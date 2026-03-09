Google Trends revela qué candidatos de las consultas captaron la atención en Colombia durante las elecciones del 8 de marzo

Las 103 curules del Senado y las 183 de la Cámara de Representantes estarán en juego el 8 de marzo de 2026 - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia definieron no solo los representantes al Senado y la Cámara, sino también a tres candidatos presidenciales surgidos de las consultas interpartidistas para los próximos comicios.

Las búsquedas en Google reflejaron los resultados de las elecciones: Paloma Valencia fue la más votada en la Gran Consulta por Colombia; Juan Daniel Oviedo se consolidó como el candidato revelación de la jornada; Claudia López ganó la segunda consulta más votada, la de Soluciones; y Roy Barreras se impuso en la consulta del Frente por la Vida, compitiendo contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Paloma Valencia, la candidata de las consultas más buscada en Google

Índice de busqueda de los candidatos de las consultas presidenciales - crédito Google Trends

La candidata fue seleccionada mediante una encuesta interna en el Centro Democrático, que la designó como representante del partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, por encima de María Fernanda Cabal y Paola Holguín, para las elecciones presidenciales de 2026.

Posteriormente, tras ser elegida senadora en 2022, se sumó a la Gran Consulta por Colombia, donde compitió con Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria.

Las consultas en Google con mayor índice de búsqueda incluyeron: “Paloma Valencia ganó”, “Cuántos votos sacó Paloma Valencia”, “Qué ganó Paloma Valencia”, “Cuántos votos sacó Paloma Valencia en la consulta” y “Discurso Paloma Valencia”. En el mapa departamental de Colombia, Guainía y Vaupés fueron los dos únicos departamentos donde no apareció como la candidata más buscada.

Juan Daniel Oviedo, la revelación de las consultas en Colombia

Búsquedas en Google sobre Juan Daniel Oviedo durante las elecciones del 8 de marzo en Colombia - crédito Google Trends

Bogotá, Antioquia, Quindío, Tolima y Santander son las subregiones, en ese órden, donde mayor indice de busquedas en Google tuvo el candidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo.

Entre las preguntas que más se realizaron sobre Juan Daniel Oviedo está “Cuantos años tiene Juan Daniel Oviedo”, “Quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo” y “Juan Daniel Oviedo Twitter”.

El inesperado desempeño de Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia transformó al exdirector del DANE en el segundo candidato más votado de la jornada, obteniendo, con el 85,96% de las mesas escrutadas, 1.085.884 votos.

Este resultado lo posicionó muy por encima de figuras como Francia Márquez, quien en las consultas interpartidistas de 2022 alcanzó 777.907 votos. Ahora, la posibilidad de que Oviedo sea elegido como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, virtual ganadora de la consulta con 2.790.467 votos, es una estrategia que podría redefinir el panorama electoral, especialmente al atraer a votantes jóvenes y sectores urbanos.

Claudia López, por encima de Roy Barreras en la Consulta y en las búsquedas de Google

Temas relacionados a las búsquedas de la palabra Claudia López en Google - crédito Google Trends

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se consolidó como la principal candidata del centro tras sumar más de 400.000 votos en la Consulta de las Soluciones, celebrada de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Esta votación le garantiza enfrentar a los favoritos de las otras consultas interpartidistas en la próxima primera vuelta electoral, donde se medirá con Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, y con el candidato aún por definirse entre Roy Barreras y Daniel Quintero del Frente por la Vida.

De acuerdo con los datos de la Registraduría General del Estado Civil reportados hasta las 18:30, López había alcanzado 385.000 votos, mientras que el único rival que aceptó su propuesta en la consulta no superaba los 40.000 sufragios. Su victoria confirma la apuesta del movimiento Imparables, organización que la respalda, y refuerza la narrativa de López como “la candidata alternativa que supera la pelea entre el uribismo y el petrismo”.

Las busquedas en Google sobre la exalcaldesa de Bogotá y ahora candidata a la presidencia apuntaron hacia su edad, pero también hacia su rival en contienda, Paloma Valencia. Como consultas relacionadas, la plataforma web relacionó al Uribismo, al candidato presidencial Roy Barrerras y a Juan Daniel Oviedo