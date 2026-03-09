Colombia

Juan José Lafaurie enciende las redes sociales con provocativa frase tras victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta: “Siempre sale mal”

Aunque el hijo menor de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán no mencionó nombres, su comentario tras la victoria de la candidata del Centro Democrático se interpretó como un reproche directo a la relación fracturada con el partido

Guardar
Juan José Lafaurie, hijo menor
Juan José Lafaurie, hijo menor de María Fernanda Cabal, captó la atención en redes sociales tras lanzar una pulla a Paloma Valencia - crédito @juanjoselafaurie/Instagram - @PalomaValenciaL/X

La jornada de elecciones del 8 de marzo no solo arrojó cifras y resultados, sino que despertó controversia en el Centro Democrático a raíz de un mensaje en redes sociales.

La publicación del hijo menor de la senadora María Fernanda Cabal y del expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) que generó debates y abrió múltiples interpretaciones debido a su contenido polémico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan José Lafaurie escribió en su cuenta de la red social X: “La trampa siempre sale mal…”. Frase que no pasó desapercibida durante la jornada electoral, marcando la polémica interna en el partido al que pertenece su madre y del que su padre renunció, tras las distintas diferencias que se presentaron.

El joven abogado no hizo
El joven abogado no hizo mención directa de nombres, pero su publicación generó debates sobre lealtad familiar y política interna - crédito @LafaurieCabal/X

Aunque el joven abogado mencionó nombres, la interpretación más extendida apunta a Paloma Valencia, que se impuso con claridad en la Gran Consulta por Colombia, obteniendo más de 2.563.975 votos, con el 80% de las mesas escrutadas, en la jornada electoral, misma en la que se eligió un nuevo Congreso para el siguiente cuatrienio.

¿Por qué surgió el comentario polémico de Juan José?

El comentario llega después de un proceso electoral que mantuvo a los miembros del Centro Democrático en tensión. En las elecciones internas del colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín disputaron la candidatura del partido.

La victoria correspondió a Valencia, que decidió competir en la consulta junto a otros ocho candidatos que hoy dejó atrás, pero que en su momento dejó fuera de la contienda principal a sus colegas que tenían el sueño de llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Diversos sectores interpretan el mensaje de Lafaurie como un reproche a la derrota política de su madre y al mismo tiempo como una crítica implícita al resultado favorable para Paloma Valencia.

La ruptura de María Fernanda
La ruptura de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie con el Centro Democrático dio pie a una nueva polémica familiar, con Juan José en medio - crédito @LafaurieCabal/X - Andrea Puentes/Presidencia

En su momento, tras conocerse la victoria de Valencia, surgieron dudas y cuestionamientos, por lo que el entorno de la senadora Cabal solicitó explicaciones a la dirección del partido sobre el desarrollo del proceso y la transparencia de la encuesta interna.

Aunque la dirección del Centro Democrático publicó los resultados, la inconformidad persistió y se sumó a la renuncia de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Él mismo señaló que la situación interna del partido influyó en su decisión de apartarse como fundador de la corporación; luego de los rumores sobre su posible renuncia en enero, la decisión de dejar su colectivo se concretó en febrero.

El ahora exintegrante de la Dirección Nacional del Centro Democrático denunció que, pese a las múltiples solicitudes formales y derechos de petición que presentó, no obtuvo respuesta alguna: “Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”.

La renuncia de José Félix
La renuncia de José Félix Lafaurie en febrero avivó la percepción de tensiones dentro del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

Frente a la renuncia de Fedegán y la atención centrada en Cabal, quien en su momento se supo que no se pronunciaba en contra de Valencia debido a un acuerdo de lealtad establecido cuando ambas eran candidatas internas de su partido, las tensiones aumentaron.

El joven abogado no permaneció en silencio ante la situación política del partido, al que sus padres habían dedicado tantos años de compromiso.

Por lo que la publicación de Juan José se interpretó como la continuación de ese malestar. Aunque evitó señalar nombres, la frase se leyó como una reacción ante la contundente victoria de Paloma Valencia en las consultas; sin embargo, otro sector señaló que la referencia también podría relacionarse con las elecciones al Congreso, en las que el Senado registró una buena votación para el Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, al cual él y su familia se mantienen como opositores.

Temas Relacionados

Juan José LafauriePaloma ValenciaMaría Fernanda CabalGran Consulta por ColombiaHijo de CabalJosé Félix LafauriePresidente de FedegánElecciones 8 de marzo 2026Elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Bolívar mandó pulla por votación de Juan Daniel Oviedo: superó a Roy Barreras y Daniel Quintero

Los resultados de los diferentes candidatos muestran que las posturas asumidas acerca del gobierno fueron determinantes en la redistribución de apoyos, abriendo un debate entre analistas y líderes políticos

Gustavo Bolívar mandó pulla por

El impacto de Juan Daniel Oviedo en el mapa electoral de Colombia: ¿fórmula vicepresidencial o candidato a la Alcaldía de Bogotá?

El exdirector del Dane sorprendió en la consulta presidencial y se habla sobre las decisiones que tomará antes de la primera vuelta

El impacto de Juan Daniel

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

La candidata del Centro Democrático venció a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas y avanzará a primera vuelta presidencial

Paloma Valencia ganó la Gran

Portal 80 de Transmilenio presentó afectaciones por fuertes lluvias en Bogotá

El Cuerpo de Bomberos se desplegó con el objetivo de reducir los riesgos, dado que, según los reportes, no se presentaron personas lesionadas

Portal 80 de Transmilenio presentó

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran el preconteo del Senado

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras son los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

El poderoso mensaje de Karol

El poderoso mensaje de Karol G: de desear ser hombre a inspirar a todas sus seguidoras en el Día Internacional de la Mujer

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión