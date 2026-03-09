Colombia

Juan Daniel Oviedo le reveló a Infobae que “el escenario de la Alcaldía de Bogotá es el camino”

El bogotano de 48 años se pronunció tras aceptar el triunfo de Paloma Valencia en La gran consulta por Colombia

Oviedo habló tras conocer los
Oviedo habló tras conocer los resultados de La gran consulta por Colombia - crédito Prensa Juan Daniel Oviedo

Además de las elecciones legislativas, el 8 de marzo de 2026 se definieron las consultas presidenciales con las que se confirmaron que Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia participarán en la primera vuelta presidencial.

La sorpresa de la jornada fue Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane que en su segunda participación en unas elecciones recibió más de un millón de votos, siendo el segundo candidato más votado de las consultas.

Luego de aceptar el triunfo de Paloma Valencia en La gran consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo habló con Infobae Colombia sobre sus sensaciones y lo que piensa de su futuro en el contexto político.

El bogotano no descartó aspirar
El bogotano no descartó aspirar a la alcaldía del distrito - crédito Infobae Colombia

¿Cuáles son sus sensaciones tras la jornada?

“Estamos muy contentos, queríamos ganar, pero con este millón de votos estamos viendo que tenemos que analizar los resultados. En primer lugar, para aquellos que decían que estábamos en la consulta equivocada, creo que ese es el escenario que demuestra que La gran consulta por Colombia era la consulta que había. Las consultas unipersonales de las soluciones y del Frente por la Vida resultaron siendo con un resultado amargo porque no pudieron cumplir con las proyecciones de voto que ellos tenían inicialmente. Esta fue una oportunidad para demostrarle al país que el centro existe, que el centro conecta, que el centro resuelve, sobre todo que se puede hablar claro y reconocer lo bueno y lo malo que esté pasando en el país. Para nosotros es un motivo de orgullo que un millón de personas hayan conectado con esa política que requiere más carácter para sumar que para dividir.

En estos momentos se abren dos frentes, vicepresidencia y Alcaldía de Bogotá. ¿Qué piensa usted?

Los resultados hablan por sí solos. El hecho de que nuestra concentración de votaciones esté en Bogotá, naturalmente, hace que el escenario de la alcaldía de Bogotá es el camino. Pero para poder tomar esa decisión debemos entender los demás resultados. Hoy hay que entender a las personas que querían que la política sume entre distintos, deje de gritar y aprenda a que los imposibles no existen cuando la cabeza y el corazón se juntan para servirle al país, que fue lo que hicimos durante más de ocho meses trabajando continuamente por Colombia, a pesar de recursos escasos, de estereotipos, de prejuicios y sobre todo de esa polarización tan fuerte que nos tiene en este momento sintonizados con populismos de izquierda y derecha, que definitivamente no nos van a llevar a esa visión de progreso y de un mejor país que tanto queremos para Colombia.

Oviedo superó el millón de
Oviedo superó el millón de votos en la consulta presidencial - crédito Lina Gasca/Colprensa

¿Cuál es el mensaje para sus votantes?

El mensaje es reconocer que Paloma es la ganadora de La gran consulta por Colombia y que honraremos nuestro compromiso desde la base de esta coalición, y es apoyar a la candidata, en este caso Paloma Valencia, hasta su participación en la primera vuelta presidencial. Los términos de ese apoyo los conversaremos en el camino una vez cada cual analice los resultados de nuestra participación en esa gran consulta por Colombia. Un agradecimiento a todas las personas que confiaron, que apoyaron esta iniciativa en donde podíamos demostrar que sumar entre distintos y competir a los votos limpios era la verdadera apuesta que estaba buscando Colombia para decidir su futuro en la primera y segunda vuelta presidencial.

¿Lo de hoy fue un empujón para que su participación en la política se mantenga durante más tiempo?

Como me lo decía mi mamá de forma emotiva recientemente, cuando los recursos son escasos, hay más peldaños para subir y nos sentimos muy orgullosos de que este sea un paso adelante, no sea una decepción ni un retroceso, porque aquí superamos nuestra votación de 600.000 votos que tuvimos en Bogotá, triplicamos la participación de una exalcaldesa de Bogotá dentro de esta consulta interpartidista y dejamos de lado aquellas visiones de centro acomodadas como las que representa Roy Barreras en este tarjetón de las consultas interpartidistas.

Juan Daniel Oviedo fue la
Juan Daniel Oviedo fue la gran sorpresa de la jornada electoral en Colombia - crédito Colprensa

¿Cuál es el mensaje para quienes afirman que votar por usted es hacerlo por el uribismo?

Que el periodicazo se sintió, porque mire que los autores de esas insinuaciones no lograron su objetivo. Logramos un millón de votos, mientras que ellos tuvieron casi ala tercera parte, como fue la votación que obtuvo Daniel Quintero y Roy Barreras, que explícitamente nos insinuaron que un voto por Oviedo era un voto por Uribe. Aquí nosotros estamos para sumar y para demostrar que se necesita más carácter para eso que para dividir.

