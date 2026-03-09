Colombia

Una Paloma cazando un ‘Tigre’

D’mar Córdoba Salamanca, periodista y abogado constitucionalista, profesor posgrado Universidad Católica de Colombia

D'mar Córdoba Salamanca, periodista y abogado constitucionalista, profesor posgrado Universidad Católica de Colombia

Las consultas interpartidistas del 8 de marzo dejaron un mensaje claro, el mapa electoral colombiano está cambiando y el péndulo de la política se movió de la extrema izquierda hacia la centro derecha. Los grandes protagonistas de la jornada fueron Paloma Valencia y Álvaro Uribe, quien logró posicionar a su candidata como la figura dominante de la consulta.

Con 3.222.930 votos en la Gran Consulta por Colombia, Paloma no solo ganó, sino que se convirtió en la candidata más votada de toda la jornada, muy por encima de sus contendores directos. En el camino derrotó al llamado santismo, representado por Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y David Luna.

Su resultado marca un punto de inflexión dentro de la centro-derecha. La Gran Consulta por Colombia reunió 5.839.598 votos, consolidándose como la más fuerte del día y demostrando que este sector político mantiene una base electoral robusta. El segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, que sorprendió con 1.252.777 votos, confirmando que también existe espacio para nuevas figuras dentro del electorado reformista y liberal.

Con más de 3,2 millones de votos, Paloma Valencia se consolidó como la figura dominante en la centro-derecha, superando a rivales como Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas

Sin embargo, el resultado de Paloma Valencia es el que verdaderamente revoluciona el tablero político. Lograr más de tres millones de votos en una consulta abierta no solo demuestra liderazgo político, sino también capacidad de movilización y estructura nacional. En términos electorales, significa que la centro-derecha llega a la contienda presidencial con una candidata que ya probó tener músculo electoral propio, pues hacerse contar en las urnas no es lo mismo que recoger firmas para inscribir una candidatura.

Este escenario también plantea retos importantes para la derecha. Particularmente para Abelardo de la Espriella, que logró reunir más de cinco millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial, un hecho político significativo que evidencia una base ciudadana importante.

No obstante, en las elecciones al Congreso el movimiento de derecha Salvación Nacional terminó empujando alrededor de 700.000 votos, un caudal que, según las proyecciones, podría traducirse en cuatro curules en el Senado, pero que todavía no refleja la fuerza del “Tigre” en todo su esplendor.

La Gran Consulta por Colombia reunió 5.8 millones de votos, evidenciando una centro-derecha con base sólida y liderada por Paloma Valencia

Aun así, Salvación Nacional dio una sorpresa importante. Cada uno de esos votos representa el premio a la coherencia y la constancia de un movimiento de derecha que ha logrado mantenerse firme en sus postulados.

Esto plantea una pregunta: ¿cómo articular esas fuerzas para competir con eficacia en la elección presidencial? La fragmentación de la derecha podría convertirse en su mayor debilidad si no logra consolidar un frente común en los momentos decisivos de la campaña. Uniendo las fuerzas de la Gran Consulta por Colombia con el proyecto político de Abelardo de la Espriella habría cómo derrotar a Iván Cepeda. ¿Quién y cuándo estará dispuesto a ceder para evitar la atomización del voto de la centro derecha?

Mientras tanto, la jornada también dejó claros perdedores. El caso más evidente es el de Roy Barreras, que había prometido una consulta capaz de movilizar hasta tres millones de votos para disputar el liderazgo de la izquierda a Iván Cepeda. La realidad fue muy distinta.

La derecha podría ser su mayor enemigo al no lograr consolidar fuerzas

Con el 99,48% de las mesas escrutadas, Barreras apenas alcanzó 256.356 votos, en una consulta que en total sumó cerca de 595.000 sufragios. Incluso estuvo a punto de ser superado por Daniel Quintero, quien obtuvo 227.012 votos, mientras que los otros candidatos participantes tuvieron resultados marginales.

La comparación resulta inevitable. Incluso la consulta encabezada por Claudia López, en la que ella era prácticamente la única figura con reconocimiento nacional, tras su paso por la Alcaldía de Bogotá, terminó siendo más fuerte que la de Barreras. Esa consulta alcanzó 617.704 votos, de los cuales 573.767 fueron directamente para López.

El panorama dejó además una sorpresa política adicional: Angélica Lozano, esposa de López, no logró consolidar su aspiración dentro del Partido Verde y terminó con 37.108 votos, un resultado que pocos anticipaban.

Con más de 3 millones de votos, Paloma Valencia se posiciona como la principal candidata de la centro-derecha, mostrando su fuerza en el escenario electoral

Así, el tablero electoral comienza a definirse. Una Paloma Valencia fortalecida con más de 3,2 millones de votos, un Oviedo que emerge como fenómeno electoral y una centro-derecha que demostró capacidad de convocatoria con casi 5,8 millones de votos en su consulta.

El desafío ahora será político, convertir esos votos en una alianza capaz de derrotar a Iván Cepeda, que queda como el principal representante de la izquierda en la carrera presidencial, aunque con un respaldo menor si se compara con los 1.540.391 votos obtenidos por su sector en la consulta interpartidista de octubre de 2025.

Las consultas no definieron la elección, en buena medida por la división entre la derecha y la centro derecha. Pero sí dejaron algo claro, la contienda presidencial ya comenzó y el mapa político colombiano acaba de cambiar.

