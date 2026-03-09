La “Selección AntiPetro” fue derrotada en las elecciones 2026: partido de Ingrid Betancourt perdió su personería jurídica

Íngrid Betancourt promovió la llamada “Selección AntiPetro” como estrategia para reunir sectores de oposición al Gobierno; sin embargo, su partido se 'quemó' en las urnas - crédito @SenadoGovCo - @IBetancourtCol/X

El partido político de la exsenadora Íngrid Betancourt sufrió un duro revés electoral en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, ya que Verde Oxígeno no alcanzó el umbral mínimo de votación para el Senado ni logró curules en la Cámara de Representantes; el resultado provocó la pérdida de su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La jornada cerró un ciclo político que Betancourt impulsó durante varios meses con una estrategia centrada en la llamada “Selección AntiPetro”. La propuesta buscó reunir sectores de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro y construir una alternativa dentro del espectro de centro derecha. No obstante, las urnas mostraron una respuesta muy limitada del electorado.

Desde noviembre de 2025, Betancourt promovió esa iniciativa con una imagen simbólica: camisetas de fútbol y un discurso que apeló a la idea de “equipo” contra el proyecto político del actual Gobierno. Con ese mensaje intentó activar su movimiento y dar visibilidad a una plataforma electoral que aspiraba a competir tanto en el Congreso como en la disputa presidencial.

Ingrid Betancourt sorprendió al presentar "su nómina" de cara a las elecciones al Senado de 2026 - crédito @IBetancourtCol/X

La estrategia incluyó respaldo a figuras como Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa dentro de la llamada Gran Consulta por Colombia. Esa consulta definió una carta presidencial, pero el triunfo quedó en manos de Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, resultado que dejó a Ingrid Betancourt sin una posición determinante dentro de esa coalición.

A pesar de esa apuesta, la votación del partido resultó mínima, pues en el Senado, la lista de Verde Oxígeno sumó 27.879 votos -que es donde se pierde la personería jurídica-, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 8.386 sufragios. Las cifras quedaron muy lejos de cualquier posibilidad de representación parlamentaria.

Hay que tener en cuenta que el sistema electoral colombiano exige a los partidos un porcentaje mínimo de votos para participar en la asignación de curules; ese requisito se conoce como umbral electoral. En el caso del Senado, la norma fija una meta de al menos el 3% de los votos válidos a nivel nacional.

Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron un resultado desfavorable para Verde Oxígeno, partido de Ingrid Betancourt - crédito Registraduría

Esa cifra equivale a cientos de miles de sufragios, pero en la práctica, el cálculo para estas elecciones ubicó el umbral de 600.000 votos, pues los resultados de Verde Oxígeno se situaron muy por debajo de ese límite, por lo que la diferencia resultó determinante.

Sin el porcentaje requerido ni curules en el Congreso, el partido perdió su reconocimiento legal ante el CNE; hay que tener en cuenta que la personería jurídica permite a una colectividad presentar candidatos, recibir financiación estatal y participar de forma plena en el sistema político.

La derrota electoral dejó en evidencia la debilidad de la estructura partidista que Betancourt intentó reconstruir en los últimos años. La organización arrastró divisiones internas y dificultades para consolidar presencia territorial, factores que influyeron en su bajo rendimiento en las urnas.

Sin alcanzar el porcentaje requerido, el partido de Ingrid Betancourt pierde su reconocimiento legal - crédito Luisa González/Reuters

El revés político afectó además la narrativa de la llamada “Selección AntiPetro”, pese a que la campaña apostó por una confrontación directa con el Gobierno de Gustavo Petro, no logró traducir ese discurso en respaldo electoral suficiente.

¿Qué significa perder la personería jurídica en el sistema electoral colombiano?

La pérdida de personería jurídica implica que Verde Oxígeno deja de existir como partido reconocido por el sistema electoral colombiano. Cualquier intento de regresar a la arena política requerirá un nuevo proceso de organización y reconocimiento ante las autoridades electorales.

El caso de la colectividad liderada por Betancourt no resultó aislado, pero otras fuerzas políticas también enfrentaron dificultades para superar el umbral durante la jornada electoral, como pasó con el Partido Comunes, el mismo que surgió de la extinta guerrilla de las Farc-EP, debido a la firma del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016, el cual también desaparecerá a partir del 20 de julio de 2026, cuando se acabe el cuatrinio en el Congreso.

Varios partidos desaparecieron tras no alcanzar el umbral requerido en las elecciones legislativas de 2026 - crédito @MafeCarrascal/X

De esta manera, la jornada del 8 de marzo dejó un mapa político marcado por la concentración de votos en colectividades más fuertes y por la desaparición de partidos con bajo respaldo ciudadano. En ese escenario, la campaña que Betancourt presentó como un “equipo” contra el Gobierno terminó sin representación legislativa y sin partido reconocido ante la autoridad electoral.