Estos son los memes que dejó la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia

En respuesta a esta jornada, las redes sociales se han ido llenadas de imágenes sobre toda la jornada y algunos de los candidatos que se “quemaron” en los comcios

Memes sobre Juan Carlos Pinzón
Memes sobre Juan Carlos Pinzón luego de haber caido en las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito @KatsCarey/X

El 8 de marzo de 2026 se llevaron a cabo en Colombia las elecciones legislativas, en las que la ciudadanía elige a los miembros del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Ese día se votó tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y además se realizaron las consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales únicas de diversas coaliciones, que funcionan como primarias abiertas.

En respuesta a esta jornada, las redes sociales se llenaron de memes sobre toda la jornada y algunos de los candidatos que se “quemaron” en los comicios.

A continuación, se describen los memes más destacados que circularon tras las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia, reflejando reacciones y comentarios populares sobre los resultados y el ambiente electoral:

Meme sobre Juan Carlos Pinzón

El meme muestra a una persona tirada en el suelo, con expresión de angustia, acompañada del texto: “Mi plata hpta, mi plata”. El texto superior ironiza sobre la supuesta frustración de Juan Carlos Pinzón tras perder la inversión realizada en publicidad, sugiriendo que no logró los resultados esperados en las elecciones.

Meme sobre la victoria de Paloma Valencia

En la imagen, aparece una escena donde una persona de pie (identificada en la publicación como Gustavo Petro) conversa con una mujer sentada (Paloma Valencia), con el texto: “- Paloma, venga y me consulta éste”. Hace alusión a la victoria de Valencia y utiliza el humor para referirse a la relación entre figuras políticas rivales en el nuevo escenario legislativo

Meme elecciones 8 de marzo

Meme sobre Miguel Polo Polo

Utiliza una imagen del personaje Homero Simpson, vestido de gala y mirando ansiosamente una pantalla, junto al texto: “Yo esperando que Miguel Polo Polo se queme”. El meme refleja la expectativa y el seguimiento de algunos usuarios sobre el resultado electoral del candidato, con tono irónico sobre su posible derrota.

Otros memes virales del día

El primero muestra una escena del videojuego Los Sims, donde una madre ignora a su bebé en llamas para seguir viendo los boletines electorales, con el texto: “Ahora no bebé, mamá está viendo los Boletines de Malú”. Representa el nivel de interés o distracción que generan los resultados electorales.

El segundo utiliza una imagen de un hombre gritando, con certificados electorales volando y el texto: “Ahí viene”. Hace referencia al incremento de publicaciones sobre certificados de votación tras la jornada electoral, fenómeno habitual en redes sociales cada vez que terminan unas elecciones en Colombia.

Memes de las elecciones del
Memes de las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito @donpurocuento/X y @HuevoPorSopa/X

