Portal 80 de Transmilenio presentó afectaciones por fuertes lluvias en Bogotá

Emergencia por lluvias en el Portal 80 de Transmilenio al norte de Bogotá - crédito @samxxrjs/X

Las fuertes lluvias registradas la tarde del 8 de marzo de 2026 en Bogotá provocaron emergencias que movilizaron a los organismos de socorro. Uno de los puntos críticos fue la estación de Transmilenio Portal 80; allí, el Cuerpo de Bomberos se desplegó con el objetivo de reducir los riesgos, dado que, según los reportes, “no se presentan personas lesionadas”.

Desde la cueta de los Bomberos de la Ciudad, así se confirmó la atención a la situación: “Controlamos riesgos asociados por inundaciones en el Portal de la Calle 80. No se reportan personas lesionadas”.

Al norte de la ciudad también ocurrió una significativa acumulación de agua, lo que llevó a las autoridades a intervenir por distintas inundaciones.

Imágenes muestran el interior del Portal 80 de Transmilenio inundado después de un torrencial aguacero en Bogotá. Personal de limpieza trabaja arduamente para evacuar el agua mientras los usuarios esperan - crédito @samxxrjs/X

Cinco heridos por lluvias y vendaval en Bogotá

El desplome de una carpa en el conjunto residencial Mirador del Parque de la localidad de Suba, en Bogotá, dejó como saldo cinco personas heridas y desató una fuerte preocupación sobre la seguridad en reuniones comunitarias. El incidente ocurrió la tarde del 8 de marzo de 2026, cuando más de 200 vecinos se encontraban reunidos.

Un repentino ventarrón sorprendió a los asistentes mientras debatían asuntos administrativos bajo una carpa instalada para protegerse de la lluvia. La estructura, de grandes dimensiones, no resistió la fuerza del viento y se desplomó parcialmente sobre quienes ocupaban las primeras filas.

Entre los lesionados se reportaron cuatro adultos y un menor, quienes fueron trasladados al Hospital de Suba. Los equipos médicos evaluaron a los afectados y confirmaron que todos se encuentran fuera de peligro tras recibir atención inmediata. Autoridades y residentes alertaron sobre la necesidad de revisar los protocolos de seguridad para eventos de gran concurrencia en espacios residenciales.

En los videos se aprecia la magnitud de la emergencia que fue ocasionada por las lluvias - crédito @tomasequino / X

Testigos relataron escenas de confusión y temor. Varias personas salieron corriendo para evitar ser golpeadas por las varillas y los tubos de la carpa, mientras otros intentaron auxiliar a quienes quedaron atrapados entre los escombros y las sillas. Imágenes captadas por teléfonos móviles muestran los momentos de pánico vividos durante la emergencia.

El accidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de las estructuras temporales ante cambios bruscos en las condiciones climáticas. Los habitantes de conjuntos residenciales expresaron su inquietud por la falta de medidas preventivas y solicitaron la actualización de los protocolos de seguridad en este tipo de reuniones.

Las autoridades locales iniciaron una revisión de los procedimientos utilizados en eventos masivos dentro de conjuntos habitacionales. El objetivo es evitar que situaciones similares pongan en riesgo la integridad de los vecinos en futuras asambleas o celebraciones bajo carpas y toldos temporales.

La jornada, que tenía como fin discutir temas administrativos del conjunto, terminó marcada por el susto colectivo y la rápida respuesta de los servicios de emergencia. La experiencia dejó una lección sobre la importancia de contar con medidas adecuadas ante fenómenos meteorológicos inesperados.

Fuertes lluvias en Bogotá dejaron afectaciones en varios sectores en horas de la tarde del 8 de marzo de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad