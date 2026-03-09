Colombia

Gustavo Petro llegó a Europa después de votar: intervino ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Suiza

La comparecencia del mandatario colombiano ocurre en un momento en que organismos internacionales evalúan el crecimiento histórico de la producción mundial de cocaína y su impacto sobre la salud pública y las estrategias antidrogas

Guardar
El mandatario sostiene encuentros bilaterales tanto con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino, como con la presidenta de la JIife, Sevil Atasoy - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro llegó a Viena, Suiza, donde intervino, el lunes 9 de marzo, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, una sesión clave en la que se evalúa el aumento de la producción de cocaína —con un récord de 3.700 toneladas en 2023, según datos oficiales— y su impacto en la salud pública y las políticas internacionales contra las drogas.

El dato más relevante del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), publicado en Viena el 26 de febrero, señala que la producción mundial de cocaína experimentó un crecimiento del 34% en solo un año, superando las 3.700 toneladas en 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La expansión de este mercado, el que más crece en el mundo, se explica principalmente por la situación en Colombia, donde el área de cultivo ilícito de coca y la capacidad de procesamiento en laboratorios ilegales continua aumentando, según el informe de la Jife, un órgano órgano de seguimiento para la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

Así mismo, la agenda del jefe de Estado en Viena incluye su participación en el primer día del 69° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, que se desarrolla del 9 al 13 de marzo.

Petro encabeza el segmento político de alto nivel, cuyo debate inicial tendrá lugar en el salón plenario del edificio M del Centro Internacional de Viena, hacia las 4:00 p. m. hora local, (10:00 a. m. en Colombia).

El presidente Gustavo Petro expondrá
El presidente Gustavo Petro expondrá ante la ONU el aumento récord en la producción mundial de cocaína durante la sesión clave de la Comisión de Estupefacientes en Viena - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Posteriormente, el mandatario sostendrá encuentros bilaterales tanto con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino, como con la presidenta de la Jife, Sevil Atasoy.

La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 —en la que figuran las sustancias más peligrosas bajo control internacional, como la heroína— fue adoptada tras analizar una petición de Bolivia apoyada por Colombia.

La OMS concluyó que la facilidad con la que la hoja de coca se convierte en cocaína y el aumento mundial de la producción de esa droga representan riesgos significativos para la salud pública. El Comité de Expertos en Farmacodependencia (Ecdd) de la OMS enfatizó que la mayoría de la hoja de coca cultivada termina como cocaína, lo que explica la decisión de mantener dicha restricción.

Colombia, que actualmente encabeza el listado de mayores productores de cocaína, promovió en 2023 una iniciativa sin precedentes aprobada por la Comisión de Estupefacientes: la creación de un comité internacional de expertos independientes para revisar a fondo el sistema internacional de control de drogas y formular propuestas.

El presidente Petro llegó a
El presidente Petro llegó a Suiza para participar en un evento antidrogas realizado por la ONU - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

La votación registró 30 votos a favor, 18 abstenciones y tres en contra —Estados Unidos, Argentina y Rusia—. Se prevé que las conclusiones de este comité se debatan durante la reunión de 2027.

La presencia de Gustavo Petro en Viena coincide con una fase determinante para Colombia: este 8 de marzo se celebran elecciones legislativas para renovar Senado y Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, junto con consultas presidenciales simultáneas para definir candidaturas de los principales partidos. Según información del despacho presidencial, Petro viajó el domingo desde Bogotá a Viena tras participar en las votaciones nacionales.

Durante su paso previo por Estados Unidos, el presidente asistió en Chicago al funeral del reverendo Jesse Jackson, figura del movimiento de derechos civiles, y mantuvo reuniones con autoridades locales, incluyendo el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois Jay Robert Pritzker.

Petro no fue invitado a la Cumbre del Escudo de las Américas convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, que sí extendió la convocatoria a mandatarios de América Central y del Sur, así como al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La agenda internacional recién comienza para el presidente Petro, cuyo mandato de cuatro años concluye el 7 de agosto. El viernes 13 de marzo, Petro prevé reunirse en la frontera común con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encuentro que probablemente tendrá lugar en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. En ausencia de Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, queda como encargado de la presidencia, según lo establecido en el decreto oficial.

Colombia coordina acciones con organismos
Colombia coordina acciones con organismos multilaterales para equilibrar el control de estupefacientes y la protección de la salud pública global - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El informe de la Jife y las decisiones recientes de la OMS refuerzan la presión internacional hacia Colombia y otros países productores para encontrar estrategias más efectivas frente a la expansión del mercado global de cocaína.

La hoja de coca permanecerá, por recomendación de la OMS, bajo el control internacional más estricto, igual que la cocaína y la heroína.

La coordinación de Colombia con organismos multilaterales busca revisar a fondo el enfoque global sobre estupefacientes y establecer respuestas equilibradas entre control y salud pública, mientras el país sigue liderando la producción mundial de cocaína según datos de Naciones Unidas.

La participación de Petro y la visibilidad de Colombia en esta cita internacional posicionan al país como actor central en el debate sobre las drogas, en un contexto donde los récords de producción y la presión del sistema internacional exigen acuerdos y medidas de largo alcance.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAgenda Petro en SuizaComisión de EstupefacientesOficina de Naciones Unidas contra la Droga y el DelitoNaciones UnidasJifeEmbajada de Colombia en VienaONUJunta Internacional de Fiscalización de EstupefacientesColombia-noticias

Más Noticias

Roy Barreras, pese a ganar la consulta de centroizquierda, se mostró insatisfecho por los resultados y responsabilizó a Petro: “Victoria pírrica”

El candidato presidencial atribuyó el bajo respaldo ciudadano recibido en la jornada electoral reciente a las tensiones políticas derivadas tanto de las estrategias impulsadas por el Gobierno como de la persistencia de la polarización en Colombia

Roy Barreras, pese a ganar

Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los tres ganadores de las consultas realizadas el 8 de marzo de 2026

Así quedó la lista de

Investigan a la hermana de un concejal en Manizales por presunta compra de votos: Víctor Caicedo Espinosa niega implicación de su familiar

Las autoridades realizaron un operativo en una vivienda del barrio San José durante la jornada electoral, donde arrestaron a una mujer que fue sorprendida con sobres de dinero, los cuales fueron incautados como prueba

Investigan a la hermana de

Petro afirma que el Pacto Histórico “arrasó” en las elecciones al Congreso y anuncia prioridad a la reforma a la salud

El presidente llamó a construir una “gran Alianza por la Vida y la prosperidad” para impulsar las reformas sociales. También pidió que los nuevos congresistas del movimiento se formen políticamente y planteó la creación de una escuela de la nueva política en Colombia

Petro afirma que el Pacto

Creadora de contenido contó cómo terminó en la clínica por quitarse los cueritos de los dedos: “No se los jodan”

La experiencia reabre el debate sobre los riesgos de arrancar los llamados “cueritos” y la importancia de cuidar las cutículas para evitar complicaciones graves

Creadora de contenido contó cómo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Levy Rincón, el influenciador petrista,

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Polémica por el costoso reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que lució para ir votar generó debate en redes

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debutó como escritora: de qué trata su primer libro, basado en sus propias experiencias

Comparan a Maluma con Diomedes Díaz por esta foto: “No sabía que Diome había reencarnado”

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: victoria para Max Kanter, así le fue a los ciclistas colombianos en la carrera

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado

El colombiano Mateo Cassierra fue uno de los 23 expulsados tras la batalla campal en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en Brasil

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil