visitaron 550 mesas de votación en 30 departamentos y en Bogotá.

“Los observadores valoraron la actuación de los jurados electorales como transparente, precisa y bien organizada, y los resultados preliminares fueron publicados rápidamente por la Registraduría”, subraya el comunicado.

Comunicado oficial de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que calificó las elecciones legislativas en Colombia como transparentes - crédito MOE Unión Europea/X

Por su parte, Nicolás González Casares, jefe de la delegación del Parlamento Europeo en la misión, destacó en el comunicado que “el pueblo colombiano ha demostrado su compromiso con la democracia” y resaltó que, pese a la violencia electoral en algunas regiones, el desarrollo general de la jornada se caracterizó por un ambiente de calma y buen funcionamiento institucional.

El documento afirma que los partidos políticos pudieron desplazarse libremente y que la campaña fue plural, respetando en general las libertades fundamentales.

No obstante, el comunicado advierte sobre desafíos importantes en zonas rurales de difícil acceso. La presencia de grupos armados ilegales en estas áreas habría generado incidentes de violencia electoral y limitado la libertad de campaña.

Asimismo, se reportaron casos de compra de votos y coacciones, principalmente a empleados públicos y votantes, lo que pudo afectar la participación en algunas mesas.

En cuanto a la administración del proceso, el comunicado resalta la labor profesional de la Registraduría Nacional, valorando su independencia institucional y compromiso con la transparencia.

Sin embargo, advierte que persisten cuestionamientos sobre la fiabilidad del sistema de tabulación de resultados, la precisión de los conteos y las actas de escrutinio (E-14), factores que podrían erosionar la confianza ciudadana en los resultados finales.

Ciudadanos ejercen su derecho al voto durante las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia - crédito AFP

El presidente Gustavo Petro, aunque reconoció que el Pacto Histórico lidera el Senado con 4,4 millones de votos y una ventaja de siete puntos sobre el Centro Democrático, expresó su preocupación por posibles irregularidades en departamentos clave como Nariño, Santander, Sucre, Atlántico y Bogotá.

A través de su cuenta oficial en X, solicitó la presencia de abogados especializados y veedurías para supervisar los escrutinios y aseguró que el preconteo de votos difiere en algunos casos de los resultados definitivos.

Asimismo, Petro pidió a la Registraduría abrir las urnas de todas las mesas impugnadas y aseguró que los abogados de escrutinio deben acompañar cada proceso. La intención, señaló, es garantizar la transparencia total, especialmente en regiones donde se han reportado discrepancias entre el preconteo y el resultado final.

En Sucre, por ejemplo, el mandatario advirtió sobre diferencias “enormes” entre los votos iniciales y los definitivos, y solicitó intervención inmediata de veedurías y abogados electorales.

El Pacto Histórico se consolidó como primera fuerza legislativa en el Senado, seguido por el Centro Democrático, el Partido Liberal, Alianza por Colombia y el Partido Conservador, mientras que otras agrupaciones no alcanzaron el umbral necesario para mantener representación significativa.

El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por posibles irregularidades en el conteo de votos en departamentos clave, pese a que su coalición mantiene ventaja en el Senado - crédito @petrogustavo/X

La MOE UE subrayó que la jornada se desarrolló dentro de un marco legal adecuado y que, pese a incidentes aislados, los procedimientos de votación fueron respetados en la mayoría de las mesas observadas.

La misión europea permanecerá en Colombia durante las elecciones presidenciales, asegurando la observación continua y la recopilación de información que permita un informe final exhaustivo.

Según González Pons, este documento público se presentará dos meses después de concluido el proceso y podrá incluir recomendaciones para futuras reformas, fortaleciendo así la transparencia y confiabilidad del sistema electoral colombiano.

La misión, señaló, actúa bajo principios de independencia, neutralidad y no interferencia, evaluando los comicios conforme a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por Colombia.