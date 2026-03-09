Juan Daniel Oviedo se reunirá este lunes con Paloma Valencia: la candidata le propondía ser su fórmula vicepresidencial

Juan Daniel Oviedo obtuvo más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia - crédito Colprensa

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, ocupó la segunda posición en los resultados de la llamada Gran Consulta por Colombia, obteniendo más de un millón de votos.

Por esta razón, su nombre ha circulado como posible fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático que ganó la consulta con más de tres millones de votos.

El exconcejal de Bogotá confirmó en varios medios de comunicación que este lunes 9 de marzo de 2026 planea reunirse con la candidata Paloma Valencia, encuentro en el que podrían definir si Oviedo la acompañará como fórmula vicepresidencial en las elecciones del 31 de mayo.

En conversación con Blu Radio, Oviedo enfatizó que no ha recibido ninguna propuesta formal para ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Juan Daniel Oviedo enfatizó que no ha recibido ninguna propuesta formal para ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito @jdoviedoar/ Instagram

“Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, necesitamos escuchar su oferta. Además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”, señaló.

En sus declaraciones, el exaspirante afirmó que la reunión de este lunes 9 de marzo será importante para definir el rumbo político. “Quedamos de tener una conversación el día de hoy para saber ella qué está pensando”, aseveró.

El exdirector del Dane insistió que cualquier decisión que se tome dependerá de las propuestas de la candidata del Centro Democrático y la afinidad en ambos proyectos políticos.

“Necesitamos entender cuál va a ser la relación de Paloma con el partido y cuáles son los elementos fundamentales de la propuesta que se está construyendo para saber si hay afinidad y si hay cosas para poder aportar y sumar”, afirmó.

Juan Daniel Oviedo tuvo la mayor parte de apoyo en Bogotá, motivo por el cual se habla de una posible aspiración a la Alcaldía. Sin embargo, aclaró a Blu Radio que no puede certificar que los resultados que tuvo sean acompañados en otro proyecto político.

“Yo no puedo salir a decir que me creo el jefe de un partido político y que puedo mover a mis votantes automáticamente”, expresó.

Al ser consultado sobre una futura aspiración a la Alcaldía de Bogotá o si el camino será la vicepresidencia con Paloma Valencia, Oviedo aseguró que “es difícil hacer esa evaluación porque no me han ofrecido nada y no me han dado los términos claros de qué están esperando para la vicepresidencia”.

Juan Daniel Oviedo aclaró que no puede certificar que los resultados que tuvo sean acompañados en otro proyecto político - crédito @JDOviedoAr / X

“Lo más importante es evaluar qué es lo mejor para mis votantes, porque ellos son lo fundamental en este proceso”, aseveró a Blu Radio.

En conversación con Caracol Radio, Juan Daniel Oviedo señaló que la decisión de ser fórmula vicepresidencial recae en Paloma Valencia, pero expresó que debe ser conversada.

“La decisión sobre quién pueda ser la posible fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, está solo en manos de ella y en que se pueda conversar (...) Yo estoy dispuesto a escuchar, anoche fui con todo el ánimo, le di un abrazo sincero, porque uno tiene que aprender a alegrarse”, afirmó.

Asimismo, expresó que cree en la paz y defenderá los Acuerdos de Paz en 2016.

“Abiertamente mostramos diferencias de fondo, por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2016 (...) Usted no puede tener posiciones que no reconozcan que el acuerdo se tiene que implementar y que no se necesita solo plomo para sacar a los delincuentes”, afirmó.

En entrevista con Noticias Caracol, celebró los votos obtenidos el domingo 8 de marzo de 2026 y que eso lo puede convertir “en líder político del centro, que sería bueno que fuese más escuchado en el país”.

Por tal motivo, expresó que necesita “entender de dónde vinieron esos votos, sobre todo votos jóvenes, votos que quieren encontrar soluciones integrales en materia de seguridad y que quieren resolver de fondo el problema de informalidad”.

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos - crédito Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo insistió en Noticias Caracol que no ha existido una propuesta formal para ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Ese talante político lo tenemos que poner sobre la mesa y vamos a hacernos responsables en esa decisión. Vamos a honrar nuestro compromiso de ser distintos, porque lo más fácil hubiera sido que Oviedo hubiera amanecido creyendo que es el líder político de 1.250.000 personas sin saber de dónde vinieron esos votos” y lo que quiere es saber “cuáles son las características de esos votantes”, afirmó.