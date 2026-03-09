Gustavo Petro llegó a Europa después de votar: intervino ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Suiza

El mandatario sostiene encuentros bilaterales tanto con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino, como con la presidenta de la JIife, Sevil Atasoy - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro llegó a Viena, Suiza, donde intervino, el lunes 9 de marzo, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, una sesión clave en la que se evalúa el aumento de la producción de cocaína —con un récord de 3.700 toneladas en 2023, según datos oficiales— y su impacto en la salud pública y las políticas internacionales contra las drogas.

El dato más relevante del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), publicado en Viena el 26 de febrero, señala que la producción mundial de cocaína experimentó un crecimiento del 34% en solo un año, superando las 3.700 toneladas en 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La expansión de este mercado, el que más crece en el mundo, se explica principalmente por la situación en Colombia, donde el área de cultivo ilícito de coca y la capacidad de procesamiento en laboratorios ilegales continua aumentando, según el informe de la Jife, un órgano órgano de seguimiento para la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

Así mismo, la agenda del jefe de Estado en Viena incluye su participación en el primer día del 69° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, que se desarrolla del 9 al 13 de marzo.

Petro encabeza el segmento político de alto nivel, cuyo debate inicial tendrá lugar en el salón plenario del edificio M del Centro Internacional de Viena, hacia las 4:00 p. m. hora local, (10:00 a. m. en Colombia).

El presidente Gustavo Petro expondrá ante la ONU el aumento récord en la producción mundial de cocaína durante la sesión clave de la Comisión de Estupefacientes en Viena - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Posteriormente, el mandatario sostendrá encuentros bilaterales tanto con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino, como con la presidenta de la Jife, Sevil Atasoy.

La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 —en la que figuran las sustancias más peligrosas bajo control internacional, como la heroína— fue adoptada tras analizar una petición de Bolivia apoyada por Colombia.

La OMS concluyó que la facilidad con la que la hoja de coca se convierte en cocaína y el aumento mundial de la producción de esa droga representan riesgos significativos para la salud pública. El Comité de Expertos en Farmacodependencia (Ecdd) de la OMS enfatizó que la mayoría de la hoja de coca cultivada termina como cocaína, lo que explica la decisión de mantener dicha restricción.

Colombia, que actualmente encabeza el listado de mayores productores de cocaína, promovió en 2023 una iniciativa sin precedentes aprobada por la Comisión de Estupefacientes: la creación de un comité internacional de expertos independientes para revisar a fondo el sistema internacional de control de drogas y formular propuestas.

El presidente Petro llegó a Suiza para participar en un evento antidrogas realizado por la ONU - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

La votación registró 30 votos a favor, 18 abstenciones y tres en contra —Estados Unidos, Argentina y Rusia—. Se prevé que las conclusiones de este comité se debatan durante la reunión de 2027.

La presencia de Gustavo Petro en Viena coincide con una fase determinante para Colombia: este 8 de marzo se celebran elecciones legislativas para renovar Senado y Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, junto con consultas presidenciales simultáneas para definir candidaturas de los principales partidos. Según información del despacho presidencial, Petro viajó el domingo desde Bogotá a Viena tras participar en las votaciones nacionales.

Durante su paso previo por Estados Unidos, el presidente asistió en Chicago al funeral del reverendo Jesse Jackson, figura del movimiento de derechos civiles, y mantuvo reuniones con autoridades locales, incluyendo el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois Jay Robert Pritzker.

Petro no fue invitado a la Cumbre del Escudo de las Américas convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, que sí extendió la convocatoria a mandatarios de América Central y del Sur, así como al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La agenda internacional recién comienza para el presidente Petro, cuyo mandato de cuatro años concluye el 7 de agosto. El viernes 13 de marzo, Petro prevé reunirse en la frontera común con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encuentro que probablemente tendrá lugar en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. En ausencia de Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, queda como encargado de la presidencia, según lo establecido en el decreto oficial.

Colombia coordina acciones con organismos multilaterales para equilibrar el control de estupefacientes y la protección de la salud pública global - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El informe de la Jife y las decisiones recientes de la OMS refuerzan la presión internacional hacia Colombia y otros países productores para encontrar estrategias más efectivas frente a la expansión del mercado global de cocaína.

La hoja de coca permanecerá, por recomendación de la OMS, bajo el control internacional más estricto, igual que la cocaína y la heroína.

La coordinación de Colombia con organismos multilaterales busca revisar a fondo el enfoque global sobre estupefacientes y establecer respuestas equilibradas entre control y salud pública, mientras el país sigue liderando la producción mundial de cocaína según datos de Naciones Unidas.

La participación de Petro y la visibilidad de Colombia en esta cita internacional posicionan al país como actor central en el debate sobre las drogas, en un contexto donde los récords de producción y la presión del sistema internacional exigen acuerdos y medidas de largo alcance.