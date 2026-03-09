Colombia

Hernán Orjuela trató de “despota” al presidente Petro tras su actitud con el alcalde de Bogotá

El presentador de televisión demostró el incoformismo con Gustavo Petro por su posición frente al Carlos Fernando Galán cuando se refirió al voto y respeto el sistema para resolver conflictos políticos

El presentador Hernán Orjuela sigue
El presentador Hernán Orjuela sigue de cerca la actualidad política y electoral de Colombia pese a residir en el extranjero - crédito Presidencia - @RSilvaRomero/X/hernanorjuelab/Instagram

El conductor Hernán Orjuela, recordado por su trayectoria en Sábados felices y Día a día de Caracol Televisión, decidió hace un tiempo mudarse a Estados Unidos junto a su familia. Su cambio de residencia no ha significado un alejamiento de la realidad nacional, pues continúa atento a los acontecimientos que marcan la agenda en Colombia.

Frente a una nueva jornada electoral el domingo 8 de marzo, las reacciones de figuras públicas no se han hecho esperar, y Orjuela se sumó a la conversación tras el reciente intercambio entre Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro.

A pesar de la distancia, el presentador ha utilizado sus redes para comentar y compartir opiniones sobre el panorama político del país, mostrando que su vínculo con Colombia sigue intacto.

En una intervención que fue interpretada como una respuesta a los cuestionamientos del presidente Petro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó un mensaje directo: “Respeto por los resultados: quienes hemos sido elegidos, particularmente, por este sistema, estamos llamados a respetar”.

El presentador tiró pulla al
El presentador tiró pulla al presidente Petro, en medio de su pelea con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @hernanorjuela/X

La postura de Galán abrió un debate sobre la confianza en el sistema electoral colombiano y la discusión se intensificó en redes sociales, en las que varios usuarios, incluidos presentadores como Orjuela, respaldaron la solicitud de respeto a las instituciones electorales: “El despotismo en acción”.

¿Qué dijo el alcalde Galán?

La jornada electoral en Bogotá transcurrió bajo la mirada atenta del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien acudió a las urnas y aprovechó para enviar un mensaje a la población sobre el papel de la democracia y la responsabilidad ciudadana.

En el Día Internacional de la Mujer, Galán resaltó el impacto de las mujeres en la historia democrática de Colombia. Su llamado fue claro: “Muchas mujeres han sido clave para que la democracia en Colombia exista. Votemos en homenaje a ellas todos masivamente”, invitó, destacando la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes han luchado por el derecho a la participación.

El alcalde insistió en la necesidad de defender la democracia y respetar los resultados electorales, instando a que la ciudadanía acuda masivamente a las urnas y que los actores políticos mantengan una actitud responsable ante los resultados. “Quienes hemos sido elegidos particularmente por este sistema estamos llamados a respetarlo”, recalcó Galán a los medios.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán exige respeto por los resultados de los comicios y por la legitimidad del sistema electoral colombiano - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Galán enfatizó que los eventuales cuestionamientos o inconformidades deben canalizarse por las vías institucionales. Ante la posibilidad de denuncias, manifestó: “Si hay irregularidades, que se denuncien y que los canales institucionales sean los que investiguen y determinen. Pero no llamemos a desconocer resultados, no deslegitimemos el sistema electoral”.

En respuesta a la inquietud sobre la seguridad del proceso, el alcalde informó que la ciudad permanece bajo monitoreo constante y que no se han identificado riesgos que comprometan la jornada. “Acabo de hablar hace cinco minutos con el general Cristancho y me manifestó que en términos de seguridad del proceso no hay ningún riesgo en este momento”, afirmó.

La administración distrital, añadió Galán, continuará supervisando el desarrollo de las elecciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en condiciones de tranquilidad.

Galán insta a que cualquier
Galán insta a que cualquier irregularidad en las elecciones de Colombia sea investigada por los canales institucionales correspondientes - crédito captura de pantalla Presidencia. de la Republica / YouTube

Durante las elecciones en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de la participación masiva, el respeto a los resultados y la vigilancia institucional para garantizar el desarrollo pacífico de la jornada. No se han reportado incidentes de seguridad que pongan en peligro el proceso, según información oficial.

Al cierre de su intervención, el mandatario capitalino reiteró que el sustento de la democracia reside en la participación y en el respeto por las reglas del juego. “De ese sistema dependemos para resolver nuestras diferencias como sociedad de manera pacífica”, concluyó, recordando a los ciudadanos y líderes políticos su papel en la defensa de la legitimidad electoral.

