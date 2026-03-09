Policía capturó a ‘Patuleco’, capo colombiano solicitado por Estados Unidos: habría ‘inundado’ de drogas a las Bahamas y República Dominicana

La Policía Nacional capturó en Cartagena al capo colombiano alias Patuleco, quien coordinaba envíos de drogas a Estados Unidos y otros países - crédito Policía Nacional

En la mañana del lunes 9 marzo, el director de la Policía Nacional informó que en las últimas horas fue capturado un poderoso capo colombiano que, según las investigaciones, habría establecido un poderoso mecanismo para traficar drogas hacia Estados Unidos y otros países.

Según señaló el general William Rincón en su cuenta de X, la detención de alias Patuleco en la ciudad de Cartagena representa un nuevo avance en la cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

La Policía Nacional anunció que el ciudadano colombiano, vinculado a delitos de narcotráfico, se enfrenta a un proceso de extradición a solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.

Según el general Rincón Zambrano, la captura ocurrió en la madrugada del lunes 9 de marzo en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Alias Patuleco, solicitado en extradición por Estados Unidos, era un facilitador logístico y financiero ligado al narcotráfico internacional - crédito X

Las autoridades informaron que la detención responde a una solicitud por “concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas”.

“En Cartagena (Bolívar), fue retenido con fines de extradición el ciudadano colombiano alias ‘Patuleco’, requerido por Estados Unidos por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas. Esta acción fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la DEA”, señaló el general.

El general Rincón Zambrano detalló que “Patuleco” desempeñaba un papel central como facilitador logístico y financiero para el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos.

Según la información oficial, utilizaba métodos como la contaminación de contenedores y lanchas rápidas, lo que permitía el transporte mensual de más de una tonelada de cocaína desde Colombia.

La detención de un presunto facilitador del tráfico internacional de drogas se realizó tras una operación que involucró a autoridades nacionales y agencias estadounidenses, destacando la cooperación en la lucha contra redes de narcotráfico - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional considera a ‘Patuleco’ un enlace fundamental entre la estructura criminal Clan del Golfo y organizaciones internacionales de tráfico de drogas.

Su aprehensión se produjo tras labores de inteligencia y coordinación entre agencias locales y extranjeras, lo que refuerza el intercambio de información como herramienta clave contra el crimen transnacional.

Operativo coordinado y cooperación internacional

La acción que culminó con la captura de ‘Patuleco’ es el resultado de una estrategia conjunta entre autoridades colombianas y organismos estadounidenses. El proceso de extradición, ya en marcha, destaca la decisión de ambos países por desmantelar redes que afectan la seguridad regional.

Alias Patuleco utilizaba métodos como la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína al mes - crédito Policía Nacional

El general Rincón Zambrano expresó que la lucha contra el narcotráfico se mantiene como prioridad institucional en todo el territorio nacional. “Seguimos golpeando con contundencia las redes del narcotráfico y fortaleciendo la Cooperación Internacional para llevar ante la justicia a quienes pretenden lucrarse del delito”, expuso el director de la Policía Nacional.

Perfil del capturado y rutas del narcotráfico

Las investigaciones señalan que ‘Patuleco’ manejaba conexiones con redes criminales que extienden sus operaciones a través del Caribe y Centroamérica. El uso de lanchas rápidas y la manipulación de cargamentos en contenedores formaban parte de sus métodos para eludir controles en puertos y costas.

“Alias ‘Patuleco’ sería el responsable de dinamizar y financiar el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos, utilizando la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína mensual. Este individuo también sería el enlace entre la estructura criminal ‘Clan del Golfo’ y organizaciones del crimen transnacional”, indicó William Rincón.

El detenido habría coordinado envíos regulares que superaban la tonelada de cocaína cada mes, lo que lo convierte en una pieza relevante dentro de la logística criminal.

La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos responde a su implicación directa en la exportación de estupefacientes hacia ese país y naciones del Caribe y deberá dar explicacione ante una corte norteamericana por tráfico de estupefacientes.