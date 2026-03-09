Colombia

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

Reconocida en todo el territorio nacional, la Lotería Caribeña es una alternativa emocionante para quienes buscan tentar la suerte cada noche. Los premios se sortean diariamente y pueden ser ganados por cualquier jugador que acierte a los números elegidos.

A las 22:00 horas se anuncian los resultados y tanto debutantes como aficionados experimentados pueden ganar tras seleccionar un número de cuatro dígitos y fijar su apuesta.

Los boletos pueden adquirirse en los puntos oficiales, cuya información oficial está disponible en la web de la Lotería Caribeña.

Descubra aquí los números ganadores del sorteo de la noche del 8 de marzo. Recuerde resguardar su boleto, necesario para cobrar cualquier premio obtenido.

Los números ganadores de este domingo 08 de marzo de 2026

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 2030

Quinta: 9

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

La Caribeña nocheResultado la Caribeña Noche HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaChance Caribeña Noche ColombiaResultado caribeña noche

Más Noticias

María Fernanda Cabal felicitó a Juan Daniel Oviedo tras obtener el segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia: “Dedicación y entrega”

El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá superó el millón de votos en La Gran Consulta por Colombia, superando a Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, entre otros

María Fernanda Cabal felicitó a

Elecciones Senado 2026: Nadia Blel, Lidio García y Jota Pe Hernández fueron los senadores más votados de Colombia

La congresista del Partido Conservador obtuvo más de 170.000 apoyos ciudadanos, aunque no alcanzó lo obtenido por el fallecido senador Miguel Uribe Turbay en 2022, que alcanzó 225.000 sufragios en ese entonces

Elecciones Senado 2026: Nadia Blel,

La influencer Lalis pasó de Youtube al Senado, gracias al Pacto Histórico: ahora hace parte de la Cámara por Bogotá

Tras años de activismo y labor digital, la comunicadora se posicionó en el segundo lugar de la lista cerrada

La influencer Lalis pasó de

Así quedaría el Senado de Colombia: el Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrían mayorías

Las listas cerradas y los ajustes internos proyectan cambios mínimos al cierre del escrutinio, de acuerdo con analistas y la normativa electoral vigente

Así quedaría el Senado de

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron el cierre de la jornada electoral en Colombia

El despliegue militar más grande de la década permitió que las elecciones transcurrieran con normalidad en la mayor parte del país, mientras se incautaron $3.600 millones y se realizaron capturas por delitos electorales

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma y Pechy Players

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Deportes

Jorge Carrascal, José Enamorado y

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026