Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Sin lugar a duda, uno de los temas que ha llamado la atención en redes sociales desde que Feid terminó su relación con Karol G ha sido su cambio en cuanto apariencia física como su manera de vestir, pues dejó a un lado al “Ferxxo” y le abrió las puertas a su nueva imagen.

En esto destaca un estilo más monocromático como el negro en el que incluyó su tradicional verde Ferxxo -respaldado por la firma Pantone- así como un estilo más urbano chic y elegante. Asimismo, las pantalonetas y las camisillas blancas también se hicieron a un lado para esta nueva etapa del reguetonero.

Sin embargo, un hecho que no ha pasado desapercibido es la pérdida de peso que tuvo el cantante, sumándola con la pérdida de cabello -que ya se hacía evidente antes de terminar con Karol G-, generando comentarios en contra de esta nueva temporada de vive Salomón.

Una transmisión en vivo que fue grabada y replicada en cuentas de fans, provocó que una seguidora -si se le puede llamar de esa manera por el ataque al cantante- comentara de manera negativa el aspecto físico de Feid, debido a los cambios que ha tenido.

“Después de Karol, se acaban”, fue el comentario que se viralizó y replicado por cuentas de entretenimiento, lo que provocó que más internautas comentaran al respecto positivamente. Mensajes como “se ve más hermoso cada día”; “ya quisieran, el hombre cada día se pone más bueno” o “está más papasito, rico, precioso, dejen la envidia”, son solo algunos de los que respaldan al paisa.

Karol G habría filtrado canción con indirecta a Feid

La reciente filtración de una canción inédita de Karol G ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores de la artista.

Un canal anónimo de SoundCloud, identificado como caroliNA Xxxtra SparKLYyy y vinculado a Medellín, subió el 20 de febrero un remix que rápidamente alcanzó miles de reproducciones. La portada de la pista, un CD plateado cubierto de burbujas rosadas, y el nombre del canal parecen inspirados en una publicación reciente de la cantante en Instagram, donde utilizó la frase: “Unfocused But SparkLYYYY ✨”.

La canción, que no ha sido lanzada oficialmente por los canales habituales como Spotify o YouTube, ha sido interpretada por los fans como un mensaje de Karol G sobre su soltería, especialmente tras su separación de Feid.

Versos como “Volvió la soltería” y referencias explícitas a la independencia femenina han alimentado la percepción de que el tema es una celebración de una nueva etapa personal.

El debate en redes sociales se intensificó por la autenticidad y la intención detrás de la publicación. Algunos usuarios consideran que se trata de un experimento o estrategia para dinamizar la imagen de Karol G fuera de las vías tradicionales de promoción.

Otros sugieren que el tema no es completamente nuevo, sino un remix de la canción “Altafarra” del grupo La Obsesión, con versos añadidos por la cantante para darle su propio sello.

La grabación incluye frases directas que refuerzan la imagen empoderada de la artista: “El brillito en la teta, corta la camiseta, anda menos tropi y más coqueta… Volvió la soltería, se activó la saquería, el booty pa’ arriba y tan, tan chulería”.

El hecho de que el canal no esté verificado y la ausencia de un anuncio oficial han incrementado el entusiasmo y la especulación, consolidando la filtración como un suceso dirigido a los seguidores más atentos. Para muchos, la publicación representa un himno para quienes afrontan una ruptura, y un ejemplo de cómo Karol G utiliza las redes para conectar de forma distinta con su audiencia.