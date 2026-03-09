Colombia

Tormenta con granizo y descargas eléctricas afecta a Bogotá y complica la movilidad en varios sectores de la ciudad

Un evento climático registrado en la tarde del lunes 9 de marzo provocó que varias zonas experimentaran lluvias intensas, acumulación de agua y dificultades para quienes transitaban por vías principales en diferentes localidades de la ciudad

Las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme registraron lluvias intensas y caída de granizo en Bogotá - crédito X

Durante la tarde del lunes 9 de marzo, una fuerte tormenta acompañada de granizo y actividad eléctrica impactó a Bogotá, con especial intensidad en el norte de la ciudad. El fenómeno se presentó hacia las 2:28 p. m., generando lluvias intensas y caída de granizo en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Las autoridades advirtieron sobre la presencia de descargas eléctricas y acumulaciones de agua en vías principales, lo que produjo dificultades en la movilidad y riesgos para peatones y conductores. Se recomendó a los habitantes de las zonas afectadas extremar precauciones, evitar espacios abiertos durante la tormenta y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Protección civil advirtió a peatones
Protección civil advirtió a peatones y conductores sobre el peligro de transitar durante la tormenta en las zonas afectadas de la ciudad - crédito X

La situación ocasionó una reducción de la visibilidad y congestión vehicular en distintos puntos de la ciudad. Los servicios de atención y monitoreo permanecen activos ante posibles emergencias asociadas a la intensidad de las lluvias y la caída de granizo.

De acuerdo con la secretaría de Movilidad, debido a las fuertes lluvias registradas al norte de la ciudad, se presentan encharcamientos e inundaciones en:

  • Carrera 7 con calle 106
  • Carrera 7 con calle 127
  • Carrera 15 con calle 100
  • Carrera 7 con calle 74
El fenómeno climático inusual destaca la vulnerabilidad de Bogotá ante eventos meteorológicos intensos en temporada de lluvias - crédito Secretaría de Movilidad

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), persisten lluvias moderadas a fuertes en los límites de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero, así como actividad significativa entre Chapinero y Santa Fe. Las precipitaciones podrían continuar durante la próxima hora, con posibles cambios en su intensidad y desplazamiento.

Hay un fortalecimiento de lluvias en la localidad de Usaquén y se prevé que persistan con variaciones en su fuerza. Además, las lluvias muestran tendencia hacia el noroeste, por lo que podrían trasladarse hacia Suba. Las autoridades mantienen el monitoreo constante y recomiendan a la ciudadanía estar alerta a nuevas actualizaciones.

Se recomienda a los bogotanos
Se recomienda a los bogotanos evitar espacios abiertos durante la tormenta e informarse a través de los canales oficiales de emergencia - crédito X

En desarrollo...

