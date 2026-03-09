Colombia

Maluma se roba todas las miradas con una fotografía y es comparado con Diomedes Díaz

El cantante paisa volvió a adoptar uno de los estilos del ‘cacique de La Junta’ e imitó sus gestos en escena, lo que generó numerosos comentarios en redes sociales

Maluma fue comparado con el
Maluma fue comparado con el Cacique de La Junta con su más reciente atuendo - crédito Colprensa

Maluma se ha convertido en la sensación de las redes sociales, después de cambiar un aspecto en la apariencia que durante años presumió en su rostro: dejó de lado su poblada barba y decidió darle un cambio de 180 grados completamente afeitado, generando opiniones divididas.

Sin embargo, el intérprete de Felices los 4 y Borró casette volvió a llamar la atención en redes sociales, en esta oportunidad por una comparativa de sus seguidires con una fotografía de Diomedes Díaz.

Maluma usó una cmaisa similar
Maluma usó una camisa similar a la que llevó en algún momento Diomedes Díaz en sus conciertos - crédito @casavallenato/IG

El artista paisa en 2022 ya había sido comparado con el ‘cacique de La Junta’ por llevar una camisa en transparencia color negro, durante una presentación que realizó en Madrid, España, que no pasó desapercibida por el parecido que tenía con las que llevaba el vallenatero en varias de sus salidas en conciertos.

Los comentarios en torno al tema dieron tanto de qué hablar, que hasta la última esposa de Diomedes opinó al respecto. Se trata de Consuelo Martínez, que también se dio cuenta que el colombiano utilizó la camisa de su marido fallecido y no dudó en dar detalles de la icónica prenda.

En esta ocasión, el paisa vistió una camisa amarilla similar a la que usó el intérprete de El cóndor herido en varias fotografías conocidas en internet, donde aparece con los brazos abiertos y, en algunas, sosteniendo un tenedor con comida. Entre los seguidores, surgieron bromas sobre los gestos del paisa, que recuerdan a los del vallenatero.

ültima publicación de Maluma generó
Última publicación de Maluma generó divertidas reacciones entre sus seguidores - crédito @maluma/TikTok

Comentarios como: “El Diomedes Díaz reguetonero no existe”; “se convirtió en un peligroso”; “venía a comentar que era el Maluma de Temu y finalmente si era Maluma”; “no sabía que Diome había reencarnado en Maluma jaja”, entre otros, fueron los mensajes que dejaron sus seguidores en la publicación de TikTok.

El emotivo momento de Maluma con la pequeña París

Un reciente video compartido por Maluma en sus redes sociales captó la atención de millones de seguidores.

Por primera vez, el público escuchó la voz de su hija, París Londoño Gómez, en un tierno momento donde el artista le pidió que repitiera palabras relacionadas con su nuevo sencillo, “Apambichao”.

La pequeña, entre balbuceos, logró decir “bichado, París, Mamuma”, generando una ola de comentarios afectuosos y humorísticos en las plataformas digitales.

El impacto del clip no solo radicó en la espontaneidad familiar, sino en el contexto: la víspera del segundo cumpleaños de París, que se celebró el 7 de marzo, aunque su fecha real es el 9.

Maluma aprovechó el cumpleaños de su hija París para promocionar su nuevo tema 'Apambichao', la menor habló por primera vez a los seguidores del artista - crédito josmeyarrieche / TikTok

Maluma aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la paternidad y la importancia del tiempo en familia, aconsejando a sus seguidores que “aprovechen el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres”, y añadió: “No se les olvide nunca eso. Compartan con los suyos antes de que sea demasiado tarde. Besos”.

El nacimiento de París, el 9 de marzo de 2024, marcó un cambio en la vida del artista y su pareja, Susana Gómez. Desde entonces, han compartido algunos momentos de su crianza, siempre procurando un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad.

El video coincidió con el lanzamiento de Apambichao, colaboración entre Maluma y Manuel Turizo inspirada en el pambiche, una variante del merengue dominicano. El videoclip, grabado en escenarios urbanos de Colombia, refuerza la identidad cultural y la conexión con los seguidores.

A pesar de los riesgos de mostrar su vida privada, Maluma ha optado por proteger el rostro de su hija en fotografías, evidenciando el deseo de resguardar su intimidad. La publicación, que mezcla promoción musical y vida familiar, se convirtió en un fenómeno viral y reflejó cómo las redes sociales pueden transformar un instante íntimo en un suceso global.

