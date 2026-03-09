Juan José Lafaurie enciende las redes sociales con provocativa frase tras victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta: “Siempre sale mal”

Juan José Lafaurie, hijo menor de María Fernanda Cabal, captó la atención en redes sociales tras lanzar una pulla a Paloma Valencia - crédito @juanjoselafaurie/Instagram - @PalomaValenciaL/X

La jornada de elecciones del 8 de marzo no solo arrojó cifras y resultados, sino que despertó controversia en el Centro Democrático a raíz de un mensaje en redes sociales.

La publicación del hijo menor de la senadora María Fernanda Cabal y del expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) que generó debates y abrió múltiples interpretaciones debido a su contenido polémico.

Juan José Lafaurie escribió en su cuenta de la red social X: “La trampa siempre sale mal…”. Frase que no pasó desapercibida durante la jornada electoral, marcando la polémica interna en el partido al que pertenece su madre y del que su padre renunció, tras las distintas diferencias que se presentaron.

El joven abogado no hizo mención directa de nombres, pero su publicación generó debates sobre lealtad familiar y política interna - crédito @LafaurieCabal/X

Aunque el joven abogado mencionó nombres, la interpretación más extendida apunta a Paloma Valencia, que se impuso con claridad en la Gran Consulta por Colombia, obteniendo más de 2.563.975 votos, con el 80% de las mesas escrutadas, en la jornada electoral, misma en la que se eligió un nuevo Congreso para el siguiente cuatrienio.

¿Por qué surgió el comentario polémico de Juan José?

El comentario llega después de un proceso electoral que mantuvo a los miembros del Centro Democrático en tensión. En las elecciones internas del colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín disputaron la candidatura del partido.

La victoria correspondió a Valencia, que decidió competir en la consulta junto a otros ocho candidatos que hoy dejó atrás, pero que en su momento dejó fuera de la contienda principal a sus colegas que tenían el sueño de llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Diversos sectores interpretan el mensaje de Lafaurie como un reproche a la derrota política de su madre y al mismo tiempo como una crítica implícita al resultado favorable para Paloma Valencia.

La ruptura de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie con el Centro Democrático dio pie a una nueva polémica familiar, con Juan José en medio - crédito @LafaurieCabal/X - Andrea Puentes/Presidencia

En su momento, tras conocerse la victoria de Valencia, surgieron dudas y cuestionamientos, por lo que el entorno de la senadora Cabal solicitó explicaciones a la dirección del partido sobre el desarrollo del proceso y la transparencia de la encuesta interna.

Aunque la dirección del Centro Democrático publicó los resultados, la inconformidad persistió y se sumó a la renuncia de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Él mismo señaló que la situación interna del partido influyó en su decisión de apartarse como fundador de la corporación; luego de los rumores sobre su posible renuncia en enero, la decisión de dejar su colectivo se concretó en febrero.

El ahora exintegrante de la Dirección Nacional del Centro Democrático denunció que, pese a las múltiples solicitudes formales y derechos de petición que presentó, no obtuvo respuesta alguna: “Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”.

La renuncia de José Félix Lafaurie en febrero avivó la percepción de tensiones dentro del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

Frente a la renuncia de Fedegán y la atención centrada en Cabal, quien en su momento se supo que no se pronunciaba en contra de Valencia debido a un acuerdo de lealtad establecido cuando ambas eran candidatas internas de su partido, las tensiones aumentaron.

El joven abogado no permaneció en silencio ante la situación política del partido, al que sus padres habían dedicado tantos años de compromiso.

Por lo que la publicación de Juan José se interpretó como la continuación de ese malestar. Aunque evitó señalar nombres, la frase se leyó como una reacción ante la contundente victoria de Paloma Valencia en las consultas; sin embargo, otro sector señaló que la referencia también podría relacionarse con las elecciones al Congreso, en las que el Senado registró una buena votación para el Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, al cual él y su familia se mantienen como opositores.